كارلسون: الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لحرب عالمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260108/كارلسون-الولايات-المتحدة-الأمريكية-تستعد-لحرب-عالمية-1109010164.html
كارلسون: الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لحرب عالمية
كارلسون: الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لحرب عالمية
سبوتنيك عربي
أشار الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة ميزانية الدفاع في عام 2027 إلى 1.5 تريليون دولار، يدل على أن الولايات... 08.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-08T05:55+0000
2026-01-08T05:55+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109009980_0:35:3518:2014_1920x0_80_0_0_4d0a83a39ffd129871f546d2eddb5574.jpg
وقال كارلسون: "أعلن الرئيس عن زيادة في ميزانية البنتاغون من تريليون دولار إلى 1.5 تريليون دولار... هذا هو نوع الميزانية التي قد تمتلكها دولة ما إذا كانت تستعد لحرب عالمية أو إقليمية، من الواضح أننا نسير في هذا الاتجاه، نحو حرب عالمية".وأضاف: "من المتوقع، وكل الدلائل تشير إلى ذلك، أننا سنشهد حرباً كبرى قريباً جداً. أعتقد أن الجميع يتوقع ذلك، حتى وإن كانوا يأملون ألا يحدث، لكن من الواضح أننا نسير في هذا الاتجاه".أعلن ترامب سابقاً أن ميزانية الجيش الأمريكي لعام 2027 يجب أن تبلغ 1.5 تريليون دولار، مشيراً إلى "أوقات مقلقة وخطيرة للغاية".كتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "بعد مفاوضات مطولة وصعبة مع أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس والوزراء وغيرهم من الممثلين السياسيين، خلصت إلى أنه من أجل مصلحة أمتنا، وخاصة في هذه الأوقات المقلقة والخطيرة للغاية، يجب ألا تكون ميزانية الدفاع لعام 2027 تريليون دولار، بل تريليون ونصف دولار".في ديسمبر/ كانون الأول 2025، وقع ترامب على ميزانية الدفاع للبلاد للسنة المالية 2026، والتي بلغت أكثر من 900 مليار دولار.رغم امتلاكه أضخم ميزانية دفاع في العالم… الجيش الأمريكي يتحول إلى "قوة جوفاء"
https://sarabic.ae/20260107/ترامب-يعلن-حجم-الميزانية-العسكرية-المطلوبة-لبناء-جيش-الأحلام-في2027-1109004778.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109009980_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_3d7e7c3508f336009bcabe4feaf82840.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

كارلسون: الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لحرب عالمية

05:55 GMT 08.01.2026
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالصحفي الأمريكي تاكر كارلسون
الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أشار الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة ميزانية الدفاع في عام 2027 إلى 1.5 تريليون دولار، يدل على أن الولايات المتحدة "تستعد لحرب عالمية جديدة".
وقال كارلسون: "أعلن الرئيس عن زيادة في ميزانية البنتاغون من تريليون دولار إلى 1.5 تريليون دولار... هذا هو نوع الميزانية التي قد تمتلكها دولة ما إذا كانت تستعد لحرب عالمية أو إقليمية، من الواضح أننا نسير في هذا الاتجاه، نحو حرب عالمية".

وأكد الصحفي الأمريكي أنه لا يرى أي مبررات أخرى لزيادة الميزانية الدفاعية الأمريكية بهذا الشكل، معتبرا أن التحضير لصراع واسع النطاق هو التفسير الوحيد لهذا التصعيد في الإنفاق العسكري.

وأضاف: "من المتوقع، وكل الدلائل تشير إلى ذلك، أننا سنشهد حرباً كبرى قريباً جداً. أعتقد أن الجميع يتوقع ذلك، حتى وإن كانوا يأملون ألا يحدث، لكن من الواضح أننا نسير في هذا الاتجاه".
أعلن ترامب سابقاً أن ميزانية الجيش الأمريكي لعام 2027 يجب أن تبلغ 1.5 تريليون دولار، مشيراً إلى "أوقات مقلقة وخطيرة للغاية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
ترامب يعلن حجم الميزانية العسكرية لبناء "جيش الأحلام" في2027
أمس, 22:51 GMT
كتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "بعد مفاوضات مطولة وصعبة مع أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس والوزراء وغيرهم من الممثلين السياسيين، خلصت إلى أنه من أجل مصلحة أمتنا، وخاصة في هذه الأوقات المقلقة والخطيرة للغاية، يجب ألا تكون ميزانية الدفاع لعام 2027 تريليون دولار، بل تريليون ونصف دولار".
في ديسمبر/ كانون الأول 2025، وقع ترامب على ميزانية الدفاع للبلاد للسنة المالية 2026، والتي بلغت أكثر من 900 مليار دولار.
رغم امتلاكه أضخم ميزانية دفاع في العالم… الجيش الأمريكي يتحول إلى "قوة جوفاء"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала