https://sarabic.ae/20260606/الخارجية-الروسية-السيناريو-المناهض-للديمقراطية-في-أرمينيا-سيشكك-في-شرعية-الانتخابات-1114107349.html

الخارجية الروسية: السيناريو المناهض للديمقراطية في أرمينيا سيشكك في شرعية الانتخابات

الخارجية الروسية: السيناريو المناهض للديمقراطية في أرمينيا سيشكك في شرعية الانتخابات

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، السبت، بأنه في حال تنفيذ السيناريو المناهض للديمقراطية في أرمينيا، فإن ذلك سيضع شرعية... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T01:28+0000

2026-06-06T01:28+0000

2026-06-06T01:43+0000

الخارجية الروسية

أرمينيا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101389432_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1325a28b3c8500482c2cf0fc69ef4b37.jpg

وجاء في بيان لزاخاروفا نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "إذا تم تنفيذ هذا السيناريو المناهض للديمقراطية، واتُّخذ قرار بحرمان الأحزاب المعارضة من خوض الانتخابات، فإن المواطنين الأرمن سيُحرمون من حق اختيار مستقبل بلادهم".وأضافت أن ذلك "سيشكك بالتالي في شرعية العملية الانتخابية ككل".كما صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، بأن موسكو تتوقع من أرمينيا أن تلتزم بالإجراءات الديمقراطية "بالأفعال لا بالأقوال" خلال الاستعداد للانتخابات.وجاء في البيان: "نتوقع أن تلتزم يريفان بالأفعال لا بالأقوال بالإجراءات الديمقراطية، التي ما زالوا يتشدقون بالتمسك بها هناك في كل فرصة سانحة".

https://sarabic.ae/20260530/على-خلفية-خطوات-يريفان-موسكو-تستدعي-سفيرها-في-أرمينيا-للتشاور--1113882874.html

أرمينيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

المتحدثة باسم الخارجية الروسية مارية زاخاروفا تلقي كلمة في جلسة "التحقق المسؤول من المعلومات في عصر ما بعد الحقيقة: فرص جديدة للتعاون" ضمن فعاليات المنتدى الرقمي العالمي المنعقد في مدينة نيجني نوفغورود الروسية سبوتنيك عربي لمتحدثة باسم الخارجية الروسية مارية زاخاروفا تلقي كلمة في جلسة "التحقق المسؤول من المعلومات في عصر ما بعد الحقيقة: فرص جديدة للتعاون" ضمن فعاليات المنتدى الرقمي العالمي المنعقد في مدينة نيجني نوفغورود الروسية 2026-06-06T01:28+0000 true PT50M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الخارجية الروسية, أرمينيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم