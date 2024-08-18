https://sarabic.ae/20240818/رئيس-وزراء-باكستان-السابق-عمران-خان-يتقدم-بطلب-للترشح-لمنصب-مستشار-جامعة-أكسفورد-1091874071.html
رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان يتقدم بطلب للترشح لمنصب مستشار جامعة أكسفورد
رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان يتقدم بطلب للترشح لمنصب مستشار جامعة أكسفورد
سبوتنيك عربي
تقدم رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، بطلب للترشح لمنصب مستشار جامعة أكسفورد، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن مستشار خان سيد زلفي بخاري. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T22:25+0000
2024-08-18T22:25+0000
2024-08-18T22:25+0000
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سبوتنيك. وذكرت التقارير، أن خان (71 عاما) درس السياسة والفلسفة والاقتصاد في كلية كيبل بجامعة أكسفورد في السبعينيات، ولعب بنجاح مع فريق الكريكيت، وكان في الفترة من 2005 إلى 2014 مستشارا لجامعة برادفورد.تجدر الإشارة إلى أنه على مدى قرون، لم يتمكن خريجو أو موظفو جامعة أكسفورد من تقديم ترشيحهم لمنصب المستشارية الاحتفالي إلى حد كبير إلا من خلال التواجد في الجامعة شخصيًا.سيتم التصويت لانتخاب مستشار جديد بين الخريجين وموظفي الجامعة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. المستشار الحالي كريس باتن، وأبرزهم وهو آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ، كان في هذا المنصب منذ عام 2003.عمران خان، الذي شغل منصب رئيس وزراء باكستان من 2018 إلى 2022، تمت إقالته من منصبه في 10 أبريل/نيسان 2022، بعد تصويت بحجب الثقة، وتم القبض على خان في أغسطس/آب 2023 بتهمة الاحتيال فيما يتعلق ببيع الأشياء الثمينة المخزنة في خزانة ولاية توشاخانا. وواجه لاحقًا عددًا من التهم الأخرى. وأثناء النظر في استئنافات خان، تم إسقاط معظم التهم الموجهة إليه، لكن رئيس الوزراء السابق ظل رهن الاحتجاز بتهمة الزواج غير القانوني.
https://sarabic.ae/20240806/الآلاف-من-أنصار-حزب-انصاف-الباكستاني-ينظمون-احتجاجا-على-استمرار-اعتقال-عمران-خان-1091453376.html
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عمران خان, باكستان, رئيس وزراء باكستان, أكسفورد, جامعة أكسفورد, العالم
عمران خان, باكستان, رئيس وزراء باكستان, أكسفورد, جامعة أكسفورد, العالم
رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان يتقدم بطلب للترشح لمنصب مستشار جامعة أكسفورد
تقدم رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، بطلب للترشح لمنصب مستشار جامعة أكسفورد، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن مستشار خان سيد زلفي بخاري.
سبوتنيك. وذكرت التقارير، أن خان (71 عاما) درس السياسة والفلسفة والاقتصاد في كلية كيبل بجامعة أكسفورد في السبعينيات، ولعب بنجاح مع فريق الكريكيت، وكان في الفترة من 2005 إلى 2014 مستشارا لجامعة برادفورد.
تجدر الإشارة إلى أنه على مدى قرون، لم يتمكن خريجو أو موظفو جامعة أكسفورد من تقديم ترشيحهم لمنصب المستشارية الاحتفالي إلى حد كبير إلا من خلال التواجد في الجامعة شخصيًا.
وقد ساعد خان، المسجون حاليًا في باكستان،
القواعد الجديدة التي تسمح بإجراء الترشيحات والتصويت عبر الإنترنت.
سيتم التصويت لانتخاب مستشار جديد بين الخريجين وموظفي الجامعة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. المستشار الحالي كريس باتن، وأبرزهم وهو آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ، كان في هذا المنصب منذ عام 2003.
عمران خان، الذي شغل منصب رئيس وزراء باكستان من 2018 إلى 2022، تمت إقالته من منصبه في 10 أبريل/نيسان 2022، بعد تصويت بحجب الثقة، وتم القبض على خان في أغسطس/آب 2023 بتهمة الاحتيال فيما يتعلق ببيع الأشياء الثمينة المخزنة في خزانة ولاية توشاخانا. وواجه لاحقًا عددًا من التهم الأخرى. وأثناء النظر في استئنافات خان، تم إسقاط معظم التهم الموجهة إليه، لكن رئيس الوزراء السابق ظل رهن الاحتجاز بتهمة الزواج غير القانوني.