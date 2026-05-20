خبير: اعتقال مواطنين روس في أرمينيا مدفوع من جهات لتشويه العلاقات بين يريفان وموسكو

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير: اعتقال مواطنين روس في أرمينيا مدفوع من جهات لتشويه العلاقات بين يريفان وموسكو
سبوتنيك عربي
أفاد يفغيني ميخائيلوف، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية لجنوب القوقاز، بأن اعتقال ستة مواطنين روس كانوا يصورون ويجهزون فيلما وثائقيا - زُعم اعتقالهم بتهمة... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف الخبير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "أرمينيا اتخذت مسارًا للانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والاتحاد الأوروبي، وما إلى ذلك، وعليها بالتالي أن تكون مستعدة لذلك، ومستعدة لأي استفزازات".وأشار إلى أنه "في الواقع نخسر أرمينيا الآن، وحتى هؤلاء الشباب الذين ذهبوا لتصوير الفيلم - لقد ذهبوا إلى هناك لتقريب شعبينا - الأديرة، وما إلى ذلك، لتصوير جمال أرمينيا. لكنهم(في أرمينيا) قلبوا الحقائق رأسًا على عقب، مدعين أنها تجسس، خاصةً وأن كل هذا حدث في ظل ضغوط باشينيان على الكنيسة الأرمنية، وعلى البطاركة الأرمن، لذا فالأمر برمته مترابط".وتابع أيضا: "من الواضح أن هذه الحادثة ليست الأخيرة، فالوضع سيزداد سوءًا. أي شخص ينتقد الحكومة الأرمنية أو له أي صلة بالدولة الروسية، سواءً من خلال الجنسية أو الأعمال التجارية، سواءً في روسيا أو أرمينيا، وما إلى ذلك، سيخضع لمراقبة دقيقة، وإذا عبّر عن أي نوع من الاستياء أو الاحتجاج أو غير ذلك، فسيتم طرده من أرمينيا على الأقل".وقال الخبير، إن "تحذير وزارة الخارجية الروسية من أن السفر إلى أرمينيا أصبح خطيرًا، وتوصيتها بعدم زيارتها، ليس من قبيل الصدفة، حيث تراقب أجهزة الاستخبارات الروسية، مثل وزارة الخارجية، الوضع الداخلي عن كثب، وترى تهديدًا لحقوق المواطنين".وتابع: "وبناءً على ذلك، أعتقد أن على روسيا اتخاذ تدابير لحماية مواطنيها. وليس من قبيل المصادفة، في ظل هذه الظروف، أن تُصرّح روسيا بأنها ستستخدم القوة المسلحة لحماية حقوق المواطنين الروس المحتجزين في دول معادية"، وفقا للخبير.
خبير: اعتقال مواطنين روس في أرمينيا مدفوع من جهات لتشويه العلاقات بين يريفان وموسكو

13:59 GMT 20.05.2026
أفاد يفغيني ميخائيلوف، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية لجنوب القوقاز، بأن اعتقال ستة مواطنين روس كانوا يصورون ويجهزون فيلما وثائقيا - زُعم اعتقالهم بتهمة التجسس - مدفوعٌ في المقام الأول برغبة بعض الجهات في زيادة تدهور العلاقات بين أرمينيا وروسيا.
وأضاف الخبير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "أرمينيا اتخذت مسارًا للانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والاتحاد الأوروبي، وما إلى ذلك، وعليها بالتالي أن تكون مستعدة لذلك، ومستعدة لأي استفزازات".
وأشار إلى أنه "في الواقع نخسر أرمينيا الآن، وحتى هؤلاء الشباب الذين ذهبوا لتصوير الفيلم - لقد ذهبوا إلى هناك لتقريب شعبينا - الأديرة، وما إلى ذلك، لتصوير جمال أرمينيا. لكنهم(في أرمينيا) قلبوا الحقائق رأسًا على عقب، مدعين أنها تجسس، خاصةً وأن كل هذا حدث في ظل ضغوط باشينيان على الكنيسة الأرمنية، وعلى البطاركة الأرمن، لذا فالأمر برمته مترابط".

وأكد الخبير أن "باشينيان يخشى الآن فقدان السلطة، إذ تُجرى انتخابات، وبالتالي، فإن كل ما تفعله القيادة الأرمنية وأجهزة الاستخبارات يهدف إلى السيطرة الكاملة على الوضع داخل البلاد، وضمان قبول الأرمن لسياسات القيادة الأرمنية الحالية".

وتابع أيضا: "من الواضح أن هذه الحادثة ليست الأخيرة، فالوضع سيزداد سوءًا. أي شخص ينتقد الحكومة الأرمنية أو له أي صلة بالدولة الروسية، سواءً من خلال الجنسية أو الأعمال التجارية، سواءً في روسيا أو أرمينيا، وما إلى ذلك، سيخضع لمراقبة دقيقة، وإذا عبّر عن أي نوع من الاستياء أو الاحتجاج أو غير ذلك، فسيتم طرده من أرمينيا على الأقل".
أرمينيا توظف القضاء سياسيا.. محاكمة جائرة لمواطنين روس بتهم "تجسس" واهية
وقال الخبير، إن "تحذير وزارة الخارجية الروسية من أن السفر إلى أرمينيا أصبح خطيرًا، وتوصيتها بعدم زيارتها، ليس من قبيل الصدفة، حيث تراقب أجهزة الاستخبارات الروسية، مثل وزارة الخارجية، الوضع الداخلي عن كثب، وترى تهديدًا لحقوق المواطنين".

ووفقا له "فقد يتعرض هؤلاء المواطنون لضغوط، أو حتى، كما أظن، قد تُمارس ضغوط على أقاربهم. الهدف هو إجبارهم على القدوم إلى أرمينيا، إذ ربما سبق لهم أن أعربوا عن استيائهم من سياسات باشينيان في روسيا".

وتابع: "وبناءً على ذلك، أعتقد أن على روسيا اتخاذ تدابير لحماية مواطنيها. وليس من قبيل المصادفة، في ظل هذه الظروف، أن تُصرّح روسيا بأنها ستستخدم القوة المسلحة لحماية حقوق المواطنين الروس المحتجزين في دول معادية"، وفقا للخبير.
