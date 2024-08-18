رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان يتقدم بطلب للترشح لمنصب مستشار جامعة أكسفورد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
On air
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
41 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240818/رئيس-وزراء-باكستان-السابق-عمران-خان-يتقدم-بطلب-للترشح-لمنصب-مستشار-جامعة-أكسفورد-1091874071.html
رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان يتقدم بطلب للترشح لمنصب مستشار جامعة أكسفورد
رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان يتقدم بطلب للترشح لمنصب مستشار جامعة أكسفورد
سبوتنيك عربي
تقدم رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، بطلب للترشح لمنصب مستشار جامعة أكسفورد، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن مستشار خان سيد زلفي بخاري. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T22:25+0000
2024-08-18T22:25+0000
عمران خان
باكستان
رئيس وزراء باكستان
أكسفورد
جامعة أكسفورد
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/12/1091873914_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0b733b6263b4ecbb226b5a589fc64fd.jpg
سبوتنيك. وذكرت التقارير، أن خان (71 عاما) درس السياسة والفلسفة والاقتصاد في كلية كيبل بجامعة أكسفورد في السبعينيات، ولعب بنجاح مع فريق الكريكيت، وكان في الفترة من 2005 إلى 2014 مستشارا لجامعة برادفورد.تجدر الإشارة إلى أنه على مدى قرون، لم يتمكن خريجو أو موظفو جامعة أكسفورد من تقديم ترشيحهم لمنصب المستشارية الاحتفالي إلى حد كبير إلا من خلال التواجد في الجامعة شخصيًا.سيتم التصويت لانتخاب مستشار جديد بين الخريجين وموظفي الجامعة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. المستشار الحالي كريس باتن، وأبرزهم وهو آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ، كان في هذا المنصب منذ عام 2003.عمران خان، الذي شغل منصب رئيس وزراء باكستان من 2018 إلى 2022، تمت إقالته من منصبه في 10 أبريل/نيسان 2022، بعد تصويت بحجب الثقة، وتم القبض على خان في أغسطس/آب 2023 بتهمة الاحتيال فيما يتعلق ببيع الأشياء الثمينة المخزنة في خزانة ولاية توشاخانا. وواجه لاحقًا عددًا من التهم الأخرى. وأثناء النظر في استئنافات خان، تم إسقاط معظم التهم الموجهة إليه، لكن رئيس الوزراء السابق ظل رهن الاحتجاز بتهمة الزواج غير القانوني.
https://sarabic.ae/20240806/الآلاف-من-أنصار-حزب-انصاف-الباكستاني-ينظمون-احتجاجا-على-استمرار-اعتقال-عمران-خان-1091453376.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/12/1091873914_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7c6e76dd502b51e54d39dc88dca76d58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
عمران خان, باكستان, رئيس وزراء باكستان, أكسفورد, جامعة أكسفورد, العالم
عمران خان, باكستان, رئيس وزراء باكستان, أكسفورد, جامعة أكسفورد, العالم

رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان يتقدم بطلب للترشح لمنصب مستشار جامعة أكسفورد

22:25 GMT 18.08.2024
© AP Photo / K.M. Chaudaryرئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / K.M. Chaudary
تابعنا عبر
تقدم رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، بطلب للترشح لمنصب مستشار جامعة أكسفورد، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن مستشار خان سيد زلفي بخاري.
سبوتنيك. وذكرت التقارير، أن خان (71 عاما) درس السياسة والفلسفة والاقتصاد في كلية كيبل بجامعة أكسفورد في السبعينيات، ولعب بنجاح مع فريق الكريكيت، وكان في الفترة من 2005 إلى 2014 مستشارا لجامعة برادفورد.
تجدر الإشارة إلى أنه على مدى قرون، لم يتمكن خريجو أو موظفو جامعة أكسفورد من تقديم ترشيحهم لمنصب المستشارية الاحتفالي إلى حد كبير إلا من خلال التواجد في الجامعة شخصيًا.
وقد ساعد خان، المسجون حاليًا في باكستان، القواعد الجديدة التي تسمح بإجراء الترشيحات والتصويت عبر الإنترنت.
سيتم التصويت لانتخاب مستشار جديد بين الخريجين وموظفي الجامعة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. المستشار الحالي كريس باتن، وأبرزهم وهو آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ، كان في هذا المنصب منذ عام 2003.
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
الآلاف من أنصار حزب "إنصاف" الباكستاني ينظمون احتجاجا على استمرار اعتقال عمران خان
6 أغسطس, 02:00 GMT
عمران خان، الذي شغل منصب رئيس وزراء باكستان من 2018 إلى 2022، تمت إقالته من منصبه في 10 أبريل/نيسان 2022، بعد تصويت بحجب الثقة، وتم القبض على خان في أغسطس/آب 2023 بتهمة الاحتيال فيما يتعلق ببيع الأشياء الثمينة المخزنة في خزانة ولاية توشاخانا. وواجه لاحقًا عددًا من التهم الأخرى. وأثناء النظر في استئنافات خان، تم إسقاط معظم التهم الموجهة إليه، لكن رئيس الوزراء السابق ظل رهن الاحتجاز بتهمة الزواج غير القانوني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهتأمس, 05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала