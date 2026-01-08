https://sarabic.ae/20260108/كارلسون-الولايات-المتحدة-الأمريكية-تستعد-لحرب-عالمية-1109010164.html
كارلسون: الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لحرب عالمية
كارلسون: الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لحرب عالمية
سبوتنيك عربي
أشار الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة ميزانية الدفاع في عام 2027 إلى 1.5 تريليون دولار، يدل على أن الولايات... 08.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-08T05:55+0000
2026-01-08T05:55+0000
2026-01-08T05:55+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109009980_0:35:3518:2014_1920x0_80_0_0_4d0a83a39ffd129871f546d2eddb5574.jpg
وقال كارلسون: "أعلن الرئيس عن زيادة في ميزانية البنتاغون من تريليون دولار إلى 1.5 تريليون دولار... هذا هو نوع الميزانية التي قد تمتلكها دولة ما إذا كانت تستعد لحرب عالمية أو إقليمية، من الواضح أننا نسير في هذا الاتجاه، نحو حرب عالمية".وأضاف: "من المتوقع، وكل الدلائل تشير إلى ذلك، أننا سنشهد حرباً كبرى قريباً جداً. أعتقد أن الجميع يتوقع ذلك، حتى وإن كانوا يأملون ألا يحدث، لكن من الواضح أننا نسير في هذا الاتجاه".أعلن ترامب سابقاً أن ميزانية الجيش الأمريكي لعام 2027 يجب أن تبلغ 1.5 تريليون دولار، مشيراً إلى "أوقات مقلقة وخطيرة للغاية".كتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "بعد مفاوضات مطولة وصعبة مع أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس والوزراء وغيرهم من الممثلين السياسيين، خلصت إلى أنه من أجل مصلحة أمتنا، وخاصة في هذه الأوقات المقلقة والخطيرة للغاية، يجب ألا تكون ميزانية الدفاع لعام 2027 تريليون دولار، بل تريليون ونصف دولار".في ديسمبر/ كانون الأول 2025، وقع ترامب على ميزانية الدفاع للبلاد للسنة المالية 2026، والتي بلغت أكثر من 900 مليار دولار.رغم امتلاكه أضخم ميزانية دفاع في العالم… الجيش الأمريكي يتحول إلى "قوة جوفاء"
https://sarabic.ae/20260107/ترامب-يعلن-حجم-الميزانية-العسكرية-المطلوبة-لبناء-جيش-الأحلام-في2027-1109004778.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109009980_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_3d7e7c3508f336009bcabe4feaf82840.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
كارلسون: الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لحرب عالمية
أشار الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة ميزانية الدفاع في عام 2027 إلى 1.5 تريليون دولار، يدل على أن الولايات المتحدة "تستعد لحرب عالمية جديدة".
وقال كارلسون: "أعلن الرئيس عن زيادة في ميزانية البنتاغون من تريليون دولار إلى 1.5 تريليون دولار... هذا هو نوع الميزانية التي قد تمتلكها دولة ما إذا كانت تستعد لحرب عالمية أو إقليمية، من الواضح أننا نسير في هذا الاتجاه، نحو حرب عالمية".
وأكد الصحفي الأمريكي أنه لا يرى أي مبررات أخرى لزيادة الميزانية الدفاعية الأمريكية بهذا الشكل، معتبرا أن التحضير لصراع واسع النطاق هو التفسير الوحيد لهذا التصعيد في الإنفاق العسكري.
وأضاف: "من المتوقع، وكل الدلائل تشير إلى ذلك، أننا سنشهد حرباً كبرى قريباً جداً. أعتقد أن الجميع يتوقع ذلك، حتى وإن كانوا يأملون ألا يحدث، لكن من الواضح أننا نسير في هذا الاتجاه".
أعلن ترامب سابقاً أن ميزانية الجيش الأمريكي لعام 2027 يجب أن تبلغ 1.5 تريليون دولار، مشيراً إلى "أوقات مقلقة وخطيرة للغاية".
كتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "بعد مفاوضات مطولة وصعبة مع أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس والوزراء وغيرهم من الممثلين السياسيين، خلصت إلى أنه من أجل مصلحة أمتنا، وخاصة في هذه الأوقات المقلقة والخطيرة للغاية، يجب ألا تكون ميزانية الدفاع لعام 2027 تريليون دولار، بل تريليون ونصف دولار".
في ديسمبر/ كانون الأول 2025، وقع ترامب على ميزانية الدفاع للبلاد للسنة المالية 2026، والتي بلغت أكثر من 900 مليار دولار.