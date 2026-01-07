https://sarabic.ae/20260107/ترامب-يعلن-حجم-الميزانية-العسكرية-المطلوبة-لبناء-جيش-الأحلام-في2027-1109004778.html

ترامب يعلن ميزانية بناء "جيش الأحلام" الأمريكي في2027

وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "بعد مفاوضات طويلة ومعقدة مع أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس والوزراء وممثلين سياسيين آخرين، توصلت إلى قناعة مفادها أنه من أجل مصلحة بلدنا، وخاصة في هذه الأوقات المقلقة والخطيرة للغاية، يجب ألا تبلغ الميزانية العسكرية لعام 2027 تريليون دولار واحدا، بل تريليون ونصف التريليون دولار".وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على تحمل هذا المستوى من الإنفاق العسكري بفضل سياسة الرسوم الجمركية و"العائدات الضخمة التي تحققها".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، وقع ترامب ميزانية الدفاع الأمريكية للسنة المالية 2026، والتي تجاوزت 900 مليار دولار.

