الجنائية الدولية تطارد "الفيفا"... هل يستطيع "هيكل مشلول" ملاحقة رياضي؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري " صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260221/الجنائية-الدولية-تطارد-الفيفا-هل-يستطيع-هيكل-مشلول-ملاحقة-رياضي؟-1110600411.html
الجنائية الدولية تطارد "الفيفا"... هل يستطيع "هيكل مشلول" ملاحقة رياضي؟
الجنائية الدولية تطارد "الفيفا"... هل يستطيع "هيكل مشلول" ملاحقة رياضي؟
سبوتنيك عربي
في مشهد قانوني مثير للجدل، وُضعت المحكمة الجنائية الدولية مجددًا أمام اختبار صعب، بعد تلقيها شكوى تستهدف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T12:46+0000
2026-02-21T12:48+0000
منظمة الأمم المتحدة
المحكمة الجنائية الدولية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1a/1108607153_0:170:1641:1093_1920x0_80_0_0_8d5d75c0247a232db5e91f6917768066.jpg
الشكوى، الممتدة على 120 صفحة، قُدمت إلى مكتب المدعي العام في لاهاي بدعم تحالف منظمات حقوقية أوروبية وفلسطينية، وتستند إلى مزاعم بأن استمرار إشراك تلك الأندية، وتقديم الدعم المالي والهيكلي لها، يمثل مساهمة غير مباشرة في شرعنة الاستيطان، ويكرّس واقعًا تمييزيًا بحق الفلسطينيين.لكن، بعيدًا عن صخب الاتهامات، يبرز سؤال جوهري: ماذا يمكن لمحكمة تواجه منذ سنوات انتقادات حادة بسبب بطء إجراءاتها وتعثر ملفاتها الكبرى أن تفعل في قضية تمس عالم الرياضة؟الأساس القانوني للشكوى يستند إلى مواد في نظام روما الأساسي، من بينها المادة الثامنة المتعلقة بنقل سكان مدنيين إلى أراضٍ محتلة، إضافة إلى اتهامات بتكريس نظام فصل عنصري. غير أن تحويل هذه الطروحات إلى مسار قضائي فعلي يتطلب تجاوز عقبات معقدة تتعلق بالاختصاص، وإثبات القصد الجنائي الفردي، وربط القرارات الإدارية الرياضية بجرائم دولية جسيمة.ورغم أن المنظمات الدولية كالفيفا واليويفا لا يمكن مقاضاتها مباشرة أمام المحكمة، فإن النظام الأساسي يتيح ملاحقة الأفراد إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية. غير أن تاريخ المحكمة يُظهر صعوبة الانتقال من الاتهام النظري إلى الإدانة الفعلية، خاصة في قضايا تمس شخصيات نافذة أو ملفات متشابكة سياسيًا.وهكذا، تجد "الجنائية الدولية" نفسها مرة أخرى في دائرة الضوء: بين طموح نظري لملاحقة مسؤولين بارزين في الرياضة العالمية، وواقع عملي يتسم بالبطء والتردد وضعف الإنجاز. فهل تنجح في تحويل هذه الشكوى إلى مسار قضائي فعلي، أم ينتهي الملف كغيره في أرشيف هيئة توصف منذ سنوات بأنها أقرب إلى "هيكل مشلول" منه إلى ذراع عدالة فاعلة؟طائرة نتنياهو تمر بأجواء 3 دول بـ"الجنائية الدولية".. إثبات جديد على فشل المحكمة
https://sarabic.ae/20260217/تركي-الفيصل-المحكمة-الجنائية-الدولية-ليس-لديها-القدرة-ولا-الإمكانات-لملاحقة-المجرمين-1110458472.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1a/1108607153_0:0:1457:1093_1920x0_80_0_0_931c4f66f0bb7cab5c03457afef3e08c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة الأمم المتحدة, المحكمة الجنائية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن
منظمة الأمم المتحدة, المحكمة الجنائية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن

الجنائية الدولية تطارد "الفيفا"... هل يستطيع "هيكل مشلول" ملاحقة رياضي؟

12:46 GMT 21.02.2026 (تم التحديث: 12:48 GMT 21.02.2026)
© AP Photo / Peter Dejongالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Peter Dejong
تابعنا عبر
في مشهد قانوني مثير للجدل، وُضعت المحكمة الجنائية الدولية مجددًا أمام اختبار صعب، بعد تلقيها شكوى تستهدف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين، بتهم تتعلق بـ"التواطؤ" في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية مشاركة أندية إسرائيلية مقرها مستوطنات في بطولات رسمية.
