بجهود إماراتية... روسيا تعيد 175 جنديا من الأسر في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260411/بجهود-إماراتية-روسيا-تعيد-175-جنديا-من-الأسر-في-أوكرانيا--1112469709.html
بجهود إماراتية... روسيا تعيد 175 جنديا من الأسر في أوكرانيا
بجهود إماراتية... روسيا تعيد 175 جنديا من الأسر في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن روسيا استعادت 175 عسكريا من الأسر الأوكراني، وسلّمت بالمقابل 175 أسير حرب أوكراني، في عملية تبادل أسرى بوساطة... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/19/1100952202_0:0:1178:664_1920x0_80_0_0_b159629c2b2537c46826986eb4afaef1.jpg
وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان عبر "تلغرام"، أنه "في 11 نيسان/أبريل، أُعيد 175 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، نُقل 175 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضحت الدفاع الروسية أنه "تمت إعادة 7 مواطنين روس من سكان مقاطعة كورسك، والذين احتجزهم نظام كييف بشكل غير قانوني، وستتم إعادتهم إلى ديارهم".ويتواجد أسرى الجيش الروسي المحررين حاليا في بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم، وسيتم نقلهم لاحقا إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، بحسب البيان.وأجاب المصدر ردا على سؤال حول صحة نقل الجثث إلى أوكرانيا واستلام 41 جثة لجنود روس، والذي جرى اليوم الخميس، قائلا: "يمكنني تأكيد أن هذه المعلومات صحيحة".
https://sarabic.ae/20250410/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-تبادل-سجناء-بين-روسيا-وأمريكا-بوساطة-إماراتية-1099404011.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/19/1100952202_110:0:1070:720_1920x0_80_0_0_669cd7ad29ec3066e80706164867b2e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بجهود إماراتية... روسيا تعيد 175 جنديا من الأسر في أوكرانيا

© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا في إطار اتفاقيات اسطنبول
تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا في إطار اتفاقيات اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن روسيا استعادت 175 عسكريا من الأسر الأوكراني، وسلّمت بالمقابل 175 أسير حرب أوكراني، في عملية تبادل أسرى بوساطة إماراتية.
وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان عبر "تلغرام"، أنه "في 11 نيسان/أبريل، أُعيد 175 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، نُقل 175 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت وساطة إنسانية خلال عملية إعادة الجنود الروس من الأسر.

وأوضحت الدفاع الروسية أنه "تمت إعادة 7 مواطنين روس من سكان مقاطعة كورسك، والذين احتجزهم نظام كييف بشكل غير قانوني، وستتم إعادتهم إلى ديارهم".
روسيا والولايات المتحدة تجريان عملية تبادل للسجناء في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن تبادل سجناء بين روسيا وأمريكا بوساطة إماراتية
10 أبريل 2025, 10:55 GMT
ويتواجد أسرى الجيش الروسي المحررين حاليا في بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم، وسيتم نقلهم لاحقا إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، بحسب البيان.

وأفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أول أمس الخميس، بأن روسيا سلمت 1000 جثة لجنود أوكرانيين سقطوا في المعارك إلى أوكرانيا، بينما تسلمت في المقابل 41 جثة لجنود روس.

وأجاب المصدر ردا على سؤال حول صحة نقل الجثث إلى أوكرانيا واستلام 41 جثة لجنود روس، والذي جرى اليوم الخميس، قائلا: "يمكنني تأكيد أن هذه المعلومات صحيحة".
موسكو تعلن استلام جثامين 35 جنديا روسيا مقابل تسليم 1000 جثة لجنود أوكرانيين إلى كييف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала