https://sarabic.ae/20260530/على-خلفية-خطوات-يريفان-موسكو-تستدعي-سفيرها-في-أرمينيا-للتشاور--1113882874.html
على خلفية خطوات يريفان... موسكو تستدعي سفيرها في أرمينيا للتشاور
على خلفية خطوات يريفان... موسكو تستدعي سفيرها في أرمينيا للتشاور
سبوتنيك عربي
استدعت وزارة الخارجية الروسية، سفيرها لدى أرمينيا، سيرغي كوبيركين، إلى موسكو لإجراء مشاورات بشأن تصرفات يريفان. 30.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-30T07:34+0000
2026-05-30T07:34+0000
2026-05-30T07:34+0000
أرمينيا
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت الخارجية الروسية في بيان: "تم استدعاء السفير الروسي لدى جمهورية أرمينيا، سيرغي بافلوفيتش كوبيركين، إلى موسكو لإجراء مشاورات بشأن خطوات القيادة الأرمينية نحو التقارب مع الاتحاد الأوروبي، والتي تضر بالتعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقاً أن للجمهورية الحق في اختيار شركائها، لكن من المستحيل أن تكون في اتحاد جمركي مع كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في آن واحد. وحث يريفان على اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة في أسرع وقت ممكن.عشية القمة في أستانا، دعا رؤساء روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان أرمينيا إلى إجراء استفتاء على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس الروسي إلى أن أي قرارات اقتصادية تتخذها يريفان للتقارب مع الاتحاد الأوروبي لن تضر بالعلاقات الإنسانية مع موسكو.موسكو تبلغ يريفان بعواقب انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبيالكرملين ينذر أرمينيا بتضارب وشيك بين معايير الاتحاد الأوراسي والأوروبي بسبب سلوك يريفان
https://sarabic.ae/20260529/بوتين-خروج-أرمينيا-من-الاتحاد-الأوراسي-قد-يكلفها-خسارة-14-من-ناتجها-المحلي-1113872222.html
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أرمينيا, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أرمينيا, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
على خلفية خطوات يريفان... موسكو تستدعي سفيرها في أرمينيا للتشاور
استدعت وزارة الخارجية الروسية، سفيرها لدى أرمينيا، سيرغي كوبيركين، إلى موسكو لإجراء مشاورات بشأن تصرفات يريفان.
وقالت الخارجية الروسية في بيان: "تم استدعاء السفير الروسي لدى جمهورية أرمينيا، سيرغي بافلوفيتش كوبيركين، إلى موسكو لإجراء مشاورات بشأن خطوات القيادة الأرمينية نحو التقارب مع الاتحاد الأوروبي، والتي تضر بالتعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان مراراً وتكراراً أن بلاده تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وفي فبراير/شباط، أقر البرلمان المحلي مشروع قانون في قراءته الأولى لبدء عملية الانضمام.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقاً أن للجمهورية الحق في اختيار شركائها، لكن من المستحيل أن تكون في اتحاد جمركي مع كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في آن واحد. وحث يريفان على اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة في أسرع وقت ممكن.
عشية القمة في أستانا، دعا رؤساء روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان أرمينيا إلى إجراء استفتاء على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.
في مؤتمر صحفي عقب زيارته لكازاخستان، حذر بوتين من أن يريفان ستفقد إمكانية الوصول إلى اتفاقيات التجارة الحرة إذا انسحبت من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وستواجه أرمينيا متطلبات أكثر صرامة لشركات النقل بالشاحنات، وسيتعين على المهاجرين الحصول على تصاريح للعمل في روسيا. علاوة على ذلك، سترتفع أسعار الوقود في الجمهورية، ما سيكلفها 14% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس الروسي إلى أن أي قرارات اقتصادية تتخذها يريفان للتقارب مع الاتحاد الأوروبي لن تضر بالعلاقات الإنسانية مع موسكو.