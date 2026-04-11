بجهود إماراتية... روسيا تعيد 175 جنديا من الأسر في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن روسيا استعادت 175 عسكريا من الأسر الأوكراني، وسلّمت بالمقابل 175 أسير حرب أوكراني، في عملية تبادل أسرى بوساطة إماراتية.
وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان عبر "تلغرام"، أنه "في 11 نيسان/أبريل، أُعيد 175 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، نُقل 175 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت وساطة إنسانية خلال عملية إعادة الجنود الروس من الأسر.
وأوضحت الدفاع الروسية أنه "تمت إعادة 7 مواطنين روس من سكان مقاطعة كورسك، والذين احتجزهم نظام كييف بشكل غير قانوني، وستتم إعادتهم إلى ديارهم".
ويتواجد أسرى الجيش الروسي المحررين حاليا في بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم، وسيتم نقلهم لاحقا إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، بحسب البيان.
وأفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أول أمس الخميس، بأن روسيا سلمت 1000 جثة لجنود أوكرانيين سقطوا في المعارك إلى أوكرانيا، بينما تسلمت في المقابل 41 جثة لجنود روس.
وأجاب المصدر ردا على سؤال حول صحة نقل الجثث إلى أوكرانيا واستلام 41 جثة لجنود روس، والذي جرى اليوم الخميس، قائلا: "يمكنني تأكيد أن هذه المعلومات صحيحة".