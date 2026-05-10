https://sarabic.ae/20260510/الكرملين-روسيا-تريد-توضيحات-من-أرمينيا-بشأن-تصريحات-زيلينسكي-في-يريفان-1113296318.html
الكرملين: روسيا تريد توضيحات من أرمينيا بشأن تصريحات زيلينسكي في يريفان
الكرملين: روسيا تريد توضيحات من أرمينيا بشأن تصريحات زيلينسكي في يريفان
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن روسيا ترغب في الحصول على توضيحات من أرمينيا بشأن التصريحات المعادية لروسيا التي أدلى بها فلاديمير زيلينسكي... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-10T11:39+0000
2026-05-10T11:39+0000
2026-05-10T11:39+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أرمينيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/1d/1048843326_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_576050416e76590a9238138afbaf916c.jpg
وقال بيسكوف رداً على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تنتظر توضيحات من القيادة الأرمينية بشأن تصريحات زيلينسكي: "بالطبع، ربما كنا نتوقع مع ذلك بعض التوضيحات من يريفان".وأضاف بيسكوف بأن يريفان تمتلك حقًا سياديًا في عقد لقاءات على غرار قمة "أرمينيا – الاتحاد الأوروبي".وأشار بيسكوف إلى أن أرمينيا تنتهج سياسة خارجية متعددة الاتجاهات، مضيفًا: "هذا ليس تجمعًا، بل قمة ذات تمثيل واسع، وهو أمر طبيعي".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس الماضي، أنها استدعت سفير أرمينيا لدى موسكو، غورغن أرسينيان، حيث التقى بنائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين.وأوضحت الوزارة أنه تم إبلاغ السفير الأرميني الرفض القاطع لتوفير يريفان منصة لقيام فلاديمير زيلينسكي بتوجيه تهديداته ضد روسيا.علييف يتهم البرلمان الأوروبي بتقويض عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا
https://sarabic.ae/20260405/لافروف-أرمينيا-تبدي-تفهما-لمخاوف-روسيا-1112298352.html
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/1d/1048843326_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_d53c3c60041a918d05b8799100e5eb53.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أرمينيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أرمينيا
الكرملين: روسيا تريد توضيحات من أرمينيا بشأن تصريحات زيلينسكي في يريفان
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن روسيا ترغب في الحصول على توضيحات من أرمينيا بشأن التصريحات المعادية لروسيا التي أدلى بها فلاديمير زيلينسكي في يريفان.
وقال بيسكوف رداً على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تنتظر توضيحات من القيادة الأرمينية بشأن تصريحات زيلينسكي: "بالطبع، ربما كنا نتوقع مع ذلك بعض التوضيحات من يريفان".
وأضاف بيسكوف بأن يريفان تمتلك حقًا سياديًا في عقد لقاءات على غرار قمة "أرمينيا – الاتحاد الأوروبي".
وقال بيسكوف تعليقًا على القمة التي استضافتها العاصمة الأرمينية: من حق أرمينيا السيادي تمامًا تنظيم مثل هذه القمم، وعقد قمة أرمينيا – الاتحاد الأوروبي أمر طبيعي تمامًا.
وأشار بيسكوف إلى أن أرمينيا تنتهج سياسة خارجية متعددة الاتجاهات، مضيفًا: "هذا ليس تجمعًا، بل قمة ذات تمثيل واسع، وهو أمر طبيعي".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية
، الخميس الماضي، أنها استدعت سفير أرمينيا لدى موسكو، غورغن أرسينيان، حيث التقى بنائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين.
وجاء في بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني: "في 7 أيار/مايو، تم استدعاء سفير جمهورية أرمينيا فوق العادة والمفوض لدى روسيا الاتحادية، غورغن أرسينيان، إلى وزارة الخارجية الروسية وتم اللقاء مع نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين".
وأوضحت الوزارة أنه تم إبلاغ السفير الأرميني الرفض القاطع لتوفير يريفان منصة لقيام فلاديمير زيلينسكي بتوجيه تهديداته ضد روسيا.