الخارجية الروسية: قضية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي مجرد شعار شعبوي

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم الأربعاء، بأن هناك حملة جامحة مناهضة لروسيا تتكشف في أرمينيا تتهم موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية... 20.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-20T18:21+0000

وقال غالوزين للصحفيين في ختام اجتماع لمجموعة عمل تابعة لمجلس الأمن الروسي: "تتكشف في الفضاء الإعلامي بأرمينيا حملة جامحة تماماً ومناهضة لروسيا، حيث تُتهم روسيا بالتدخل المزعوم في العمليات الداخلية والانتخابية في أرمينيا".ووفقاً له، فإن التقنيات نفسها تم تطبيقها "عندما جرى سحب أوكرانيا نحو الغرب في عامي 2013-2014".وأضاف غالوزين: "التقنيات ذاتها تُطبق اليوم تجاه مولدافيا. ونحن نرى أن هذه الأساليب المذكورة تُستخدم اليوم أيضاً بحق أرمينيا".

