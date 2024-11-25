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https://sarabic.ae/20241125/الآلاف-من-أنصار-عمران-خان-يتوجهون-إلى-العاصمة-الباكستانية-للمطالبة-بالإفراج-عنه-1095158531.html
الآلاف من أنصار عمران خان يتوجهون إلى العاصمة الباكستانية للمطالبة بالإفراج عنه
الآلاف من أنصار عمران خان يتوجهون إلى العاصمة الباكستانية للمطالبة بالإفراج عنه
سبوتنيك عربي
تحدى الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان، عمليات الاعتقال الواسعة النطاق وتوجهوا إلى العاصمة، اليوم الاثنين، للمطالبة بالإفراج... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T11:07+0000
2024-11-25T11:07+0000
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وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن خان، الذي قضى أكثر من عام في السجن ويواجه أكثر من 150 قضية جنائية، يتمتع بشعبية كبيرة، فيما يرى حزبه، "حركة إنصاف" الباكستانية، إن القضايا المنسوبة إليه ذات دوافع سياسية.وتأتي "المسيرة الطويلة" التي أطلقها أنصار عمران خان، قبل زيارة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى إسلام آباد، ومن المتوقع أن يصل موكب المركبات التي تقل أنصار خان إلى العاصمة في وقت لاحق من يوم الاثنين.ويتوقع مسؤولون أمنيون باكستانيون وصول ما بين 9000 و11000 متظاهر، بينما يزعم حزب حركة إنصاف الباكستانية أن العدد سيكون أعلى من ذلك بكثير.وقد أدى الإغلاق الذي استمر لمدة يومين إلى تعطيل الحياة اليومية، وأصبح السفر بين إسلام آباد والمدن الأخرى يكاد يكون مستحيلا، وشوهدت سيارات الإسعاف والسيارات الأخرى تعود أدراجها من المناطق الواقعة على طول طريق جراند ترانك رود السريع الرئيسي في إقليم البنجاب، حيث استُخدمت حاويات الشحن لإغلاق الطرق.وفي وقت سابق، تقدم رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، بطلب للترشح لمنصب مستشار جامعة أكسفورد، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن مستشار خان سيد زلفي بخاري.وذكرت التقارير أن خان (71 عاما) درس السياسة والفلسفة والاقتصاد في كلية كيبل في جامعة أكسفورد في السبعينيات، ولعب بنجاح مع فريق الكريكيت، وكان في الفترة من 2005 إلى 2014 مستشارا لجامعة برادفورد.تجدر الإشارة إلى أنه على مدى قرون، لم يتمكن خريجو أو موظفو جامعة أكسفورد من تقديم ترشيحهم لمنصب المستشارية الاحتفالي إلى حد كبير إلا من خلال التواجد في الجامعة شخصيًا، وقد ساعد خان، المسجون حاليًا في باكستان، القواعد الجديدة التي تسمح بإجراء الترشيحات والتصويت عبر الإنترنت.
https://sarabic.ae/20240806/الآلاف-من-أنصار-حزب-انصاف-الباكستاني-ينظمون-احتجاجا-على-استمرار-اعتقال-عمران-خان-1091453376.html
https://sarabic.ae/20240603/تبرئة-رئيس-الوزراء-الباكستاني-السابق-عمران-خان-من-تسريب-أسرار-الدولة-1089461474.html
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العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, عمران خان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, عمران خان, الأخبار

الآلاف من أنصار عمران خان يتوجهون إلى العاصمة الباكستانية للمطالبة بالإفراج عنه

11:07 GMT 25.11.2024
© AP Photo / Fareed Khanأنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يحرقون الإطارات اعتراضا على محاولة اغتياله، الخميس، 3 نوفمبر 2022
أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يحرقون الإطارات اعتراضا على محاولة اغتياله، الخميس، 3 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Fareed Khan
تابعنا عبر
تحدى الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان، عمليات الاعتقال الواسعة النطاق وتوجهوا إلى العاصمة، اليوم الاثنين، للمطالبة بالإفراج عنه.
وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن خان، الذي قضى أكثر من عام في السجن ويواجه أكثر من 150 قضية جنائية، يتمتع بشعبية كبيرة، فيما يرى حزبه، "حركة إنصاف" الباكستانية، إن القضايا المنسوبة إليه ذات دوافع سياسية.
وتأتي "المسيرة الطويلة" التي أطلقها أنصار عمران خان، قبل زيارة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى إسلام آباد، ومن المتوقع أن يصل موكب المركبات التي تقل أنصار خان إلى العاصمة في وقت لاحق من يوم الاثنين.
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
الآلاف من أنصار حزب "إنصاف" الباكستاني ينظمون احتجاجا على استمرار اعتقال عمران خان
6 أغسطس, 02:00 GMT
ويتوقع مسؤولون أمنيون باكستانيون وصول ما بين 9000 و11000 متظاهر، بينما يزعم حزب حركة إنصاف الباكستانية أن العدد سيكون أعلى من ذلك بكثير.
وقد أدى الإغلاق الذي استمر لمدة يومين إلى تعطيل الحياة اليومية، وأصبح السفر بين إسلام آباد والمدن الأخرى يكاد يكون مستحيلا، وشوهدت سيارات الإسعاف والسيارات الأخرى تعود أدراجها من المناطق الواقعة على طول طريق جراند ترانك رود السريع الرئيسي في إقليم البنجاب، حيث استُخدمت حاويات الشحن لإغلاق الطرق.
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
تبرئة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من تسريب أسرار الدولة
3 يونيو, 13:01 GMT
وفي وقت سابق، تقدم رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، بطلب للترشح لمنصب مستشار جامعة أكسفورد، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن مستشار خان سيد زلفي بخاري.
وذكرت التقارير أن خان (71 عاما) درس السياسة والفلسفة والاقتصاد في كلية كيبل في جامعة أكسفورد في السبعينيات، ولعب بنجاح مع فريق الكريكيت، وكان في الفترة من 2005 إلى 2014 مستشارا لجامعة برادفورد.
تجدر الإشارة إلى أنه على مدى قرون، لم يتمكن خريجو أو موظفو جامعة أكسفورد من تقديم ترشيحهم لمنصب المستشارية الاحتفالي إلى حد كبير إلا من خلال التواجد في الجامعة شخصيًا، وقد ساعد خان، المسجون حاليًا في باكستان، القواعد الجديدة التي تسمح بإجراء الترشيحات والتصويت عبر الإنترنت.
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