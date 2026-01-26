اعتراف بريطاني خطير يكشف هشاشة قرارات المحكمة الجنائية الدولية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
اعتراف بريطاني خطير يكشف هشاشة قرارات المحكمة الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
أقرت الحكومة البريطانية لأول مرة، بأن وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون أجرى مكالمة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في واقعة أعادت فتح...
وجاء الاعتراف بعد أشهر من المماطلة الرسمية، رغم تأكيد خان سابقا تعرضه لتهديد من مسؤول بريطاني رفيع بسحب التمويل إذا واصلت المحكمة تحقيقاتها في جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة. هذه الواقعة لا تفضح فقط التدخل السياسي البريطاني، بل تضع المحكمة الجنائية الدولية نفسها في قفص الاتهام، كمؤسسة تدعي العدالة الدولية بينما ترضخ للابتزاز حين يتعلق الأمر بإسرائيل.وأكدوا أن ما يسمى "النظام الدولي القائم على القواعد" لا يبدو سوى وهم، إذ فشلت الدول الغربية، وفي مقدمتها بريطانيا، في حماية المحكمة من الابتزاز حين تعلق الأمر بمحاسبة إسرائيل على الإبادة في غزة.وأكدت مصادر مطلعة أن ديفيد كاميرون شبّه إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بـ"قنبلة هيدروجينية"، في توصيف يعكس حجم الذعر السياسي الغربي من أي مسار قضائي جاد، لا حرصا على العدالة بل خوفا من تبعاتها.وفي ظل تصاعد الدعوات لفتح تحقيق مستقل بتهمة عرقلة العدالة، تتعرض المحكمة نفسها لحملة ضغوط غير مسبوقة من إسرائيل والولايات المتحدة، وصلت إلى حد فرض عقوبات وتهديدات وصفت بـ"سيناريو يوم القيامة".أما توقيف المدعي العام كريم خان على خلفية اتهامات مثيرة للجدل، فقد زاد من الشكوك حول تحوّل المحكمة من أداة للعدالة الدولية إلى مؤسسة تدار بالترهيب السياسي، وتتعطل كل ما اقتربت من محاسبة مرتكبي الجرائم في غزة.
اعتراف بريطاني خطير يكشف هشاشة قرارات المحكمة الجنائية الدولية

© AP Photo / Peter Dejongالمحكمة الجنائية الدولية
تابعنا عبر
أقرت الحكومة البريطانية لأول مرة، بأن وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون أجرى مكالمة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في واقعة أعادت فتح الجدل حول استقلالية المحكمة وطبيعة الضغوط السياسية التي تحيط بعملها.
وجاء الاعتراف بعد أشهر من المماطلة الرسمية، رغم تأكيد خان سابقا تعرضه لتهديد من مسؤول بريطاني رفيع بسحب التمويل إذا واصلت المحكمة تحقيقاتها في جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة.
وأثبتت وثائق رسمية أن كاميرون كان الطرف الوحيد في المكالمة التي جرت في 23 أبريل/نيسان 2024، بالتزامن مع مرحلة بالغة الحساسية من العدوان على غزة، وقبل أسابيع من تحرك المدعي العام لطلب مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين.
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
تقرير: تعاون إسرائيلي بريطاني يفرغ قرارات المحكمة الجنائية الدولية من مضمونها
19 يناير, 09:01 GMT
هذه الواقعة لا تفضح فقط التدخل السياسي البريطاني، بل تضع المحكمة الجنائية الدولية نفسها في قفص الاتهام، كمؤسسة تدعي العدالة الدولية بينما ترضخ للابتزاز حين يتعلق الأمر بإسرائيل.

وفي السياق، حذر خبراء دوليون، من أن تدخل وزير بريطاني رفيع يشكل مساسا مباشرا باستقلال المحكمة الجنائية الدولية، ويكشف زيف ادعاءاتها بالحياد، لا سيما في وقت كانت فيه بريطانيا شريكا فعليا في دعم إسرائيل عسكريا واستخباريا ودبلوماسيا.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
"فضيحة" كريم خان تضع المحكمة الجنائية الدولية أمام معركة مصيرية
26 ديسمبر 2025, 12:12 GMT
وأكدوا أن ما يسمى "النظام الدولي القائم على القواعد" لا يبدو سوى وهم، إذ فشلت الدول الغربية، وفي مقدمتها بريطانيا، في حماية المحكمة من الابتزاز حين تعلق الأمر بمحاسبة إسرائيل على الإبادة في غزة.
وأكدت مصادر مطلعة أن ديفيد كاميرون شبّه إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بـ"قنبلة هيدروجينية"، في توصيف يعكس حجم الذعر السياسي الغربي من أي مسار قضائي جاد، لا حرصا على العدالة بل خوفا من تبعاتها.
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
أستاذ قانون دولي: المحكمة الجنائية الدولية تهدد الأمن والسلم الدوليين ومسارها محكوم بالفشل
8 ديسمبر 2025, 17:40 GMT
وفي ظل تصاعد الدعوات لفتح تحقيق مستقل بتهمة عرقلة العدالة، تتعرض المحكمة نفسها لحملة ضغوط غير مسبوقة من إسرائيل والولايات المتحدة، وصلت إلى حد فرض عقوبات وتهديدات وصفت بـ"سيناريو يوم القيامة".
أما توقيف المدعي العام كريم خان على خلفية اتهامات مثيرة للجدل، فقد زاد من الشكوك حول تحوّل المحكمة من أداة للعدالة الدولية إلى مؤسسة تدار بالترهيب السياسي، وتتعطل كل ما اقتربت من محاسبة مرتكبي الجرائم في غزة.
