عودة مواطنين روس وبيلاروسيين إلى أوطانهم في عملية تبادل على الحدود البولندية

سبوتنيك عربي

أعلنت لجنة أمن الدولة البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، بأن مواطنين من روسيا وبيلاروسيا ودول أخرى في رابطة الدول المستقلة قد عادوا إلى ديارهم، نتيجة عملية تبادل جرت... 28.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-28T12:34+0000

وأفادت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، عن بيان للجنة: "من بين العائدين إلى أرض الوطن مواطنون من بيلاروسيا وروسيا ودول أخرى من رابطة الدول المستقلة، وقد قُدمت لجميعهم المساعدة الطبية الأولية والاحتياجات المعيشية اللازمة".وكشفت اللجنة بأنه من بين الأشخاص الذين جرى تبادلهم بين مينسك ووارسو، خمسة أشخاص كانوا مدانين في بيلاروسيا وروسيا بتهمة التجسس.وأثنت اللجنة على "المساهمة الاستثنائية" التي قدمها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في عملية تبادل السجناء مع بولندا.وفي سياق متصل، أصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا جاء فيه:" سعى ضباط من أجهزة المخابرات المولدافية بعد إدراكهم لانكشاف أمرهم، جاهدين لإخفاء صلتهم مع أجهزة استخبارات أجنبية".وبيّن الجهاز أن مواطنَيْن روسيَّيْن عادا إلى أرض الوطن تم تبادلهما بضابطين رسميين من أجهزة المخابرات المولدافية.إحباط عملية تخريب في كومي الروسية خطط لها الاستخبارات الأوكرانية - الأمن الفيدرالي الروسي

سبوتنيك عربي

