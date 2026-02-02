الجنائية الدولية تحيل إيطاليا "للمساءلة"... عندما تنظر المحكمة أبعد من قدراتها التنفيذية والقضائية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260202/الجنائية-الدولية-تحيل-إيطاليا-للمساءلة-عندما-تنظر-المحكمة--أبعد-من-قدراتها-التنفيذية-والقضائية-1109893514.html
الجنائية الدولية تحيل إيطاليا "للمساءلة"... عندما تنظر المحكمة أبعد من قدراتها التنفيذية والقضائية
الجنائية الدولية تحيل إيطاليا "للمساءلة"... عندما تنظر المحكمة أبعد من قدراتها التنفيذية والقضائية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيطالية، بقيام الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، بإحالة إيطاليا إلى جمعية الدول الأطراف، إثر امتناعها عن تنفيذ طلب المحكمة... 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T07:31+0000
2026-02-02T07:31+0000
المحكمة الجنائية الدولية
منظمة الأمم المتحدة
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108306295_0:170:1641:1093_1920x0_80_0_0_b7d40318a1929907c1179b7916d2782f.jpg
وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، خلص قضاة المحكمة إلى أن السلطات الإيطالية لم تلتزم بتعهداتها الدولية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، إذ جرى اعتقال نجيم في مدينة تورينو في 19 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، قبل الإفراج عنه بعد يومين فقط، وإعادته إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للدولة الإيطالية.انقسام داخل المحكمةوأوضحت المحكمة أن "قرار الإحالة جاء عقب دراسة جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بالقضية"، مشيرة إلى أنها بحثت "خيار إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، لكنها استبعدت هذا المسار في نهاية المطاف"، كما بيّنت أن "أحد قضاة الدائرة التمهيدية الثلاثة أبدى رأيًا مخالفًا لقرار الإحالة".وفي هذا السياق، ذكرت المحكمة أن "الحكومة الإيطالية كانت تعهدت، في رسالة مؤرخة في 31 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، بمراجعة التشريعات الوطنية الخاصة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بهدف تلافي الإشكالات التي ظهرت في هذه القضية".تذرع إيطالي بـ"الأمن القومي"من جهتها، برّرت الحكومة الإيطالية قرار إعادة نجيم إلى ليبيا، بدواعٍ تتعلق بـ"الأمن القومي"، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.ومن المقرر أن تُناقش إحالة إيطاليا، خلال الاجتماع المقبل لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، المقرر عقده في ديسمبر/كانون الأول المقبل."محكمة بلا أنياب"وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على محدودية نجاعة المحكمة الجنائية الدولية وضعف صلاحياتها التنفيذية، إذ تفتقر المحكمة إلى أدوات إلزامية تجبر الدول الأعضاء على تنفيذ قراراتها، وتبقى رهينة للإرادة السياسية والحسابات السيادية للدول، كما يُظهر استبعاد مسار الإحالة إلى مجلس الأمن مدى تعقيد المشهد الدولي، حيث تتداخل السياسة مع العدالة.اعتراف بريطاني خطير يكشف هشاشة قرارات المحكمة الجنائية الدولية
https://sarabic.ae/20260119/تقرير-تعاون-إسرائيلي-بريطاني-يفرغ-قرارات-المحكمة-الجنائية-الدولية-من-مضمونها-1109385589.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108306295_0:0:1457:1093_1920x0_80_0_0_a38ee1c45e7c5dc4acad54128f37a813.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المحكمة الجنائية الدولية, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم
المحكمة الجنائية الدولية, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم

الجنائية الدولية تحيل إيطاليا "للمساءلة"... عندما تنظر المحكمة أبعد من قدراتها التنفيذية والقضائية

07:31 GMT 02.02.2026
© AP Photo / Peter Dejongالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Peter Dejong
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيطالية، بقيام الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، بإحالة إيطاليا إلى جمعية الدول الأطراف، إثر امتناعها عن تنفيذ طلب المحكمة بالقبض على المطلوب لديها أسامة نجيم، المعروف بـ"المصري"، وتسليمه، في إطار القضية المتعلقة باتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، خلص قضاة المحكمة إلى أن السلطات الإيطالية لم تلتزم بتعهداتها الدولية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، إذ جرى اعتقال نجيم في مدينة تورينو في 19 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، قبل الإفراج عنه بعد يومين فقط، وإعادته إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للدولة الإيطالية.

انقسام داخل المحكمة

وأوضحت المحكمة أن "قرار الإحالة جاء عقب دراسة جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بالقضية"، مشيرة إلى أنها بحثت "خيار إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، لكنها استبعدت هذا المسار في نهاية المطاف"، كما بيّنت أن "أحد قضاة الدائرة التمهيدية الثلاثة أبدى رأيًا مخالفًا لقرار الإحالة".
وفي هذا السياق، ذكرت المحكمة أن "الحكومة الإيطالية كانت تعهدت، في رسالة مؤرخة في 31 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، بمراجعة التشريعات الوطنية الخاصة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بهدف تلافي الإشكالات التي ظهرت في هذه القضية".
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
تقرير: تعاون إسرائيلي بريطاني يفرغ قرارات المحكمة الجنائية الدولية من مضمونها
19 يناير, 09:01 GMT

تذرع إيطالي بـ"الأمن القومي"

من جهتها، برّرت الحكومة الإيطالية قرار إعادة نجيم إلى ليبيا، بدواعٍ تتعلق بـ"الأمن القومي"، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت "أنسا" إلى أن "البرلمان الإيطالي رفض منح الإذن باتخاذ إجراءات قانونية بحق وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتييدوزي، إضافة إلى وكيل رئاسة الوزراء ألفريدو مانتوفانو، بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها بحق رئيسة ديوان وزارة العدل جيوزي بارتولوتسي، بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام الادعاء العام".

ومن المقرر أن تُناقش إحالة إيطاليا، خلال الاجتماع المقبل لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، المقرر عقده في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

"محكمة بلا أنياب"

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على محدودية نجاعة المحكمة الجنائية الدولية وضعف صلاحياتها التنفيذية، إذ تفتقر المحكمة إلى أدوات إلزامية تجبر الدول الأعضاء على تنفيذ قراراتها، وتبقى رهينة للإرادة السياسية والحسابات السيادية للدول، كما يُظهر استبعاد مسار الإحالة إلى مجلس الأمن مدى تعقيد المشهد الدولي، حيث تتداخل السياسة مع العدالة.
اعتراف بريطاني خطير يكشف هشاشة قرارات المحكمة الجنائية الدولية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала