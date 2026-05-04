علييف يتهم البرلمان الأوروبي بتقويض عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260504/علييف-يتهم-البرلمان-الأوروبي-بتقويض-عملية-السلام-بين-أذربيجان-وأرمينيا-1113096024.html
علييف يتهم البرلمان الأوروبي بتقويض عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا
علييف يتهم البرلمان الأوروبي بتقويض عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا
سبوتنيك عربي
انتقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف البرلمان الأوروبي، معتبرًا أنه يعرقل جهود السلام بين باكو ويريفان بدلاً من دعمها. 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T10:41+0000
2026-05-04T10:41+0000
مجتمع
باكو
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
يريفان
روسيا
بروكسل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/12/1095907681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92a93366fd6b8f3d36bdb61f54e282f8.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية أن علييف، خلال مداخلته عبر الفيديو خلال القمة الأوروبية المنعقدة في يريفان، أشار إلى أن هذه المؤسسة لا تسهم في دفع عملية السلام، بل تقوضها.كما أشار إلى أن البرلمان الأوروبي أصدر، خلال الفترة الممتدة من مايو/أيار 2021 حتى 30 أبريل/نيسان 2026، نحو 14 قرارًا تتضمن، بحسب وصفه، إساءات ومعلومات مضللة بحق أذربيجان، مضيفًا: "يمكن تصور الأمر: 14 قرارًا خلال خمس سنوات، وكأنه هوس، لا سيما أن القرار الأخير صدر قبل أيام قليلة من انعقاد القمة".وفي السياق ذاته، أعلن علييف أن برلمان أذربيجان قرر رسميًا، في الأول من مايو، تعليق التعاون مع البرلمان الأوروبي في مختلف المجالات، ووقف المشاركة في لجنة التعاون البرلماني بين الجانبين، إلى جانب بدء إجراءات الانسحاب من الجمعية البرلمانية الأوروبية "أورونست".
https://sarabic.ae/20260504/عالم-ما-بعد-الحرب-في-الشرق-الأوسط-هل-بدأت-نهاية-الهيمنة-الأمريكية؟-1113093001.html
يريفان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/12/1095907681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d72007be9b316a8eb594736f91125388.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باكو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, يريفان, روسيا, بروكسل
باكو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, يريفان, روسيا, بروكسل

علييف يتهم البرلمان الأوروبي بتقويض عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا

10:41 GMT 04.05.2026
© Sputnik . Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
© Sputnik . Alexander Kazakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
انتقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف البرلمان الأوروبي، معتبرًا أنه يعرقل جهود السلام بين باكو ويريفان بدلاً من دعمها.
وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية أن علييف، خلال مداخلته عبر الفيديو خلال القمة الأوروبية المنعقدة في يريفان، أشار إلى أن هذه المؤسسة لا تسهم في دفع عملية السلام، بل تقوضها.
كما أشار إلى أن البرلمان الأوروبي أصدر، خلال الفترة الممتدة من مايو/أيار 2021 حتى 30 أبريل/نيسان 2026، نحو 14 قرارًا تتضمن، بحسب وصفه، إساءات ومعلومات مضللة بحق أذربيجان، مضيفًا: "يمكن تصور الأمر: 14 قرارًا خلال خمس سنوات، وكأنه هوس، لا سيما أن القرار الأخير صدر قبل أيام قليلة من انعقاد القمة".
عبور حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور وسفن حربية أخرى مضيق هرمز إلى الخليج العربي يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
عالم ما بعد الحرب في الشرق الأوسط... هل بدأت نهاية الهيمنة الأمريكية؟
10:19 GMT
وفي السياق ذاته، أعلن علييف أن برلمان أذربيجان قرر رسميًا، في الأول من مايو، تعليق التعاون مع البرلمان الأوروبي في مختلف المجالات، ووقف المشاركة في لجنة التعاون البرلماني بين الجانبين، إلى جانب بدء إجراءات الانسحاب من الجمعية البرلمانية الأوروبية "أورونست".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала