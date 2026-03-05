https://sarabic.ae/20260305/اكتشاف-80-مقبرة-عشوائية-لمدنيين-في-دونيتسك----الأمن-الروسي-1111073537.html
اكتشاف 80 مقبرة عشوائية لمدنيين في دونيتسك - الأمن الروسي
اكتشاف 80 مقبرة عشوائية لمدنيين في دونيتسك - الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الخميس، بأنه تم العثور على نحو 80 مقبرة عشوائية لمدنيين في مدينتي كراسنوارميسك وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T03:06+0000
2026-03-05T03:06+0000
2026-03-05T03:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109180504_0:0:2083:1171_1920x0_80_0_0_1e54bc8e0dab3b463443cb738b57252e.jpg
وقال مصدر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك" إن "على أراضي كراسنوارميسك وديميتروف يوجد ما لا يقل عن 80 مقبرة عشوائية تضم ما لا يقل عن 100 جثة لمدنيين".وأضاف أن جميع الضحايا قضوا نتيجة ما وصفه بـ"عدوان القوات المسلحة الأوكرانية"، سواء جراء قصف مدفعي أو إطلاق نار من أسلحة آلية.واعتبر المصدر أن من بين الحوادث "الأكثر قسوة" استخدام طائرات مسيّرة انتحارية ضد مدنيين، يُعتقد أنهم كانوا يحاولون مغادرة المدن.من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلطات في كييف ترتكب يوميًا جرائم بحق شعبها وبحق الشعب الروسي، مشددًا على أن مهمة أجهزة العدالة العسكرية هي توثيق هذه الانتهاكات، ولا سيما ضد المدنيين، فيما تتمثل مهمة الأجهزة الأمنية في ملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260221/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كاربوفكا-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع--1110596305.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109180504_77:0:1638:1171_1920x0_80_0_0_e801888cefdce7f6018c5eb733210332.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار روسيا
اكتشاف 80 مقبرة عشوائية لمدنيين في دونيتسك - الأمن الروسي
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الخميس، بأنه تم العثور على نحو 80 مقبرة عشوائية لمدنيين في مدينتي كراسنوارميسك وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال مصدر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك" إن "على أراضي كراسنوارميسك وديميتروف يوجد ما لا يقل عن 80 مقبرة عشوائية تضم ما لا يقل عن 100 جثة لمدنيين".
وأضاف أن جميع الضحايا قضوا نتيجة ما وصفه بـ"عدوان القوات المسلحة الأوكرانية"، سواء جراء قصف مدفعي أو إطلاق نار من أسلحة آلية.
واعتبر المصدر أن من بين الحوادث "الأكثر قسوة" استخدام طائرات مسيّرة انتحارية ضد مدنيين، يُعتقد أنهم كانوا يحاولون مغادرة المدن.
وأشار إلى أن الجرائم المنسوبة إلى عسكريين أوكرانيين ومقاتلين أجانب في المناطق الحدودية الروسية
تخضع للتوثيق والتحقيق من قبل النيابة العامة ولجنة التحقيق. وذكر أن من بين المتهمين من صدرت بحقهم أحكام قضائية، وآخرين بانتظار صدور أحكام.
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلطات في كييف ترتكب يوميًا جرائم بحق شعبها وبحق الشعب الروسي، مشددًا على أن مهمة أجهزة العدالة العسكرية هي توثيق هذه الانتهاكات، ولا سيما ضد المدنيين، فيما تتمثل مهمة الأجهزة الأمنية في ملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.