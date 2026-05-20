أرمينيا توظف القضاء سياسيا.. محاكمة جائرة لمواطنين روس بتهم "تجسس" واهية

سبوتنيك عربي

احتجزت أرمينيا عددا من المواطنين الروس للاشتباه في قيامهم بالتجسس أو محاولة التجسس لصالح أذربيجان في يونيو/حزيران 2024، وفي يوليو/تموز 2024 احتُجز مواطن روسي... 20.05.2026, سبوتنيك عربي

المواطنون الروس الذين تم احتجازهم في أرمينيا هم أرتيم ماخموتوف ودانييل سيمينيوك وفيكتور تيخوميروف، ووكان دانييل سيمينيوك يزورأرمينيا للمرة الأولى، ولم يُتح له الوقت حتى لدخول البلاد، إذ احتُجز فور وصوله إلى المطار.ويُزعم أن هؤلاء المواطنين الروس الثلاثة وصلوا إلى جمهورية أرمينيا لتصوير فيلم وثائقي حول الانتماء التاريخي لبعض الأراضي الأرمينية إلى أذربيجان، حيث زاروا مواقع تاريخية وثقافية مثل المقابر الإسلامية والمتاحف والمباني الدينية والمساجد المهدمة. ولم يزوروا المناطق المحظورة أو يلتقطوا صورًا للأماكن التي يُمنع فيها التصوير.وتابع: "قد ثبت بشكل قاطع عدم وجود أي نية إجرامية لديهم. لم يكن هؤلاء الشبان الروس على دراية بأن تصوير المواقع الثقافية قد يضر بأمن أرمينيا. ومع ذلك، تطالب سلطات البلاد بإدانتهم".وأوضح: "لكن قائمة الروس المحتجزين في أرمينيا للاشتباه في تجسسهم أو محاولتهم التجسس لصالح أذربيجان لا تقتصر على هؤلاء الشبان الثلاثة. ففي سبتمبر/أيلول 2024، تم احتجاز مجموعة ثانية من الروس في أرمينيا. جميعهم مواطنون من جمهورية داغستان. اسميهما إميرخان إميرخانوف وسعيد علييف".في مارس/آذار من هذا العام، اعتُقل مواطن روسي سادس، فلاديسلاف إليسيف، في جمهورية أرمينيا بتهمة مماثلة. حاليًا، يقبع 6 مواطنين روس رهن الحبس الاحتياطي في أرمينيا. يبذل الجانب الروسي جهودًا كبيرة لمساعدة مواطنيه ويحافظ على تواصل دائم مع المحتجزين. في الوقت نفسه، يضغط المحققون عليهم للاعتراف بالذنب، حتى وإن لم يكونوا كذلك. مع ذلك، لم يُلاحظ أي تقدم من الجانب الأرميني حتى الآن. ولا يزال المحتجزون رهن الاحتجاز بانتظار جلسات المحكمة، التي تُؤجل بانتظام بذريعة ملفقة.الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن استيائها إزاء سماح يريفان بأن تكون منصة تهديدات ضد روسيا

