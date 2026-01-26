https://sarabic.ae/20260126/اعتراف-بريطاني-خطير-يكشف-هشاشة-قرارات-المحكمة-الجنائية-الدولية-1109639832.html

اعتراف بريطاني خطير يكشف هشاشة قرارات المحكمة الجنائية الدولية

اعتراف بريطاني خطير يكشف هشاشة قرارات المحكمة الجنائية الدولية

سبوتنيك عربي

أقرت الحكومة البريطانية لأول مرة، بأن وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون أجرى مكالمة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في واقعة أعادت فتح... 26.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-26T09:09+0000

2026-01-26T09:09+0000

2026-01-26T09:51+0000

المحكمة الجنائية الدولية

بريطانيا

إسرائيل

غزة

ديفيد كاميرون

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1a/1108607153_0:170:1641:1093_1920x0_80_0_0_8d5d75c0247a232db5e91f6917768066.jpg

وجاء الاعتراف بعد أشهر من المماطلة الرسمية، رغم تأكيد خان سابقا تعرضه لتهديد من مسؤول بريطاني رفيع بسحب التمويل إذا واصلت المحكمة تحقيقاتها في جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة. هذه الواقعة لا تفضح فقط التدخل السياسي البريطاني، بل تضع المحكمة الجنائية الدولية نفسها في قفص الاتهام، كمؤسسة تدعي العدالة الدولية بينما ترضخ للابتزاز حين يتعلق الأمر بإسرائيل.وأكدوا أن ما يسمى "النظام الدولي القائم على القواعد" لا يبدو سوى وهم، إذ فشلت الدول الغربية، وفي مقدمتها بريطانيا، في حماية المحكمة من الابتزاز حين تعلق الأمر بمحاسبة إسرائيل على الإبادة في غزة.وأكدت مصادر مطلعة أن ديفيد كاميرون شبّه إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بـ"قنبلة هيدروجينية"، في توصيف يعكس حجم الذعر السياسي الغربي من أي مسار قضائي جاد، لا حرصا على العدالة بل خوفا من تبعاتها.وفي ظل تصاعد الدعوات لفتح تحقيق مستقل بتهمة عرقلة العدالة، تتعرض المحكمة نفسها لحملة ضغوط غير مسبوقة من إسرائيل والولايات المتحدة، وصلت إلى حد فرض عقوبات وتهديدات وصفت بـ"سيناريو يوم القيامة".أما توقيف المدعي العام كريم خان على خلفية اتهامات مثيرة للجدل، فقد زاد من الشكوك حول تحوّل المحكمة من أداة للعدالة الدولية إلى مؤسسة تدار بالترهيب السياسي، وتتعطل كل ما اقتربت من محاسبة مرتكبي الجرائم في غزة.

https://sarabic.ae/20260119/تقرير-تعاون-إسرائيلي-بريطاني-يفرغ-قرارات-المحكمة-الجنائية-الدولية-من-مضمونها-1109385589.html

https://sarabic.ae/20251226/فضيحة-كريم-خان-تضع-المحكمة-الجنائية-الدولية-أمام-معركة-مصيرية-1108597710.html

https://sarabic.ae/20251208/أستاذ-قانون-دولي-المحكمة-الجنائية-الدولية-تهدد-الأمن-والسلم-الدوليين-ومسارها-محكوم-بالفشل-1107949236.html

بريطانيا

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المحكمة الجنائية الدولية, بريطانيا, إسرائيل, غزة, ديفيد كاميرون, العالم