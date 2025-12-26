لماذا 2025 كان عاما سيئا على المحكمة الجنائية الدولية؟

عربي
الإخبارية السورية: إصابات جراء استهداف دورية لعناصر الضابطة الجمركية من قبل مجهولين
لم تعد المحكمة الجنائية الدولية تقدم كنموذج للعدالة الدولية، إذ واجهت انتقادات حادة بسبب ضعف الأداء المهني لقضاتها ومدعيها العامين، بل ووصفت محاكماتها من قبل قانونيين ومدونين بأنها "مهزلة"، الأمر الذي عمّق فجوة الثقة بينها وبين الرأي العام العالمي.
عقوبات دولية غير مسبوقة
شهد العام الماضي فرض روسيا وأمريكا عقوبات مباشرة على المحكمة وقضاتها، شملت قيودا مالية ورقمية وإلغاء تأشيرات، إضافة إلى أحكام غيابية بالسجن من موسكو، ما شكّل سابقة هزّت مكانة المحكمة وأثّرت عمليا على قدرتها التشغيلية.
ارتباك إداري وانهيار داخلي
اضطرت المحكمة إلى تغيير أنظمتها التقنية، وسط مخاوف من العجز عن دفع رواتب الموظفين، في وقت فقدت فيه مدعيها العام، كريم خان، بعد تنحيه على خلفية مزاعم سوء سلوك، ما زاد من حالة الاضطراب المؤسسي، وفقا لموقع "جي إن إس".
انسحابات وتراجع الالتزام الدولي
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
"فضيحة" كريم خان تضع المحكمة الجنائية الدولية أمام معركة مصيرية
12:12 GMT
بحلول 2025، خسرت المحكمة عضوية 5 دول جديدة عبر 3 قارات، إلى جانب انسحابات سابقة، بينما أظهرت دول أوروبية أعضاء فتورا في تنفيذ أوامر التوقيف، واختارت دول أخرى تقليص مشاركتها بصمت.
أزمة مالية خانقة
تخلفت الدول الأطراف عن سداد ما لا يقل عن 74 مليون يورو من الإسهامات، بينها 50 مليون يورو تخص ميزانية 2025، مع وجود 37 دولة متأخرة عن السداد، ما يهدد استدامة المحكمة وقدرتها على الاستمرار.
اتهامات بالتحيز والانتقائية السياسية
واجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات متجددة بالتركيز غير المتوازن على القضايا الأفريقية، وبالازدواجية في المعايير، وسط تساؤلات حول استقلاليتها في ظل صلاحيات مجلس الأمن وتأثير الحسابات السياسية الكبرى.
جدل الاستقلال والتمويل الأوروبي
اعتماد المحكمة على تمويل الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 70% عزز الانتقادات بشأن تحوّلها إلى أداة للسياسة الخارجية الأوروبية، لا سيما في أفريقيا، بدلاً من كونها هيئة قضائية مستقلة.
إخفاق في تحقيق العدالة الناجزة
رغم إنفاق أكثر من ملياري يورو خلال 23 عاما، لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية سوى 13 إدانة، في محاكمات استمرت سنوات طويلة، ما قوض ادعاءها بتحقيق "عدالة سريعة" وفعالة.
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
انسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي من المحكمة الجنائية الدولية
22 سبتمبر, 20:32 GMT
علاقة ملتبسة مع الضحايا
تعرّضت المحكمة لانتقادات واسعة بسبب تعاملها المتناقض مع مجتمعات الضحايا، وظهرت تساؤلات جدية حول شرعيتها في قضايا العدالة الجندرية وحقوق المتضررين من النزاعات.
إشكاليات بنيوية منذ التأسيس
يرى منتقدون أن العيوب الجوهرية رافقت المحكمة الجنائية الدولية منذ نشأتها عام 2002، نتيجة تركيبها الهجين من أنظمة قانونية متعارضة، وتأثير منظمات غير حكومية على آليات عملها واختيار قضاتها.
أزمة عالمية بلا عالمية
رغم طموحها، لا تمثل المحكمة سوى ربع سكان العالم، مع غياب قوى كبرى عن عضويتها، وهو ما حدّ من طابعها العالمي وفتح الباب للتشكيك في شرعيتها الدولية.
ومع تراكم الإخفاقات السياسية والمالية والقانونية، يظل السؤال الأبرز مع نهاية العام 2025: هل ما زالت المحكمة الجنائية الدولية قادرة على أداء دورها، أم أنها دخلت مرحلة الأفول؟
