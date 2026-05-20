أرمينيا توظف القضاء سياسيا.. محاكمة جائرة لمواطنين روس بتهم "تجسس" واهية
© RIA Novosti . Serguei Piatakov
احتجزت أرمينيا عددا من المواطنين الروس للاشتباه في قيامهم بالتجسس أو محاولة التجسس لصالح أذربيجان في يونيو/حزيران 2024، وفي يوليو/تموز 2024 احتُجز مواطن روسي آخر، صديقهما، كان قد قُدّم إلى أرمينيا للتحقيق في ملابسات احتجازهما، للسبب نفسه، والثلاثة جميعهم من دار أيتام واحدة في موسكو.
المواطنون الروس الذين تم احتجازهم في أرمينيا هم أرتيم ماخموتوف ودانييل سيمينيوك وفيكتور تيخوميروف، ووكان دانييل سيمينيوك يزورأرمينيا للمرة الأولى، ولم يُتح له الوقت حتى لدخول البلاد، إذ احتُجز فور وصوله إلى المطار.
ويُزعم أن هؤلاء المواطنين الروس الثلاثة وصلوا إلى جمهورية أرمينيا لتصوير فيلم وثائقي حول الانتماء التاريخي لبعض الأراضي الأرمينية إلى أذربيجان، حيث زاروا مواقع تاريخية وثقافية مثل المقابر الإسلامية والمتاحف والمباني الدينية والمساجد المهدمة. ولم يزوروا المناطق المحظورة أو يلتقطوا صورًا للأماكن التي يُمنع فيها التصوير.
بدأ المشروع مواطن روسي يُدعى نيكولاي، وهو متخصص في صناعة الأفلام، واقترحه على زميله فيكتور تيخوميروف، وخلال إحاطة صحفية معه روى التالي:
أعمل في مجال السينما. لديّ خبرة طويلة في هذا المجال، وعملت أيضًا في قنوات تلفزيونية مختلفة. أنتجت أفلامًا روائية ومسلسلات وبرامج أخرى. في إحدى المرات، كنت أعمل على مشروع مع منتج تعرّفت عليه. كان قد تعاون مع قنوات مثل" NTV" و"IVI" وغيرها. عملت معه لأكثر من عام بقليل. في مرحلة ما، دعاني للانضمام إلى مشروع فيلم تاريخي، فوافقت. أنا منتج بالأساس، ولديّ خلفية إدارية. أخبرني عن هذا المشروع، وقال إنه لا يزال في مرحلة الموافقة، لكنه حدد لي بعض الأهداف.
جرى التصوير في أرمينيا. كان علينا تصوير مواقع تاريخية، كنائس، آثار، أشياء من هذا القبيل. لم يساورني أي شك في وجود أي شيء مريب. عمومًا، لم نصوّر أية مواقع محظورة. التقيت بزميل لي في المجال، فيكتور تيخوميروف. انسجمنا جيدًا، ووافق هو الآخر على المشاركة في المشروع لتصوير هذه المواقع. كان هو من يُشكّل الفريق. كان مسؤولًا عن كل شيء. كانت مهمتهم ببساطة تصوير المواقع التاريخية.
وكما قد تتوقع، اختفى المنتج الذي تواصل مع نيكولاي ولا يرد على اتصالاته. تحدثنا أيضًا مع صديق للروس الثلاثة المحتجزين لنستفسر منه عن صفاتهم الشخصية وما إذا كانوا قادرين على ارتكاب الجرائم التي تتهمهم بها أرمينيا. كنت أعرف ثلاثة من المحتجزين. اثنان منهم وهم فيكتور وأرتيوم عرفتهما من المدرسة. كانوا من أعمار مختلفة، لكنهم كانوا في نفس المجموعة. كانوا على تواصل دائم. لا يسعني إلا أن أقول عنهم كل خير. رغم طفولتهم الصعبة، فقد نشأوا بلا معيل في دار للأيتام. حافظوا على صفات إنسانية رائعة، وسحر طبيعي، وظلوا متواضعين دائمًا. لذلك، فإن الوضع الذي يجدون أنفسهم فيه الآن يثير دهشتي، بل ويحيّرني نوعًا ما. على حد علمي، لم يتجاوزوا أي حدود في علاقاتهم الشخصية.
