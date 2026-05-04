https://sarabic.ae/20260504/علييف-يتهم-البرلمان-الأوروبي-بتقويض-عملية-السلام-بين-أذربيجان-وأرمينيا-1113096024.html
علييف يتهم البرلمان الأوروبي بتقويض عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا
علييف يتهم البرلمان الأوروبي بتقويض عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا
سبوتنيك عربي
انتقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف البرلمان الأوروبي، معتبرًا أنه يعرقل جهود السلام بين باكو ويريفان بدلاً من دعمها. 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T10:41+0000
2026-05-04T10:41+0000
2026-05-04T10:41+0000
مجتمع
باكو
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
يريفان
روسيا
بروكسل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/12/1095907681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92a93366fd6b8f3d36bdb61f54e282f8.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية أن علييف، خلال مداخلته عبر الفيديو خلال القمة الأوروبية المنعقدة في يريفان، أشار إلى أن هذه المؤسسة لا تسهم في دفع عملية السلام، بل تقوضها.كما أشار إلى أن البرلمان الأوروبي أصدر، خلال الفترة الممتدة من مايو/أيار 2021 حتى 30 أبريل/نيسان 2026، نحو 14 قرارًا تتضمن، بحسب وصفه، إساءات ومعلومات مضللة بحق أذربيجان، مضيفًا: "يمكن تصور الأمر: 14 قرارًا خلال خمس سنوات، وكأنه هوس، لا سيما أن القرار الأخير صدر قبل أيام قليلة من انعقاد القمة".وفي السياق ذاته، أعلن علييف أن برلمان أذربيجان قرر رسميًا، في الأول من مايو، تعليق التعاون مع البرلمان الأوروبي في مختلف المجالات، ووقف المشاركة في لجنة التعاون البرلماني بين الجانبين، إلى جانب بدء إجراءات الانسحاب من الجمعية البرلمانية الأوروبية "أورونست".
https://sarabic.ae/20260504/عالم-ما-بعد-الحرب-في-الشرق-الأوسط-هل-بدأت-نهاية-الهيمنة-الأمريكية؟-1113093001.html
يريفان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/12/1095907681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d72007be9b316a8eb594736f91125388.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
باكو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, يريفان, روسيا, بروكسل
باكو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, يريفان, روسيا, بروكسل
علييف يتهم البرلمان الأوروبي بتقويض عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا
انتقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف البرلمان الأوروبي، معتبرًا أنه يعرقل جهود السلام بين باكو ويريفان بدلاً من دعمها.
وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية أن علييف، خلال مداخلته عبر الفيديو خلال القمة الأوروبية المنعقدة في يريفان، أشار إلى أن هذه المؤسسة لا تسهم في دفع عملية السلام، بل تقوضها.
كما أشار إلى أن البرلمان الأوروبي أصدر، خلال الفترة الممتدة من مايو/أيار 2021 حتى 30 أبريل/نيسان 2026، نحو 14 قرارًا تتضمن، بحسب وصفه، إساءات ومعلومات مضللة بحق أذربيجان، مضيفًا: "يمكن تصور الأمر: 14 قرارًا خلال خمس سنوات، وكأنه هوس، لا سيما أن القرار الأخير صدر قبل أيام قليلة من انعقاد القمة".
وفي السياق ذاته، أعلن علييف أن برلمان أذربيجان قرر رسميًا، في الأول من مايو، تعليق التعاون مع البرلمان الأوروبي في مختلف المجالات، ووقف المشاركة في لجنة التعاون البرلماني بين الجانبين، إلى جانب بدء إجراءات الانسحاب من الجمعية البرلمانية الأوروبية "أورونست".