عالم ما بعد الحرب في الشرق الأوسط... هل بدأت نهاية الهيمنة الأمريكية؟

في أعقاب الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، لم تعد خريطة النفوذ الدولي كما كانت، إذ يرى مراقبون وأكاديميون في العراق أن لحظة التحول قد حانت، وأن زمن... 04.05.2026, سبوتنيك عربي

وفي مقدمة هذه القوى، تبرز روسيا كلاعب محوري يعمل على ترسيخ حضور أكثر تأثيرا في المنطقة، ما ينذر بولادة معادلة جديدة قد تعيد تشكيل موازين القوة على المستويين الإقليمي والدولي.ويضيف الموسوي: "المواجهة غير المباشرة بين واشنطن وطهران كشفت عن تحديات متزايدة تواجهها الإدارة الأمريكية، من بينها تراجع الجاهزية العسكرية وفق معطيات متداولة، ما يعزز مؤشرات على صعوبة مواجهة قوى كبرى مثل روسيا والصين في آن واحد".وبحسب إحصاءات نشرت، العام الماضي، يتمركز نحو 30 ألف جندي أمريكي بشكل دائم في عشرات القواعد العسكرية المنتشرة في أكثر من 15 دولة في الشرق الأوسط، إلى جانب أساطيل بحرية توجد بصورة دائمة في المياه المحيطة بها.روسيا تقود ملامح تحالفات دولية جديدة وتكسر الأحاديةفي المقابل، ترى المتخصصة بالقانون الدولي منال فنجان، أن "التداعيات التي أعقبت الحرب الأخيرة على إيران أسهمت في إحداث تحولات عميقة في بنية النظام الدولي، وأثرت بشكل واضح على شكل التحالفات العالمية".وقالت في حديث لـ "سبوتنيك": "صمود إيران في هذه المواجهة أعاد طرح تساؤلات جوهرية حول توازن القوى، وأسهم في كسر الصورة التقليدية للهيمنة الدولية، ما يفتح الباب أمام قوى دولية، وفي مقدمتها روسيا، للعب دور أكبر في صياغة المرحلة المقبلة".وختمت بالقول: "هذه المتغيرات قد تدفع الكثير من الدول، بما فيها العربية، إلى إعادة النظر في تحالفاتها، وبحث خيارات جديدة تتلاءم مع التحولات المتسارعة في النظام الدولي، في ظل تراجع الأحادية وصعود التعددية القطبية".

حسن نبيل

