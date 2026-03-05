عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
اكتشاف 80 مقبرة عشوائية لمدنيين في دونيتسك - الأمن الروسي
وقال مصدر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك" إن "على أراضي كراسنوارميسك وديميتروف يوجد ما لا يقل عن 80 مقبرة عشوائية تضم ما لا يقل عن 100 جثة لمدنيين".وأضاف أن جميع الضحايا قضوا نتيجة ما وصفه بـ"عدوان القوات المسلحة الأوكرانية"، سواء جراء قصف مدفعي أو إطلاق نار من أسلحة آلية.واعتبر المصدر أن من بين الحوادث "الأكثر قسوة" استخدام طائرات مسيّرة انتحارية ضد مدنيين، يُعتقد أنهم كانوا يحاولون مغادرة المدن.من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلطات في كييف ترتكب يوميًا جرائم بحق شعبها وبحق الشعب الروسي، مشددًا على أن مهمة أجهزة العدالة العسكرية هي توثيق هذه الانتهاكات، ولا سيما ضد المدنيين، فيما تتمثل مهمة الأجهزة الأمنية في ملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
اكتشاف 80 مقبرة عشوائية لمدنيين في دونيتسك - الأمن الروسي

03:06 GMT 05.03.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي في كراسنوأرميسك المحررة في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي في كراسنوأرميسك المحررة في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الخميس، بأنه تم العثور على نحو 80 مقبرة عشوائية لمدنيين في مدينتي كراسنوارميسك وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال مصدر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك" إن "على أراضي كراسنوارميسك وديميتروف يوجد ما لا يقل عن 80 مقبرة عشوائية تضم ما لا يقل عن 100 جثة لمدنيين".
طاقم دبابة تي-90إم بروريف التابع للمجموعة القتالية الغرب في اتجاه محور كراسنولمانسكي في المنطقة العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة كاربوفكا في دونيتسك- وزارة الدفاع
21 فبراير, 09:10 GMT
وأضاف أن جميع الضحايا قضوا نتيجة ما وصفه بـ"عدوان القوات المسلحة الأوكرانية"، سواء جراء قصف مدفعي أو إطلاق نار من أسلحة آلية.
واعتبر المصدر أن من بين الحوادث "الأكثر قسوة" استخدام طائرات مسيّرة انتحارية ضد مدنيين، يُعتقد أنهم كانوا يحاولون مغادرة المدن.
وأشار إلى أن الجرائم المنسوبة إلى عسكريين أوكرانيين ومقاتلين أجانب في المناطق الحدودية الروسية تخضع للتوثيق والتحقيق من قبل النيابة العامة ولجنة التحقيق. وذكر أن من بين المتهمين من صدرت بحقهم أحكام قضائية، وآخرين بانتظار صدور أحكام.
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلطات في كييف ترتكب يوميًا جرائم بحق شعبها وبحق الشعب الروسي، مشددًا على أن مهمة أجهزة العدالة العسكرية هي توثيق هذه الانتهاكات، ولا سيما ضد المدنيين، فيما تتمثل مهمة الأجهزة الأمنية في ملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
