الهيمنة الأمريكية ومحاولة كسر إرادة الدول المستقلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260115/الهيمنة-الأمريكية-ومحاولة-كسر-إرادة-الدول-المستقلة-1109281805.html
الهيمنة الأمريكية ومحاولة كسر إرادة الدول المستقلة
الهيمنة الأمريكية ومحاولة كسر إرادة الدول المستقلة
سبوتنيك عربي
لم تكن بداية عام 2026 مبشرة للدول التي تسعى إلى ترسيخ استقلال قرارها السيادي، وبناء إرادتها الوطنية بعيدا عن منطق القطب الواحد وهيمنة الولايات المتحدة على... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T18:48+0000
2026-01-15T18:48+0000
فنزويلا
أخبار فنزويلا
نيكولاس مادورو
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109281643_0:0:1360:765_1920x0_80_0_0_de090ffd0b997d872f4f15386806b3bd.jpg
ففي الثالث من يناير (كانون الثاني)، استيقظ العالم على حدث غير مسبوق في العلاقات الدولية المعاصرة، تمثل في إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ونقلهما إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما بتهم مزعومة تصفها واشنطن بأنها مرتبطة بالمخدرات والإرهاب.هذا التطور، بغض النظر عن المبررات التي تسوقها الإدارة الأمريكية، يعكس بوضوح طبيعة السلوك الأمريكي تجاه الدول التي ترفض الانضواء تحت المظلة السياسية والاقتصادية الغربية، وتصرّ على انتهاج مسارات مستقلة في سياستها الخارجية وتحالفاتها الدولية. فالمسألة هنا لا تتعلق فقط بإجراءات قانونية أو أمنية، بل تمس جوهر مبدأ سيادة الدول، وهو أحد الركائز الأساسية للنظام الدولي منذ تأسيس الأمم المتحدة.لم يقتصر التحرك الروسي على البعد العسكري فحسب، بل امتد إلى مسار سياسي واقتصادي أوسع، تمثل في الدفع نحو تكتلات بديلة، وفي مقدمتها مجموعة "بريكس"، التي تسعى إلى إعادة التوازن للنظام الدولي، وتقليص الاعتماد على المؤسسات المالية الغربية، وبناء آليات تعاون تقوم على تعددية الأقطاب لا على الإملاء والوصاية.في هذا السياق، تُعد فنزويلا نموذجًا لدولة أدركت مبكرًا مخاطر استمرار هيمنة القطب الواحد، ورفضت منذ عقود الخضوع للإرادة الأمريكية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.ومن هنا، يمكن قراءة التحرك الأمريكي في كاراكاس باعتباره رسالة سياسية تتجاوز حدود فنزويلا، وتهدف إلى ردع أي دولة تفكر في الخروج عن النسق الذي رسمته واشنطن للنظام الدولي.إن احتجاز مادورو في عهد ترامب، وقبله الدعم العسكري غير المحدود من سلفه بايدن لنظام كييف، يندرجان ضمن سياسة واحدة تقوم على استخدام القوة، أو التهديد بها، وهي محاولة بائسة لبث الرعب في العالم للرضوخ للرؤية الأمريكية والليبرالية التي لا تمثل سوى "عنصرية عالمية" ترتكز على فرض قيم غربية يسوقونها على أنها كونية رغم أنها تتنصل من ثقافات الدول المستقلة وانتماءاتها الدينية والإثنية، كما يؤكد المفكر الروسي الكبير، إلكسندر دوغين.المقال يعبر عن رأي كاتبه.
https://sarabic.ae/20260115/الشيوخ-الأمريكي-يسقط-قرارا-يمنع-ترامب-من-أي-عمل-عسكري-في-فنزويلا-1109252922.html
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
ضرار خميس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/01/1050595523_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_0381b4f23efc8429349d23205e3b82af.jpg
ضرار خميس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/01/1050595523_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_0381b4f23efc8429349d23205e3b82af.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109281643_336:0:1360:768_1920x0_80_0_0_e4532c218edf53ff671c849ea62e5aef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فنزويلا, أخبار فنزويلا, نيكولاس مادورو, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
فنزويلا, أخبار فنزويلا, نيكولاس مادورو, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

الهيمنة الأمريكية ومحاولة كسر إرادة الدول المستقلة

18:48 GMT 15.01.2026
© Photo / grokصورة مصنوعة الذكاء الاصطناعي تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو
صورة مصنوعة الذكاء الاصطناعي تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© Photo / grok
تابعنا عبر
ضرار خميس - سبوتنيك عربي
ضرار خميس
كل المواضيع
لم تكن بداية عام 2026 مبشرة للدول التي تسعى إلى ترسيخ استقلال قرارها السيادي، وبناء إرادتها الوطنية بعيدا عن منطق القطب الواحد وهيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي.
ففي الثالث من يناير (كانون الثاني)، استيقظ العالم على حدث غير مسبوق في العلاقات الدولية المعاصرة، تمثل في إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ونقلهما إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما بتهم مزعومة تصفها واشنطن بأنها مرتبطة بالمخدرات والإرهاب.
هذا التطور، بغض النظر عن المبررات التي تسوقها الإدارة الأمريكية، يعكس بوضوح طبيعة السلوك الأمريكي تجاه الدول التي ترفض الانضواء تحت المظلة السياسية والاقتصادية الغربية، وتصرّ على انتهاج مسارات مستقلة في سياستها الخارجية وتحالفاتها الدولية. فالمسألة هنا لا تتعلق فقط بإجراءات قانونية أو أمنية، بل تمس جوهر مبدأ سيادة الدول، وهو أحد الركائز الأساسية للنظام الدولي منذ تأسيس الأمم المتحدة.

قبل 3 أعوام أشعلت روسيا شرارة القضاء على العالم أحادي القطب، وأكدت رفضها القاطع لمحاولة الناتو الاقتراب من حدودها، وهو ما نجحت فيه عبر العملية العسكرية الخاصة في دونباس. ورغم الجدل الواسع الذي أثارته تلك الخطوة الاستباقية من موسكو، فإنها عبّرت بوضوح عن إدراك مبكر لما وصفته بالخطر البنيوي الذي يشكله النظام الدولي القائم، سواء عبر الحصار العسكري المتمثل في توسع الناتو، أو عبر الهيمنة الاقتصادية والمالية التي يفرضها الدولار واليورو على الاقتصاد العالمي.

لم يقتصر التحرك الروسي على البعد العسكري فحسب، بل امتد إلى مسار سياسي واقتصادي أوسع، تمثل في الدفع نحو تكتلات بديلة، وفي مقدمتها مجموعة "بريكس"، التي تسعى إلى إعادة التوازن للنظام الدولي، وتقليص الاعتماد على المؤسسات المالية الغربية، وبناء آليات تعاون تقوم على تعددية الأقطاب لا على الإملاء والوصاية.
مجلس الشيوخ الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
"الشيوخ الأمريكي" يسقط قرارا يمنع ترامب من أي عمل عسكري في فنزويلا
04:21 GMT
في هذا السياق، تُعد فنزويلا نموذجًا لدولة أدركت مبكرًا مخاطر استمرار هيمنة القطب الواحد، ورفضت منذ عقود الخضوع للإرادة الأمريكية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
ومن هنا، يمكن قراءة التحرك الأمريكي في كاراكاس باعتباره رسالة سياسية تتجاوز حدود فنزويلا، وتهدف إلى ردع أي دولة تفكر في الخروج عن النسق الذي رسمته واشنطن للنظام الدولي.
فالقضية، وفق هذا المنظور، لا تتعلق بالنفط أو الموارد وحدها، بل بمحاولة الحفاظ على الوضع القائم، ومنع تشكل بدائل حقيقية للنفوذ الأمريكي.
إن احتجاز مادورو في عهد ترامب، وقبله الدعم العسكري غير المحدود من سلفه بايدن لنظام كييف، يندرجان ضمن سياسة واحدة تقوم على استخدام القوة، أو التهديد بها، وهي محاولة بائسة لبث الرعب في العالم للرضوخ للرؤية الأمريكية والليبرالية التي لا تمثل سوى "عنصرية عالمية" ترتكز على فرض قيم غربية يسوقونها على أنها كونية رغم أنها تتنصل من ثقافات الدول المستقلة وانتماءاتها الدينية والإثنية، كما يؤكد المفكر الروسي الكبير، إلكسندر دوغين.
المقال يعبر عن رأي كاتبه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала