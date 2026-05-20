خبير: اعتقال مواطنين روس في أرمينيا مدفوع من جهات لتشويه العلاقات بين يريفان وموسكو

أفاد يفغيني ميخائيلوف، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية لجنوب القوقاز، بأن اعتقال ستة مواطنين روس كانوا يصورون ويجهزون فيلما وثائقيا - زُعم اعتقالهم بتهمة...

وأضاف الخبير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "أرمينيا اتخذت مسارًا للانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والاتحاد الأوروبي، وما إلى ذلك، وعليها بالتالي أن تكون مستعدة لذلك، ومستعدة لأي استفزازات".وأشار إلى أنه "في الواقع نخسر أرمينيا الآن، وحتى هؤلاء الشباب الذين ذهبوا لتصوير الفيلم - لقد ذهبوا إلى هناك لتقريب شعبينا - الأديرة، وما إلى ذلك، لتصوير جمال أرمينيا. لكنهم(في أرمينيا) قلبوا الحقائق رأسًا على عقب، مدعين أنها تجسس، خاصةً وأن كل هذا حدث في ظل ضغوط باشينيان على الكنيسة الأرمنية، وعلى البطاركة الأرمن، لذا فالأمر برمته مترابط".وتابع أيضا: "من الواضح أن هذه الحادثة ليست الأخيرة، فالوضع سيزداد سوءًا. أي شخص ينتقد الحكومة الأرمنية أو له أي صلة بالدولة الروسية، سواءً من خلال الجنسية أو الأعمال التجارية، سواءً في روسيا أو أرمينيا، وما إلى ذلك، سيخضع لمراقبة دقيقة، وإذا عبّر عن أي نوع من الاستياء أو الاحتجاج أو غير ذلك، فسيتم طرده من أرمينيا على الأقل".وقال الخبير، إن "تحذير وزارة الخارجية الروسية من أن السفر إلى أرمينيا أصبح خطيرًا، وتوصيتها بعدم زيارتها، ليس من قبيل الصدفة، حيث تراقب أجهزة الاستخبارات الروسية، مثل وزارة الخارجية، الوضع الداخلي عن كثب، وترى تهديدًا لحقوق المواطنين".وتابع: "وبناءً على ذلك، أعتقد أن على روسيا اتخاذ تدابير لحماية مواطنيها. وليس من قبيل المصادفة، في ظل هذه الظروف، أن تُصرّح روسيا بأنها ستستخدم القوة المسلحة لحماية حقوق المواطنين الروس المحتجزين في دول معادية"، وفقا للخبير.

