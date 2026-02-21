https://sarabic.ae/20260221/الجنائية-الدولية-تطارد-الفيفا-هل-يستطيع-هيكل-مشلول-ملاحقة-رياضي؟-1110600411.html

الجنائية الدولية تطارد "الفيفا"... هل يستطيع "هيكل مشلول" ملاحقة رياضي؟

الجنائية الدولية تطارد "الفيفا"... هل يستطيع "هيكل مشلول" ملاحقة رياضي؟

المحكمة الجنائية الدولية

الشكوى، الممتدة على 120 صفحة، قُدمت إلى مكتب المدعي العام في لاهاي بدعم تحالف منظمات حقوقية أوروبية وفلسطينية، وتستند إلى مزاعم بأن استمرار إشراك تلك الأندية، وتقديم الدعم المالي والهيكلي لها، يمثل مساهمة غير مباشرة في شرعنة الاستيطان، ويكرّس واقعًا تمييزيًا بحق الفلسطينيين.لكن، بعيدًا عن صخب الاتهامات، يبرز سؤال جوهري: ماذا يمكن لمحكمة تواجه منذ سنوات انتقادات حادة بسبب بطء إجراءاتها وتعثر ملفاتها الكبرى أن تفعل في قضية تمس عالم الرياضة؟الأساس القانوني للشكوى يستند إلى مواد في نظام روما الأساسي، من بينها المادة الثامنة المتعلقة بنقل سكان مدنيين إلى أراضٍ محتلة، إضافة إلى اتهامات بتكريس نظام فصل عنصري. غير أن تحويل هذه الطروحات إلى مسار قضائي فعلي يتطلب تجاوز عقبات معقدة تتعلق بالاختصاص، وإثبات القصد الجنائي الفردي، وربط القرارات الإدارية الرياضية بجرائم دولية جسيمة.ورغم أن المنظمات الدولية كالفيفا واليويفا لا يمكن مقاضاتها مباشرة أمام المحكمة، فإن النظام الأساسي يتيح ملاحقة الأفراد إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية. غير أن تاريخ المحكمة يُظهر صعوبة الانتقال من الاتهام النظري إلى الإدانة الفعلية، خاصة في قضايا تمس شخصيات نافذة أو ملفات متشابكة سياسيًا.وهكذا، تجد "الجنائية الدولية" نفسها مرة أخرى في دائرة الضوء: بين طموح نظري لملاحقة مسؤولين بارزين في الرياضة العالمية، وواقع عملي يتسم بالبطء والتردد وضعف الإنجاز. فهل تنجح في تحويل هذه الشكوى إلى مسار قضائي فعلي، أم ينتهي الملف كغيره في أرشيف هيئة توصف منذ سنوات بأنها أقرب إلى "هيكل مشلول" منه إلى ذراع عدالة فاعلة؟طائرة نتنياهو تمر بأجواء 3 دول بـ"الجنائية الدولية".. إثبات جديد على فشل المحكمة

