https://sarabic.ae/20260606/الخارجية-الروسية-السيناريو-المناهض-للديمقراطية-في-أرمينيا-سيشكك-في-شرعية-الانتخابات-1114107349.html
الخارجية الروسية: السيناريو المناهض للديمقراطية في أرمينيا سيشكك في شرعية الانتخابات
الخارجية الروسية: السيناريو المناهض للديمقراطية في أرمينيا سيشكك في شرعية الانتخابات
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، السبت، بأنه في حال تنفيذ السيناريو المناهض للديمقراطية في أرمينيا، فإن ذلك سيضع شرعية... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T01:28+0000
2026-06-06T01:28+0000
2026-06-06T01:43+0000
الخارجية الروسية
أرمينيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وجاء في بيان لزاخاروفا نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "إذا تم تنفيذ هذا السيناريو المناهض للديمقراطية، واتُّخذ قرار بحرمان الأحزاب المعارضة من خوض الانتخابات، فإن المواطنين الأرمن سيُحرمون من حق اختيار مستقبل بلادهم".وأضافت أن ذلك "سيشكك بالتالي في شرعية العملية الانتخابية ككل".كما صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، بأن موسكو تتوقع من أرمينيا أن تلتزم بالإجراءات الديمقراطية "بالأفعال لا بالأقوال" خلال الاستعداد للانتخابات.وجاء في البيان: "نتوقع أن تلتزم يريفان بالأفعال لا بالأقوال بالإجراءات الديمقراطية، التي ما زالوا يتشدقون بالتمسك بها هناك في كل فرصة سانحة".
https://sarabic.ae/20260530/على-خلفية-خطوات-يريفان-موسكو-تستدعي-سفيرها-في-أرمينيا-للتشاور--1113882874.html
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المتحدثة باسم الخارجية الروسية مارية زاخاروفا تلقي كلمة في جلسة "التحقق المسؤول من المعلومات في عصر ما بعد الحقيقة: فرص جديدة للتعاون" ضمن فعاليات المنتدى الرقمي العالمي المنعقد في مدينة نيجني نوفغورود الروسية
سبوتنيك عربي
لمتحدثة باسم الخارجية الروسية مارية زاخاروفا تلقي كلمة في جلسة "التحقق المسؤول من المعلومات في عصر ما بعد الحقيقة: فرص جديدة للتعاون" ضمن فعاليات المنتدى الرقمي العالمي المنعقد في مدينة نيجني نوفغورود الروسية
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الخارجية الروسية, أرمينيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية, أرمينيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية: السيناريو المناهض للديمقراطية في أرمينيا سيشكك في شرعية الانتخابات
01:28 GMT 06.06.2026 (تم التحديث: 01:43 GMT 06.06.2026)
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، السبت، بأنه في حال تنفيذ السيناريو المناهض للديمقراطية في أرمينيا، فإن ذلك سيضع شرعية العملية الانتخابية برمتها موضع شك.
وجاء في بيان لزاخاروفا نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "إذا تم تنفيذ هذا السيناريو المناهض للديمقراطية، واتُّخذ قرار بحرمان الأحزاب المعارضة من خوض الانتخابات، فإن المواطنين الأرمن سيُحرمون من حق اختيار مستقبل بلادهم".
وأضافت أن ذلك "سيشكك بالتالي في شرعية العملية الانتخابية ككل".
كما صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، بأن موسكو تتوقع من أرمينيا أن تلتزم بالإجراءات الديمقراطية
"بالأفعال لا بالأقوال" خلال الاستعداد للانتخابات.
وجاء في البيان: "نتوقع أن تلتزم يريفان بالأفعال لا بالأقوال بالإجراءات الديمقراطية، التي ما زالوا يتشدقون بالتمسك بها هناك في كل فرصة سانحة".