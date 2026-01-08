https://sarabic.ae/20260108/كارلسون-الولايات-المتحدة-الأمريكية-تستعد-لحرب-عالمية-1109010164.html

كارلسون: الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لحرب عالمية

أشار الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة ميزانية الدفاع في عام 2027 إلى 1.5 تريليون دولار، يدل على أن الولايات... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال كارلسون: "أعلن الرئيس عن زيادة في ميزانية البنتاغون من تريليون دولار إلى 1.5 تريليون دولار... هذا هو نوع الميزانية التي قد تمتلكها دولة ما إذا كانت تستعد لحرب عالمية أو إقليمية، من الواضح أننا نسير في هذا الاتجاه، نحو حرب عالمية".وأضاف: "من المتوقع، وكل الدلائل تشير إلى ذلك، أننا سنشهد حرباً كبرى قريباً جداً. أعتقد أن الجميع يتوقع ذلك، حتى وإن كانوا يأملون ألا يحدث، لكن من الواضح أننا نسير في هذا الاتجاه".أعلن ترامب سابقاً أن ميزانية الجيش الأمريكي لعام 2027 يجب أن تبلغ 1.5 تريليون دولار، مشيراً إلى "أوقات مقلقة وخطيرة للغاية".كتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "بعد مفاوضات مطولة وصعبة مع أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس والوزراء وغيرهم من الممثلين السياسيين، خلصت إلى أنه من أجل مصلحة أمتنا، وخاصة في هذه الأوقات المقلقة والخطيرة للغاية، يجب ألا تكون ميزانية الدفاع لعام 2027 تريليون دولار، بل تريليون ونصف دولار".في ديسمبر/ كانون الأول 2025، وقع ترامب على ميزانية الدفاع للبلاد للسنة المالية 2026، والتي بلغت أكثر من 900 مليار دولار.رغم امتلاكه أضخم ميزانية دفاع في العالم… الجيش الأمريكي يتحول إلى "قوة جوفاء"

