ميدفيديف: باشينيان يدفع أرمينيا بقوة نحو مسار أوكرانيا "بانديرا"
ميدفيديف: باشينيان يدفع أرمينيا بقوة نحو مسار أوكرانيا "بانديرا"
10:07 GMT 25.05.2026 (تم التحديث: 10:24 GMT 25.05.2026)
صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، يدفع أرمينيا نحو مسار أوكرانيا على غرار"بانديرا".
وأوضح ميدفيديف، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفستي"، أن "باشينيان، بصفته رئيسًا للحكومة الأرمينية، لم يُثمن الأمثلة العديدة للدعم والمساعدة الأخوية من موسكو، واختار مسار القطيعة مع روسيا".
وأشار إلى أنه "من الخطير للغاية أن يدفع الزعيم المؤقت نيكول، وطنه بقوة نحو مسار أوكرانيا المأساوي على غرار "بانديرا" (ستيبان، أحد زعماء القوميين الإرهابيين الأوكرانيين المؤيدين للنازية، نفذ مجازر ضد المواطنين السوفييت والبولنديين خلال الحرب العالمية الثانية).
وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى أن "باشينيان، على الرغم من فوائد يريفان من عضويتها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، رفض المشاركة في قمم الاتحاد، وبدلًا من ذلك جمع "أعداء روسيا الأشرار" في يريفان".
وكان ميخائيل غالوزين، نائب وزير الخارجية الروسي، صرّح في وقت سابق، بأن "هناك حملة جامحة مناهضة لروسيا تتكشف في أرمينيا، تتهم موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية ليريفان".
وقال غالوزين للصحفيين في ختام اجتماع لمجموعة عمل تابعة لمجلس الأمن الروسي: "تتكشف في الفضاء الإعلامي بأرمينيا حملة جامحة تمامًا ومناهضة لروسيا، حيث تُتهم روسيا بالتدخل المزعوم في العمليات الداخلية والانتخابية في أرمينيا".
وذكّر نائب وزير الخارجية الروسي، بأن مسألة انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، ليست سوى "شعار شعبوي" تستخدمه بروكسل، مشيرًا إلى أن الأساليب ذاتها استُخدمت سابقًا مع أوكرانيا ومولدوفا.