الشكوى، الممتدة على 120 صفحة، قُدمت إلى مكتب المدعي العام في لاهاي بدعم تحالف منظمات حقوقية أوروبية وفلسطينية، وتستند إلى مزاعم بأن استمرار إشراك تلك الأندية، وتقديم الدعم المالي والهيكلي لها، يمثل مساهمة غير مباشرة في شرعنة الاستيطان، ويكرّس واقعًا تمييزيًا بحق الفلسطينيين.
لكن، بعيدًا عن صخب الاتهامات، يبرز سؤال جوهري: ماذا يمكن لمحكمة تواجه منذ سنوات انتقادات حادة بسبب بطء إجراءاتها وتعثر ملفاتها الكبرى أن تفعل في قضية تمس عالم الرياضة؟
الآلية المتوقعة تبدأ بـ"فحص أولي" من مكتب الادعاء، وهي مرحلة قد تستغرق أشهرًا، وربما سنوات، دون ضمان الانتقال إلى تحقيق رسمي. تجارب سابقة أظهرت أن المحكمة كثيرًا ما تغرق في الإجراءات الشكلية، فيما تبقى القضايا الحساسة عالقة في دهاليز الاختصاص والتجاذبات السياسية.
رئيس الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
تركي الفيصل: المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها القدرة ولا الإمكانات لملاحقة المجرمين
17 فبراير, 14:04 GMT
الأساس القانوني للشكوى يستند إلى مواد في نظام روما الأساسي، من بينها المادة الثامنة المتعلقة بنقل سكان مدنيين إلى أراضٍ محتلة، إضافة إلى اتهامات بتكريس نظام فصل عنصري. غير أن تحويل هذه الطروحات إلى مسار قضائي فعلي يتطلب تجاوز عقبات معقدة تتعلق بالاختصاص، وإثبات القصد الجنائي الفردي، وربط القرارات الإدارية الرياضية بجرائم دولية جسيمة.
في المقابل، سبق لإنفانتينو أن اعتبر الدعوات لمعاقبة إسرائيل رياضيًا "هزيمة"، ملمحًا إلى تعديل لوائح الفيفا لمنع تسييس العقوبات. أما يويفا، فقد أرجأ خطوات تتعلق بعضوية إسرائيل بعد تطورات سياسية إقليمية، ما يعكس حساسية الملف وتعقيداته.
ورغم أن المنظمات الدولية كالفيفا واليويفا لا يمكن مقاضاتها مباشرة أمام المحكمة، فإن النظام الأساسي يتيح ملاحقة الأفراد إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية. غير أن تاريخ المحكمة يُظهر صعوبة الانتقال من الاتهام النظري إلى الإدانة الفعلية، خاصة في قضايا تمس شخصيات نافذة أو ملفات متشابكة سياسيًا.
وهكذا، تجد "الجنائية الدولية" نفسها مرة أخرى في دائرة الضوء: بين طموح نظري لملاحقة مسؤولين بارزين في الرياضة العالمية، وواقع عملي يتسم بالبطء والتردد وضعف الإنجاز. فهل تنجح في تحويل هذه الشكوى إلى مسار قضائي فعلي، أم ينتهي الملف كغيره في أرشيف هيئة توصف منذ سنوات بأنها أقرب إلى "هيكل مشلول" منه إلى ذراع عدالة فاعلة؟
طائرة نتنياهو تمر بأجواء 3 دول بـ"الجنائية الدولية".. إثبات جديد على فشل المحكمة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала