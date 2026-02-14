عربي
طائرة نتنياهو تمر بأجواء 3 دول بـ"الجنائية الدولية".. إثبات جديد على فشل المحكمة
طائرة نتنياهو تمر بأجواء 3 دول بـ"الجنائية الدولية".. إثبات جديد على فشل المحكمة
طائرة تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقف على مدرج قاعدة أندروز الجوية في ولاية ماريلاند، 27 يوليو/ تموز 2024
طائرة تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقف على مدرج قاعدة أندروز الجوية في ولاية ماريلاند، 27 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
حلّقت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في طريقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عبر أجواء اليونان وإيطاليا وفرنسا، رغم أن هذه الدول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه بتهم تتعلق بجرائم حرب في غزة.
وبحسب بيانات تتبع الرحلات، عبرت الطائرة الأجواء الأوروبية دون أي إجراء يُذكر، رغم التزامات تلك الدول القانونية بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ مذكراتها بموجب نظام روما الأساسي.
ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعبر فيها نتنياهو المجال الجوي لدول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه، فقد سلك المسار ذاته في رحلة إلى الولايات المتحدة أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025.
وأعادت الواقعة طرح تساؤلات حول قدرة المحكمة على فرض قراراتها عندما يتعلق الأمر بقادة دول حليفة للغرب، إذ لم تُسجل أي محاولة لتقييد حركة الطائرة أو حتى إغلاق المجال الجوي أمامها.
ويعكس استمرار تنقل نتنياهو عبر أجواء دول موقعة على نظام المحكمة، دون عوائق، فجوة واضحة بين النصوص القانونية وآليات التنفيذ الفعلية، ويضعف صورة المحكمة كجهة قادرة على فرض العدالة الدولية بمعزل عن الحسابات السياسية.
