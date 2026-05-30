https://sarabic.ae/20260530/على-خلفية-خطوات-يريفان-موسكو-تستدعي-سفيرها-في-أرمينيا-للتشاور--1113882874.html

على خلفية خطوات يريفان... موسكو تستدعي سفيرها في أرمينيا للتشاور

على خلفية خطوات يريفان... موسكو تستدعي سفيرها في أرمينيا للتشاور

سبوتنيك عربي

استدعت وزارة الخارجية الروسية، سفيرها لدى أرمينيا، سيرغي كوبيركين، إلى موسكو لإجراء مشاورات بشأن تصرفات يريفان. 30.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-30T07:34+0000

2026-05-30T07:34+0000

2026-05-30T07:34+0000

أرمينيا

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "تم استدعاء السفير الروسي لدى جمهورية أرمينيا، سيرغي بافلوفيتش كوبيركين، إلى موسكو لإجراء مشاورات بشأن خطوات القيادة الأرمينية نحو التقارب مع الاتحاد الأوروبي، والتي تضر بالتعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقاً أن للجمهورية الحق في اختيار شركائها، لكن من المستحيل أن تكون في اتحاد جمركي مع كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في آن واحد. وحث يريفان على اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة في أسرع وقت ممكن.عشية القمة في أستانا، دعا رؤساء روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان أرمينيا إلى إجراء استفتاء على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس الروسي إلى أن أي قرارات اقتصادية تتخذها يريفان للتقارب مع الاتحاد الأوروبي لن تضر بالعلاقات الإنسانية مع موسكو.موسكو تبلغ يريفان بعواقب انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبيالكرملين ينذر أرمينيا بتضارب وشيك بين معايير الاتحاد الأوراسي والأوروبي بسبب سلوك يريفان

https://sarabic.ae/20260529/بوتين-خروج-أرمينيا-من-الاتحاد-الأوراسي-قد-يكلفها-خسارة-14-من-ناتجها-المحلي-1113872222.html

أرمينيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أرمينيا, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي