تاكر كارلسون: الولايات المتحدة لم تعد تملك الحق في انتقاد روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260114/تاكر-كارلسون-الولايات-المتحدة-لم-تعد-تملك-الحق-في-انتقاد-روسيا-1109214014.html
تاكر كارلسون: الولايات المتحدة لم تعد تملك الحق في انتقاد روسيا
تاكر كارلسون: الولايات المتحدة لم تعد تملك الحق في انتقاد روسيا
سبوتنيك عربي
قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، الأربعاء، إنه بعد العملية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا، لم تعد واشنطن تملك الحق في انتقاد روسيا بسبب أفعالها في... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T00:19+0000
2026-01-14T00:19+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109009980_0:35:3518:2014_1920x0_80_0_0_4d0a83a39ffd129871f546d2eddb5574.jpg
وقال كارلسون في أحدث مقطع فيديو له على منصة "يوتيوب": "الآن لم يعد بإمكانكم فعلا طرح هذا الجدال. هل من الخطأ أن تدافع قوة عظمى مثل روسيا عن نفسها؟ حسنا، ووفقا للقواعد التي نعمل بها اليوم، فإن ذلك ليس خطأ. يمكنك أن تقول: لا يعجبني هذا، لكن لا يمكنك الإشارة إلى مبدأ مجرد والقول إنه خطأ مطلق".وبحسب كارلسون، فإن الولايات المتحدة غزت فنزويلا بهدف وقف إمدادات النفط الفنزويلي إلى الصين، مشيرا إلى أن مثل هذا الاعتراف من شأنه أن يضع جميع التصريحات المتعلقة بـ"العدوان غير المبرر" المنسوبة إلى روسيا موضع شك.وفي 3 يناير، شنت الولايات المتحدة ضربة واسعة على فنزويلا، حيث جرى احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.ووفقا للسلطات الأمريكية، فإنهما متهمان بالضلوع في ما وصفته بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، ويمثلان تهديدا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عقدت بالفعل الجلسة الأولى للمحكمة في نيويورك، حيث أعلن مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما.من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستحصل على مئات المليارات أو حتى تريليونات الدولارات من بيع النفط الفنزويلي، مضيفا أنه لا يستطيع تحديد المدة التي ستحتفظ فيها الولايات المتحدة بالسيطرة على فنزويلا، لكنها ستكون "أطول بكثير" من عام واحد.وأصبحت ديلسي رودريغيز رئيسة مفوضة لفنزويلا، بعد أن شغلت سابقا منصب نائب الرئيس. ووفقا لوزارة الدفاع الفنزويلية، أسفرت الضربة الأمريكية عن مقتل 100 شخص.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، داعية إلى الإفراج عن مادورو وزوجته ومنع تصعيد إضافي.كما دعت الصين، على غرار روسيا، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تنتهك القانون الدولي.وانتقدت وزارة خارجية كوريا الشمالية بدورها تصرفات الولايات المتحدة. كذلك صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن العملية الأمريكية في فنزويلا تقوض أسس القانون الدولي المتعلق بعدم استخدام القوة.
https://sarabic.ae/20260108/كارلسون-الولايات-المتحدة-الأمريكية-تستعد-لحرب-عالمية-1109010164.html
https://sarabic.ae/20260109/رئيسة-فنزويلا-بالوكالة-سنتصدى-للعدوان-الأمريكي-بالدبلوماسية-1109076493.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109009980_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_3d7e7c3508f336009bcabe4feaf82840.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم

تاكر كارلسون: الولايات المتحدة لم تعد تملك الحق في انتقاد روسيا

00:19 GMT 14.01.2026
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالصحفي الأمريكي تاكر كارلسون
الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، الأربعاء، إنه بعد العملية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا، لم تعد واشنطن تملك الحق في انتقاد روسيا بسبب أفعالها في أوكرانيا.
وقال كارلسون في أحدث مقطع فيديو له على منصة "يوتيوب": "الآن لم يعد بإمكانكم فعلا طرح هذا الجدال. هل من الخطأ أن تدافع قوة عظمى مثل روسيا عن نفسها؟ حسنا، ووفقا للقواعد التي نعمل بها اليوم، فإن ذلك ليس خطأ. يمكنك أن تقول: لا يعجبني هذا، لكن لا يمكنك الإشارة إلى مبدأ مجرد والقول إنه خطأ مطلق".
الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
كارلسون: الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لحرب عالمية
8 يناير, 05:55 GMT
وبحسب كارلسون، فإن الولايات المتحدة غزت فنزويلا بهدف وقف إمدادات النفط الفنزويلي إلى الصين، مشيرا إلى أن مثل هذا الاعتراف من شأنه أن يضع جميع التصريحات المتعلقة بـ"العدوان غير المبرر" المنسوبة إلى روسيا موضع شك.
وأضاف الصحفي أن واشنطن ستضطر، في هذه الحالة، إلى الاعتراف بأن موسكو تتحرك لأسباب موضوعية، إذ تشعر بتهديد عند حدودها وتتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها.
وفي 3 يناير، شنت الولايات المتحدة ضربة واسعة على فنزويلا، حيث جرى احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.
ووفقا للسلطات الأمريكية، فإنهما متهمان بالضلوع في ما وصفته بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، ويمثلان تهديدا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عقدت بالفعل الجلسة الأولى للمحكمة في نيويورك، حيث أعلن مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما.
من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستحصل على مئات المليارات أو حتى تريليونات الدولارات من بيع النفط الفنزويلي، مضيفا أنه لا يستطيع تحديد المدة التي ستحتفظ فيها الولايات المتحدة بالسيطرة على فنزويلا، لكنها ستكون "أطول بكثير" من عام واحد.
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز والتي أدت اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة للبلاد، بعد الهجمات الأمريكية على البلاد واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو إلى الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
رئيسة فنزويلا بالوكالة: سنتصدى للعدوان الأمريكي بالدبلوماسية
9 يناير, 23:17 GMT
وأصبحت ديلسي رودريغيز رئيسة مفوضة لفنزويلا، بعد أن شغلت سابقا منصب نائب الرئيس. ووفقا لوزارة الدفاع الفنزويلية، أسفرت الضربة الأمريكية عن مقتل 100 شخص.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، داعية إلى الإفراج عن مادورو وزوجته ومنع تصعيد إضافي.
كما دعت الصين، على غرار روسيا، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تنتهك القانون الدولي.
وانتقدت وزارة خارجية كوريا الشمالية بدورها تصرفات الولايات المتحدة. كذلك صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن العملية الأمريكية في فنزويلا تقوض أسس القانون الدولي المتعلق بعدم استخدام القوة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала