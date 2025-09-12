https://sarabic.ae/20250912/تصاعد-الانتقادات-ضد-المحكمة-الجنائية-الدولية-اتهامات-بالتسييس-وفقدان-الثقة-1104792972.html

تصاعد الانتقادات ضد المحكمة الجنائية الدولية... اتهامات بالتسييس وفقدان الثقة

تتزايد الانتقادات الموجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية من عدة أطراف دولية، وسط اتهامات متكررة بـ"الانتقام السياسي" و"فقدان البوصلة الأخلاقية"، ما يهدد مكانة... 12.09.2025, سبوتنيك عربي

ففي أذربيجان، اعتبر عضو لجنة العلاقات الدولية والعلاقات البرلمانية في مجلس النواب الأذربيجاني، عاصم ملّا زاده، أن انضمام بلاده إلى المحكمة الجنائية الدولية غير ضروري، مشيرًا إلى أن المحكمة "لا تضمن سيادة القانون تجاه أي دولة"، مؤكدًا أن الانضمام إليها "لم يكن مطروحًا على جدول الأعمال منذ سنوات".وأشار نايس، إلى أن انتقادات إدارة ترامب السابقة ساهمت في تقويض فاعلية المحكمة، معتبرًا أن اللجوء إلى المحاكم الوطنية أصبح نهجًا أكثر فعالية.في سياق متصل، شدد نائب رئيس الحكومة الانتقالية الموحدة ورئيس إدارة مكافحة الأزمات الشعبية، بافيل لاتوشكو، على أهمية دور المحكمة في التحقيق في الوضع داخل بيلاروسيا، مؤكدًا: "الحصول على مذكرة اعتقال بحق قادة من طالبان بات وشيكًا"، معتبراً القرار "بالغ الأهمية" لبيلاروسيا.يدور الجدل حول دور المحكمة التي أنشئت في الأساس للنظر في أخطر الجرائم العالمية، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعلى الرغم من تحقيقها إدانات تاريخية، إلا أن فعالية قراراتها تواجه انتقادات متزايدة.وواجهت المحكمة تحديًا طويل الأمد يتمثل في معارضة الولايات المتحدة، فقد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترته السابقة شرعية المحكمة، وفي بداية ولايته الرئاسية الثانية، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة، في خطوة تعكس توترات سابقة ولكنها تثير مخاوف جديدة بشأن قدرة المحكمة على العمل تحت الضغوط الخارجية.