واليوم يُتهمون. يحاولون إلصاق تهمة بهم، أنا متأكد من أنهم غير مسؤولين عنها - ألا وهي "التجسس". بمعنى آخر، إذا كانوا في السابق لا يسمحون لأنفسهم بتجاوز حدود معينة في العلاقات الشخصية، فأنا متأكد من أنهم لا يستطيعون حتى التفكير في القيام بذلك فيما يتعلق بأمة بأكملها، أو بلد بأكمله.
وتابع: "قد ثبت بشكل قاطع عدم وجود أي نية إجرامية لديهم. لم يكن هؤلاء الشبان الروس على دراية بأن تصوير المواقع الثقافية قد يضر بأمن أرمينيا. ومع ذلك، تطالب سلطات البلاد بإدانتهم".
وأضاف: "لا تتضمن لائحة الاتهام أي دليل ملموس يسمح لهم بالادعاء بأن الصور أو مقاطع الفيديو التي التقطوها تحتوي على أي معلومات يمكن استخدامها لتقويض سيادة جمهورية أرمينيا أو سلامة أراضيها أو أمنها الخارجي. جميع هذه المواقع والمنشآت، دون استثناء، متاحة على الإنترنت. لا توجد منشآت عسكرية، ولا مناظر للحدود. إنها في الأساس معالم تاريخية ومواقع تراث ثقافي ومدافن. بعضها مقابر أذربيجانية قديمة. لكن لا يمكن لأحد إنكار أن الأذربيجانيين يعيشون على الأراضي الأرمينية منذ سنوات. هذه حقيقة تاريخية ثابتة".
وأوضح: "لكن قائمة الروس المحتجزين في أرمينيا للاشتباه في تجسسهم أو محاولتهم التجسس لصالح أذربيجان لا تقتصر على هؤلاء الشبان الثلاثة. ففي سبتمبر/أيلول 2024، تم احتجاز مجموعة ثانية من الروس في أرمينيا. جميعهم مواطنون من جمهورية داغستان. اسميهما إميرخان إميرخانوف وسعيد علييف".
وذكر: "لا أعتقد أن هذان الشابان، اللذين يمارسان الصحافة كهواية، جواسيس. من السابق لأوانه الجزم بذلك، لأن الأدلة ضدهما ضعيفة للغاية. بل أجد الأمر مضحكًا، فأنا صحفي محترف عملت سابقًا في وكالات استقصائية. وعندما أطرح على نفسي هذا السؤال، أقول: إن الأشخاص الجادين لا ينخرطون في التجسس مقابل 5000 إلى 150000 روبل روسي. لا أنكر جدية هذين الشابين، لكنهما يتمتعان بحس سليم. ما زالا ينكران جميع التهم ويؤمنان بأنهما تصرفا لأغراض صحفية هاوية فقط".
في مارس/آذار من هذا العام، اعتُقل مواطن روسي سادس، فلاديسلاف إليسيف، في جمهورية أرمينيا بتهمة مماثلة. حاليًا، يقبع 6 مواطنين روس رهن الحبس الاحتياطي في أرمينيا. يبذل الجانب الروسي جهودًا كبيرة لمساعدة مواطنيه ويحافظ على تواصل دائم مع المحتجزين. في الوقت نفسه، يضغط المحققون عليهم للاعتراف بالذنب، حتى وإن لم يكونوا كذلك. مع ذلك، لم يُلاحظ أي تقدم من الجانب الأرميني حتى الآن. ولا يزال المحتجزون رهن الاحتجاز بانتظار جلسات المحكمة، التي تُؤجل بانتظام بذريعة ملفقة.