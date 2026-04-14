حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية: مقتل سيدة وإصابة آخرين في هجوم شنه نظام كييف على مدينة ييليتس
حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية: مقتل سيدة وإصابة آخرين في هجوم شنه نظام كييف على مدينة ييليتس
سبوتنيك عربي
لقيَت امرأة مصرعها في غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة أوكرانية على بلدة ييليتس في مقاطعة ليبيتسك الروسية، فجر اليوم الثلاثاء، وأفاد حاكم المقاطعة إيغور... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T04:26+0000
2026-04-14T04:26+0000
2026-04-14T05:03+0000
وكتب أرتامونوف عبر تطبيق "تلغرام": "تعرضت ييليتس لهجوم بطائرات مسيرة. وللأسف، سقط ضحايا. توفيت امرأة في منزل بشارع تشيروكمانوفا... وأصيب 5 آخرون، نُقل أربعة منهم إلى المستشفى. ويتلقى الجميع الرعاية الطبية اللازمة".كما أشار أرتامونوف إلى أن سقوط حطام الطائرات المسيرة ألحق أضرارًا بنوافذ عدد من المباني السكنية في المدينة.وأضاف الحاكم أن حريقًا اندلع في مبنى سكني بقرية دولغوروكوفو إثر تحطم طائرة مسيرة. وقد تمت السيطرة على الحريق، ولم تُسجل أي إصابات.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.الدفاع الجوي الروسي يسقط 61 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلالدفاع الجوي الروسي يسقط 125 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية: مقتل سيدة وإصابة آخرين في هجوم شنه نظام كييف على مدينة ييليتس
04:26 GMT 14.04.2026 (تم التحديث: 05:03 GMT 14.04.2026)
لقيَت امرأة مصرعها في غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة أوكرانية على بلدة ييليتس في مقاطعة ليبيتسك الروسية، فجر اليوم الثلاثاء، وأفاد حاكم المقاطعة إيغور أرتامونوف، بإصابة 5 أشخاص وتلقّيهم العلاج الطبي.
وكتب أرتامونوف عبر تطبيق "تلغرام": "تعرضت ييليتس لهجوم بطائرات مسيرة. وللأسف، سقط ضحايا. توفيت امرأة في منزل بشارع تشيروكمانوفا... وأصيب 5 آخرون، نُقل أربعة منهم إلى المستشفى. ويتلقى الجميع الرعاية الطبية اللازمة".
كما أشار أرتامونوف إلى أن سقوط حطام الطائرات المسيرة ألحق أضرارًا بنوافذ عدد من المباني السكنية في المدينة.
وأضاف الحاكم أن حريقًا اندلع في مبنى سكني بقرية دولغوروكوفو إثر تحطم طائرة مسيرة. وقد تمت السيطرة على الحريق، ولم تُسجل أي إصابات.
وأفاد روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية المكلف بموضوع جرائم نظام كييف، في تقرير أسبوعي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، أن 29 مدنيًا روسيًا، بينهم ثلاثة أطفال، قُتلوا في هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، في الفترة من 6 إلى 12 أبريل/ نيسان الجاري.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.