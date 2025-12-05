https://sarabic.ae/20251205/بعد-انتقاده-للقائد-الجيش-الباكستاني-يصف-عمران-خان-بأنه-مريض-عقليا-1107858435.html
بعد انتقاده للقائد.. الجيش الباكستاني يصف عمران خان بأنه "مريض عقليا"
علق المتحدث باسم الجيش الباكستاني الفريق أحمد شريف، على تصريحات رئيس الوزراء السابق عمران خان، التي وصف فيها قائد الجيش عاصم منير بأنه "غير مستقر عقليا". 05.12.2025, سبوتنيك عربي
العالم
أخبار العالم الآن
باكستان
عمران خان
وقال شريف، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية، نقلتها صحيفة "داون" الباكستانية إن عمران خان، المعتقل حاليا، يقود خطابا معاديا للجيش ويتجاوز حدود السياسة التقليدية إلى الحد الذي أصبح فيه يمثل تهديدا للأمن القومي، ووصفه بأنه "مريض نفسي"، وذلك ردا على منشور خان السابق.ولفت إلى أنه تصريحات خان التي يهاجم فيها قائد الجيش، تأتي في وقت تواجه فيه البلاد تهديدا متناميا للأمن القومي، مضيفا: "أصبح من الضروري على المؤسسة العسكرية التعامل معه".وأضاف: "هذا التهديد مصدره عقلية واهمة لشخص مغرور ولديه رغبات أكبر من الدولة الباكستانية"، في إشارة واضحة إلى عمران خان، بحسب الصحيفة.وصعد مؤسس حزب حركة الإنصاف الباكستانية عمران خان، المعتقل حاليا، انتقاداته لقائد الجيش الجنرال عاصم منير، مؤكدا أن ما وصفه بـ"انهيار الدستور" ترك حقوق الباكستانيين دون حماية.وقال خان، في تصريحات نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" أمس الخميس، إن "عاصم منير شخص غير مستقر نفسيا"، مشيرا إلى أن "السلطات تحتجزه وزوجته بناء على تهم مختلقة، دون تقديم تفاصيل".وتأتي تصريحات خان في ظل توتر مستمر بينه وبين المؤسسة العسكرية، بعد سلسلة من الاتهامات المتبادلة منذ الإطاحة بحكومته في 2022، وما تبعها من اعتقالات ومحاكمات أثارت جدلا واسعا في البلاد.
