https://sarabic.ae/20260504/علييف-يتهم-البرلمان-الأوروبي-بتقويض-عملية-السلام-بين-أذربيجان-وأرمينيا-1113096024.html

علييف يتهم البرلمان الأوروبي بتقويض عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا

علييف يتهم البرلمان الأوروبي بتقويض عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا

سبوتنيك عربي

انتقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف البرلمان الأوروبي، معتبرًا أنه يعرقل جهود السلام بين باكو ويريفان بدلاً من دعمها. 04.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-04T10:41+0000

2026-05-04T10:41+0000

2026-05-04T10:41+0000

مجتمع

باكو

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

يريفان

روسيا

بروكسل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/12/1095907681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92a93366fd6b8f3d36bdb61f54e282f8.jpg

وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية أن علييف، خلال مداخلته عبر الفيديو خلال القمة الأوروبية المنعقدة في يريفان، أشار إلى أن هذه المؤسسة لا تسهم في دفع عملية السلام، بل تقوضها.كما أشار إلى أن البرلمان الأوروبي أصدر، خلال الفترة الممتدة من مايو/أيار 2021 حتى 30 أبريل/نيسان 2026، نحو 14 قرارًا تتضمن، بحسب وصفه، إساءات ومعلومات مضللة بحق أذربيجان، مضيفًا: "يمكن تصور الأمر: 14 قرارًا خلال خمس سنوات، وكأنه هوس، لا سيما أن القرار الأخير صدر قبل أيام قليلة من انعقاد القمة".وفي السياق ذاته، أعلن علييف أن برلمان أذربيجان قرر رسميًا، في الأول من مايو، تعليق التعاون مع البرلمان الأوروبي في مختلف المجالات، ووقف المشاركة في لجنة التعاون البرلماني بين الجانبين، إلى جانب بدء إجراءات الانسحاب من الجمعية البرلمانية الأوروبية "أورونست".

https://sarabic.ae/20260504/عالم-ما-بعد-الحرب-في-الشرق-الأوسط-هل-بدأت-نهاية-الهيمنة-الأمريكية؟-1113093001.html

يريفان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

باكو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, يريفان, روسيا, بروكسل