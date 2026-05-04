عالم ما بعد الحرب في الشرق الأوسط... هل بدأت نهاية الهيمنة الأمريكية؟

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
عالم ما بعد الحرب في الشرق الأوسط... هل بدأت نهاية الهيمنة الأمريكية؟
سبوتنيك عربي
في أعقاب الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، لم تعد خريطة النفوذ الدولي كما كانت، إذ يرى مراقبون وأكاديميون في العراق أن لحظة التحول قد حانت، وأن زمن... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
وفي مقدمة هذه القوى، تبرز روسيا كلاعب محوري يعمل على ترسيخ حضور أكثر تأثيرا في المنطقة، ما ينذر بولادة معادلة جديدة قد تعيد تشكيل موازين القوة على المستويين الإقليمي والدولي.
10:19 GMT 04.05.2026 (تم التحديث: 10:21 GMT 04.05.2026)
© AP Photo / Information Technician Second Class Ruskin Navalعبور حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور وسفن حربية أخرى مضيق هرمز إلى الخليج العربي يوم الأحد 26 نوفمبر 2023
عبور حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور وسفن حربية أخرى مضيق هرمز إلى الخليج العربي يوم الأحد 26 نوفمبر 2023
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
في أعقاب الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، لم تعد خريطة النفوذ الدولي كما كانت، إذ يرى مراقبون وأكاديميون في العراق أن لحظة التحول قد حانت، وأن زمن القطب الواحد يقترب من نهايته، فالتداعيات التي خلّفها الصراع كشفت عن تصدعات واضحة في بنية الهيمنة التقليدية، وفتحت الباب أمام صعود قوى جديدة تسعى لإعادة رسم ملامح التوازن الدولي.
وفي مقدمة هذه القوى، تبرز روسيا كلاعب محوري يعمل على ترسيخ حضور أكثر تأثيرا في المنطقة، ما ينذر بولادة معادلة جديدة قد تعيد تشكيل موازين القوة على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي السياق، يرى الخبير السياسي، جاسم الموسوي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "التطورات الأخيرة تعكس تراجع قدرة الولايات المتحدة على الاستمرار في إدارة النظام الدولي، لا سيما في مناطق حساسة مثل الشرق الأوسط، حيث تتقاطع مصالحها مع قوى إقليمية ودولية بارزة".

ويضيف الموسوي: "المواجهة غير المباشرة بين واشنطن وطهران كشفت عن تحديات متزايدة تواجهها الإدارة الأمريكية، من بينها تراجع الجاهزية العسكرية وفق معطيات متداولة، ما يعزز مؤشرات على صعوبة مواجهة قوى كبرى مثل روسيا والصين في آن واحد".
ويتابع: "هذه التحولات تعكس بداية تشكّل توازنات جديدة على الساحة الدولية، حيث لم تعد الولايات المتحدة الطرف الوحيد القادر على فرض معادلاته، في ظل صعود أدوار منافسة، تتقدمها روسيا، التي باتت حاضرة بقوة في إعادة رسم ملامح النظام العالمي".
وبحسب إحصاءات نشرت، العام الماضي، يتمركز نحو 30 ألف جندي أمريكي بشكل دائم في عشرات القواعد العسكرية المنتشرة في أكثر من 15 دولة في الشرق الأوسط، إلى جانب أساطيل بحرية توجد بصورة دائمة في المياه المحيطة بها.
زورق تابع للحرث الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2026
أزمة مضيق هرمز... فخ استراتيجي وانكسار للهيمنة الأمريكية
2 مايو, 11:01 GMT

روسيا تقود ملامح تحالفات دولية جديدة وتكسر الأحادية

في المقابل، ترى المتخصصة بالقانون الدولي منال فنجان، أن "التداعيات التي أعقبت الحرب الأخيرة على إيران أسهمت في إحداث تحولات عميقة في بنية النظام الدولي، وأثرت بشكل واضح على شكل التحالفات العالمية".
وقالت في حديث لـ "سبوتنيك": "صمود إيران في هذه المواجهة أعاد طرح تساؤلات جوهرية حول توازن القوى، وأسهم في كسر الصورة التقليدية للهيمنة الدولية، ما يفتح الباب أمام قوى دولية، وفي مقدمتها روسيا، للعب دور أكبر في صياغة المرحلة المقبلة".
صورة مصنوعة الذكاء الاصطناعي تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
الهيمنة الأمريكية ومحاولة كسر إرادة الدول المستقلة
15 يناير, 18:48 GMT

وتشير فنجان إلى أن "المرحلة الحالية قد تشهد نشوء تحالفات جديدة تضم قوى إقليمية ودولية مثل روسيا والصين، إلى جانب إعادة تموضع بعض الدول الأوروبية، في إطار سعيها لبناء توازنات بديلة".

وختمت بالقول: "هذه المتغيرات قد تدفع الكثير من الدول، بما فيها العربية، إلى إعادة النظر في تحالفاتها، وبحث خيارات جديدة تتلاءم مع التحولات المتسارعة في النظام الدولي، في ظل تراجع الأحادية وصعود التعددية القطبية".
