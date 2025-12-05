بعد انتقاده للقائد.. الجيش الباكستاني يصف عمران خان بأنه "مريض عقليا"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251205/بعد-انتقاده-للقائد-الجيش-الباكستاني-يصف-عمران-خان-بأنه-مريض-عقليا-1107858435.html
بعد انتقاده للقائد.. الجيش الباكستاني يصف عمران خان بأنه "مريض عقليا"
بعد انتقاده للقائد.. الجيش الباكستاني يصف عمران خان بأنه "مريض عقليا"
سبوتنيك عربي
علق المتحدث باسم الجيش الباكستاني الفريق أحمد شريف، على تصريحات رئيس الوزراء السابق عمران خان، التي وصف فيها قائد الجيش عاصم منير بأنه "غير مستقر عقليا". 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T16:14+0000
2025-12-05T16:14+0000
العالم
أخبار العالم الآن
باكستان
عمران خان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/12/1091873914_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0b733b6263b4ecbb226b5a589fc64fd.jpg
وقال شريف، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية، نقلتها صحيفة "داون" الباكستانية إن عمران خان، المعتقل حاليا، يقود خطابا معاديا للجيش ويتجاوز حدود السياسة التقليدية إلى الحد الذي أصبح فيه يمثل تهديدا للأمن القومي، ووصفه بأنه "مريض نفسي"، وذلك ردا على منشور خان السابق.ولفت إلى أنه تصريحات خان التي يهاجم فيها قائد الجيش، تأتي في وقت تواجه فيه البلاد تهديدا متناميا للأمن القومي، مضيفا: "أصبح من الضروري على المؤسسة العسكرية التعامل معه".وأضاف: "هذا التهديد مصدره عقلية واهمة لشخص مغرور ولديه رغبات أكبر من الدولة الباكستانية"، في إشارة واضحة إلى عمران خان، بحسب الصحيفة.وصعد مؤسس حزب حركة الإنصاف الباكستانية عمران خان، المعتقل حاليا، انتقاداته لقائد الجيش الجنرال عاصم منير، مؤكدا أن ما وصفه بـ"انهيار الدستور" ترك حقوق الباكستانيين دون حماية.وقال خان، في تصريحات نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" أمس الخميس، إن "عاصم منير شخص غير مستقر نفسيا"، مشيرا إلى أن "السلطات تحتجزه وزوجته بناء على تهم مختلقة، دون تقديم تفاصيل".وتأتي تصريحات خان في ظل توتر مستمر بينه وبين المؤسسة العسكرية، بعد سلسلة من الاتهامات المتبادلة منذ الإطاحة بحكومته في 2022، وما تبعها من اعتقالات ومحاكمات أثارت جدلا واسعا في البلاد.
https://sarabic.ae/20240715/باكستان-تمديد-حبس-رئيس-الوزراء-السابق-عمران-خان-وزوجته-1090800444.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/12/1091873914_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7c6e76dd502b51e54d39dc88dca76d58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, عمران خان
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, عمران خان

بعد انتقاده للقائد.. الجيش الباكستاني يصف عمران خان بأنه "مريض عقليا"

16:14 GMT 05.12.2025
© AP Photo / K.M. Chaudaryرئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / K.M. Chaudary
تابعنا عبر
علق المتحدث باسم الجيش الباكستاني الفريق أحمد شريف، على تصريحات رئيس الوزراء السابق عمران خان، التي وصف فيها قائد الجيش عاصم منير بأنه "غير مستقر عقليا".
وقال شريف، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية، نقلتها صحيفة "داون" الباكستانية إن عمران خان، المعتقل حاليا، يقود خطابا معاديا للجيش ويتجاوز حدود السياسة التقليدية إلى الحد الذي أصبح فيه يمثل تهديدا للأمن القومي، ووصفه بأنه "مريض نفسي"، وذلك ردا على منشور خان السابق.
عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
باكستان... تمديد حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته
15 يوليو 2024, 06:15 GMT
ولفت إلى أنه تصريحات خان التي يهاجم فيها قائد الجيش، تأتي في وقت تواجه فيه البلاد تهديدا متناميا للأمن القومي، مضيفا: "أصبح من الضروري على المؤسسة العسكرية التعامل معه".
وأضاف: "هذا التهديد مصدره عقلية واهمة لشخص مغرور ولديه رغبات أكبر من الدولة الباكستانية"، في إشارة واضحة إلى عمران خان، بحسب الصحيفة.
وصعد مؤسس حزب حركة الإنصاف الباكستانية عمران خان، المعتقل حاليا، انتقاداته لقائد الجيش الجنرال عاصم منير، مؤكدا أن ما وصفه بـ"انهيار الدستور" ترك حقوق الباكستانيين دون حماية.
وقال خان، في تصريحات نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" أمس الخميس، إن "عاصم منير شخص غير مستقر نفسيا"، مشيرا إلى أن "السلطات تحتجزه وزوجته بناء على تهم مختلقة، دون تقديم تفاصيل".
وتأتي تصريحات خان في ظل توتر مستمر بينه وبين المؤسسة العسكرية، بعد سلسلة من الاتهامات المتبادلة منذ الإطاحة بحكومته في 2022، وما تبعها من اعتقالات ومحاكمات أثارت جدلا واسعا في البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала