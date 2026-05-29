الكرملين ينذر أرمينيا بتضارب وشيك بين معايير الاتحاد الأوراسي والأوروبي بسبب سلوك يريفان

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين ينذر أرمينيا بتضارب وشيك بين معايير الاتحاد الأوراسي والأوروبي بسبب سلوك يريفان
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن أرمينيا، مع تقاربها مع الاتحاد الأوروبي، ستجد نفسها عاجلاً أم آجلاً في موقف تتعارض فيه... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أرمينيا
الكرملين ينذر أرمينيا بتضارب وشيك بين معايير الاتحاد الأوراسي والأوروبي بسبب سلوك يريفان

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن أرمينيا، مع تقاربها مع الاتحاد الأوروبي، ستجد نفسها عاجلاً أم آجلاً في موقف تتعارض فيه المعايير، التي تعتمدها مع قواعد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "أرمينيا، مع تقاربها مع الاتحاد الأوروبي، ستدخل عاجلًا أم آجلًا في موقف تتعارض فيه المعايير التي تعتمدها مع معايير وقواعد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
وكانت السلطات الأرمينية قد أقرت في ربيع 2025، على المستوى التشريعي مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما تواصل موسكو تحذير يريفان من أن ذلك قد يتعارض مع التزاماتها في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضمن حرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة بين أعضائه.
وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أول أمس الأربعاء، بأن الجانب الروسي أبلغ يريفان بأنه في حال انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، سيتم تعليق أو إلغاء اتفاقية الغاز والمنتجات النفطية.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
الخارجية الروسية: قضية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي مجرد شعار شعبوي
20 مايو, 18:21 GMT
وقالت: "في 27 مايو/أيار 2026، سلمت سفارة روسيا الاتحادية في جمهورية أرمينيا رسميًا إلى الجانب الأرميني رسالة من وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف إلى وزارة الإدارة الإقليمية والبنية التحتية في جمهورية أرمينيا".
وتابعت: "تفيد(الرسالة) بأنه في حالة انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، سيقوم الجانب الروسي بتعليق أو إلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية أرمينيا بشأن التعاون في توريد الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية والماس الخام إلى جمهورية أرمينيا، والمؤرخة في 2 ديسمبر 2013".
ميدفيديف: باشينيان يدفع أرمينيا بقوة نحو مسار أوكرانيا "بانديرا"
