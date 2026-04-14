Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية: مقتل سيدة وإصابة آخرين في هجوم شنه نظام كييف على مدينة ييليتس
لقيَت امرأة مصرعها في غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة أوكرانية على بلدة ييليتس في مقاطعة ليبيتسك الروسية، فجر اليوم الثلاثاء، وأفاد حاكم المقاطعة إيغور... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
وكتب أرتامونوف عبر تطبيق "تلغرام": "تعرضت ييليتس لهجوم بطائرات مسيرة. وللأسف، سقط ضحايا. توفيت امرأة في منزل بشارع تشيروكمانوفا... وأصيب 5 آخرون، نُقل أربعة منهم إلى المستشفى. ويتلقى الجميع الرعاية الطبية اللازمة".كما أشار أرتامونوف إلى أن سقوط حطام الطائرات المسيرة ألحق أضرارًا بنوافذ عدد من المباني السكنية في المدينة.وأضاف الحاكم أن حريقًا اندلع في مبنى سكني بقرية دولغوروكوفو إثر تحطم طائرة مسيرة. وقد تمت السيطرة على الحريق، ولم تُسجل أي إصابات.
حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية: مقتل سيدة وإصابة آخرين في هجوم شنه نظام كييف على مدينة ييليتس

لقيَت امرأة مصرعها في غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة أوكرانية على بلدة ييليتس في مقاطعة ليبيتسك الروسية، فجر اليوم الثلاثاء، وأفاد حاكم المقاطعة إيغور أرتامونوف، بإصابة 5 أشخاص وتلقّيهم العلاج الطبي.
وكتب أرتامونوف عبر تطبيق "تلغرام": "تعرضت ييليتس لهجوم بطائرات مسيرة. وللأسف، سقط ضحايا. توفيت امرأة في منزل بشارع تشيروكمانوفا... وأصيب 5 آخرون، نُقل أربعة منهم إلى المستشفى. ويتلقى الجميع الرعاية الطبية اللازمة".
كما أشار أرتامونوف إلى أن سقوط حطام الطائرات المسيرة ألحق أضرارًا بنوافذ عدد من المباني السكنية في المدينة.
وأضاف الحاكم أن حريقًا اندلع في مبنى سكني بقرية دولغوروكوفو إثر تحطم طائرة مسيرة. وقد تمت السيطرة على الحريق، ولم تُسجل أي إصابات.
حاكم سيفاستوبول الروسية: مقتل شخص وإصابة اثنين في هجوم أوكراني بالمسيرات على المدينة
19 مارس, 01:12 GMT

وأفاد روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية المكلف بموضوع جرائم نظام كييف، في تقرير أسبوعي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، أن 29 مدنيًا روسيًا، بينهم ثلاثة أطفال، قُتلوا في هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، في الفترة من 6 إلى 12 أبريل/ نيسان الجاري.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
الدفاع الجوي الروسي يسقط 61 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يسقط 125 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
