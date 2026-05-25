ميدفيديف: باشينيان يدفع أرمينيا بقوة نحو مسار أوكرانيا "بانديرا"

سبوتنيك عربي

صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، يدفع أرمينيا نحو مسار أوكرانيا على غرار"بانديرا". 25.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-25T10:24+0000

وأوضح ميدفيديف، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفستي"، أن "باشينيان، بصفته رئيسًا للحكومة الأرمينية، لم يُثمن الأمثلة العديدة للدعم والمساعدة الأخوية من موسكو، واختار مسار القطيعة مع روسيا".وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى أن "باشينيان، على الرغم من فوائد يريفان من عضويتها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، رفض المشاركة في قمم الاتحاد، وبدلًا من ذلك جمع "أعداء روسيا الأشرار" في يريفان".وكان ميخائيل غالوزين، نائب وزير الخارجية الروسي، صرّح في وقت سابق، بأن "هناك حملة جامحة مناهضة لروسيا تتكشف في أرمينيا، تتهم موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية ليريفان".وذكّر نائب وزير الخارجية الروسي، بأن مسألة انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، ليست سوى "شعار شعبوي" تستخدمه بروكسل، مشيرًا إلى أن الأساليب ذاتها استُخدمت سابقًا مع أوكرانيا ومولدوفا.الكرملين: روسيا تريد توضيحات من أرمينيا بشأن تصريحات زيلينسكي في يريفان

