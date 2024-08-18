https://sarabic.ae/20240818/رئيس-وزراء-باكستان-السابق-عمران-خان-يتقدم-بطلب-للترشح-لمنصب-مستشار-جامعة-أكسفورد-1091874071.html

رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان يتقدم بطلب للترشح لمنصب مستشار جامعة أكسفورد

رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان يتقدم بطلب للترشح لمنصب مستشار جامعة أكسفورد

سبوتنيك عربي

تقدم رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، بطلب للترشح لمنصب مستشار جامعة أكسفورد، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن مستشار خان سيد زلفي بخاري. 18.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-18T22:25+0000

2024-08-18T22:25+0000

2024-08-18T22:25+0000

عمران خان

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أكسفورد

جامعة أكسفورد

العالم

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سبوتنيك. وذكرت التقارير، أن خان (71 عاما) درس السياسة والفلسفة والاقتصاد في كلية كيبل بجامعة أكسفورد في السبعينيات، ولعب بنجاح مع فريق الكريكيت، وكان في الفترة من 2005 إلى 2014 مستشارا لجامعة برادفورد.تجدر الإشارة إلى أنه على مدى قرون، لم يتمكن خريجو أو موظفو جامعة أكسفورد من تقديم ترشيحهم لمنصب المستشارية الاحتفالي إلى حد كبير إلا من خلال التواجد في الجامعة شخصيًا.سيتم التصويت لانتخاب مستشار جديد بين الخريجين وموظفي الجامعة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. المستشار الحالي كريس باتن، وأبرزهم وهو آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ، كان في هذا المنصب منذ عام 2003.عمران خان، الذي شغل منصب رئيس وزراء باكستان من 2018 إلى 2022، تمت إقالته من منصبه في 10 أبريل/نيسان 2022، بعد تصويت بحجب الثقة، وتم القبض على خان في أغسطس/آب 2023 بتهمة الاحتيال فيما يتعلق ببيع الأشياء الثمينة المخزنة في خزانة ولاية توشاخانا. وواجه لاحقًا عددًا من التهم الأخرى. وأثناء النظر في استئنافات خان، تم إسقاط معظم التهم الموجهة إليه، لكن رئيس الوزراء السابق ظل رهن الاحتجاز بتهمة الزواج غير القانوني.

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