موسكو تبلغ يريفان بعواقب انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن الجانب الروسي أبلغ يريفان بأنه في حال انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، سيتم... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T10:50+0000
وقالت: "في 27 مايو/أيار 2026، سلمت سفارة روسيا الاتحادية في جمهورية أرمينيا رسميًا إلى الجانب الأرميني رسالة من وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف إلى وزارة الإدارة الإقليمية والبنية التحتية في جمهورية أرمينيا".وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، صرح في وقت سابق، بأن هناك حملة جامحة مناهضة لروسيا تتكشف في أرمينيا تتهم موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية ليريفان.وذكر بأن مسألة انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي ليست سوى شعار شعبوي تستخدمه بروكسل، مشيرًا إلى أن الأساليب نفسها استخدمت سابقًا مع أوكرانيا ومولدافيا.
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن الجانب الروسي أبلغ يريفان بأنه في حال انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، سيتم تعليق أو إلغاء اتفاقية الغاز والمنتجات النفطية.
وقالت: "في 27 مايو/أيار 2026، سلمت سفارة روسيا الاتحادية في جمهورية أرمينيا رسميًا إلى الجانب الأرميني رسالة من وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف إلى وزارة الإدارة الإقليمية والبنية التحتية في جمهورية أرمينيا".
وتابعت: "تفيد(الرسالة) بأنه في حالة انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، سيقوم الجانب الروسي بتعليق أو إلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية أرمينيا بشأن التعاون في توريد الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية والماس الخام إلى جمهورية أرمينيا، والمؤرخة في 2 ديسمبر 2013".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، صرح في وقت سابق، بأن هناك حملة جامحة مناهضة لروسيا تتكشف في أرمينيا تتهم موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية ليريفان.
وقال غالوزين للصحفيين: "تتكشف في الفضاء الإعلامي في أرمينيا حملة جامحة تمامًا ومناهضة لروسيا، حيث تتهم روسيا بالتدخل المزعوم في العمليات الداخلية والانتخابية في أرمينيا".
وذكر بأن مسألة انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي ليست سوى شعار شعبوي تستخدمه بروكسل، مشيرًا إلى أن الأساليب نفسها استخدمت سابقًا مع أوكرانيا ومولدافيا.