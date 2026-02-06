https://sarabic.ae/20260206/بين-العدالة-والسياسة-المحكمة-الجنائية-الدولية-تفقد-ثقة-العالم-تدريجيا-1110062477.html

بين العدالة والسياسة... المحكمة الجنائية الدولية تفقد ثقة العالم تدريجيا

بين العدالة والسياسة... المحكمة الجنائية الدولية تفقد ثقة العالم تدريجيا

سبوتنيك عربي

في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة لمسار العدالة الدولية، وجدت المحكمة الجنائية الدولية نفسها أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على ممارسة ولايتها القضائية باستقلال عن... 06.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-06T13:15+0000

2026-02-06T13:15+0000

2026-02-06T13:15+0000

المحكمة الجنائية الدولية

الولايات المتحدة الأمريكية

العدالة

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093036217_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_2bb670478d1fd6275a78c71085bf17e5.jpg

غير أن العقوبات الأمريكية التي فرضت على قاضيين في المحكمة، على خلفية قرارات تتعلق بالاختصاص في الأراضي الفلسطينية ومذكرات التوقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، أعادت طرح تساؤلات جوهرية حول حدود هذه الاستقلالية، وحول ما إذا كانت المحكمة قادرة فعليًا على الصمود أمام الضغوط التي تمارسها الدول النافذة.وبدلًا من أن تتحول هذه اللحظة إلى مواجهة قانونية صلبة تدافع فيها المحكمة عن استقلال قضاتها واختصاصها، بدت الجنائية الدولية كجهاز مرتبك، عاجز عن حماية أعضائه، ناهيك عن حماية ضحايا الجرائم التي أنشئت من أجلهم. عقوبات تستهدف قاضيين بسبب اجتهاد قانوني لم تواجه بردع مؤسسي حقيقي، بل باكتفاء المحكمة ببيانات قلق وإدانة لا تتجاوز حدود اللغة الدبلوماسية الباهتة.الجنائية الدولية، التي توسعت في ولايتها حين تعلق الأمر بأفريقيا، وأبدت حماسة لافتة في قضايا لا تهم التوازنات الكبرى، بدت فجأة بلا مخالب عندما واجهت ضغطًا أمريكيًا مباشرًا. لا إجراءات مضادة، لا تحرك قانوني فعّال، ولا حتى قدرة على حماية قضاة مارسوا مهامهم وفق ما يتيحه نظام روما نفسه.وفي هذا السياق، لا يمكن إعفاء المحكمة من المسؤولية بحجة ضعفها البنيوي، فالعجز المزمن عن تحويل التحقيقات إلى أدوات ردع، والتراكم الطويل للملفات المفتوحة دون نتائج، جعلاها شريكًا سلبيًا في إفراغ العدالة الدولية من مضمونها. من غزة إلى أفغانستان، ومن السودان إلى ملفات أخرى، ظل القانون حاضرًا كنص، وغائبًا كفعل.ولا تكشف الأزمة الحالية فقط عن ازدواجية المعايير الأمريكية، بل تفضح أيضًا إفلاس المحكمة الجنائية الدولية كنظام عدالة كوني، إذ أن مؤسسة لا تستطيع حماية قضاتها، ولا تجرؤ على تحدي الابتزاز السياسي، لا يمكنها الادعاء بأنها ملاذ أخير للضحايا، بل تتحول عمليًا إلى أداة انتقائية، تُفعّل حين يسمح لها، وتجمّد حين تمس مصالح الأقوياء.وفي المحصلة، لم تعد المشكلة في من يخرق القانون الدولي فحسب، بل في مؤسسة يفترض أنها تحرسه، لكنها أثبتت أنها بلا أنياب، وبلا إرادة، وبلا قدرة على الصمود. ومع كل اختبار جديد تفشل فيه المحكمة، تتآكل فكرة العدالة الدولية نفسها، ويتأكد للعالم أن القانون، في هذا النظام، لا يزال يطبَّق على الضعفاء فقط، بينما يمنح الأقوياء حصانة الأمر الواقع.

https://sarabic.ae/20260202/الجنائية-الدولية-تحيل-إيطاليا-للمساءلة-عندما-تنظر-المحكمة--أبعد-من-قدراتها-التنفيذية-والقضائية-1109893514.html

https://sarabic.ae/20260119/تقرير-تعاون-إسرائيلي-بريطاني-يفرغ-قرارات-المحكمة-الجنائية-الدولية-من-مضمونها-1109385589.html

https://sarabic.ae/20251226/فضيحة-كريم-خان-تضع-المحكمة-الجنائية-الدولية-أمام-معركة-مصيرية-1108597710.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المحكمة الجنائية الدولية, الولايات المتحدة الأمريكية, العدالة, العالم