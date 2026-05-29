https://sarabic.ae/20260529/الكرملين-ينذر-أرمينيا-بتضارب-وشيك-بين-معايير-الاتحاد-الأوراسي-والأوروبي-بسبب-سلوك-يريفان-1113857848.html
الكرملين ينذر أرمينيا بتضارب وشيك بين معايير الاتحاد الأوراسي والأوروبي بسبب سلوك يريفان
الكرملين ينذر أرمينيا بتضارب وشيك بين معايير الاتحاد الأوراسي والأوروبي بسبب سلوك يريفان
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن أرمينيا، مع تقاربها مع الاتحاد الأوروبي، ستجد نفسها عاجلاً أم آجلاً في موقف تتعارض فيه... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T13:28+0000
2026-05-29T13:28+0000
2026-05-29T13:28+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أرمينيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "أرمينيا، مع تقاربها مع الاتحاد الأوروبي، ستدخل عاجلًا أم آجلًا في موقف تتعارض فيه المعايير التي تعتمدها مع معايير وقواعد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".وكانت السلطات الأرمينية قد أقرت في ربيع 2025، على المستوى التشريعي مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما تواصل موسكو تحذير يريفان من أن ذلك قد يتعارض مع التزاماتها في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضمن حرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة بين أعضائه. وقالت: "في 27 مايو/أيار 2026، سلمت سفارة روسيا الاتحادية في جمهورية أرمينيا رسميًا إلى الجانب الأرميني رسالة من وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف إلى وزارة الإدارة الإقليمية والبنية التحتية في جمهورية أرمينيا".وتابعت: "تفيد(الرسالة) بأنه في حالة انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، سيقوم الجانب الروسي بتعليق أو إلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية أرمينيا بشأن التعاون في توريد الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية والماس الخام إلى جمهورية أرمينيا، والمؤرخة في 2 ديسمبر 2013". ميدفيديف: باشينيان يدفع أرمينيا بقوة نحو مسار أوكرانيا "بانديرا"
https://sarabic.ae/20260520/الخارجية-الروسية-قضية-انضمام-أرمينيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-مجرد-شعار-شعبوي-1113595029.html
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أرمينيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أرمينيا
الكرملين ينذر أرمينيا بتضارب وشيك بين معايير الاتحاد الأوراسي والأوروبي بسبب سلوك يريفان
أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن أرمينيا، مع تقاربها مع الاتحاد الأوروبي، ستجد نفسها عاجلاً أم آجلاً في موقف تتعارض فيه المعايير، التي تعتمدها مع قواعد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "أرمينيا، مع تقاربها مع الاتحاد الأوروبي، ستدخل عاجلًا أم آجلًا في موقف تتعارض فيه المعايير التي تعتمدها مع معايير وقواعد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
وكانت السلطات الأرمينية قد أقرت في ربيع 2025، على المستوى التشريعي مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما تواصل موسكو تحذير يريفان من أن ذلك قد يتعارض مع التزاماتها في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضمن حرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة بين أعضائه.
وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أول أمس الأربعاء، بأن الجانب الروسي أبلغ يريفان بأنه في حال انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، سيتم تعليق أو إلغاء اتفاقية الغاز والمنتجات النفطية.
وقالت: "في 27 مايو/أيار 2026، سلمت سفارة روسيا الاتحادية في جمهورية أرمينيا رسميًا إلى الجانب الأرميني رسالة من وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف إلى وزارة الإدارة الإقليمية والبنية التحتية في جمهورية أرمينيا".
وتابعت
: "تفيد(الرسالة) بأنه في حالة انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، سيقوم الجانب الروسي بتعليق أو إلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية أرمينيا بشأن التعاون في توريد الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية والماس الخام إلى جمهورية أرمينيا، والمؤرخة في 2 ديسمبر 2013".