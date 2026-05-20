الخارجية الروسية: قضية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي مجرد شعار شعبوي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260520/الخارجية-الروسية-قضية-انضمام-أرمينيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-مجرد-شعار-شعبوي-1113595029.html
الخارجية الروسية: قضية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي مجرد شعار شعبوي
الخارجية الروسية: قضية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي مجرد شعار شعبوي
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم الأربعاء، بأن هناك حملة جامحة مناهضة لروسيا تتكشف في أرمينيا تتهم موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-20T18:21+0000
2026-05-20T18:21+0000
روسيا
العالم
أرمينيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقال غالوزين للصحفيين في ختام اجتماع لمجموعة عمل تابعة لمجلس الأمن الروسي: "تتكشف في الفضاء الإعلامي بأرمينيا حملة جامحة تماماً ومناهضة لروسيا، حيث تُتهم روسيا بالتدخل المزعوم في العمليات الداخلية والانتخابية في أرمينيا".ووفقاً له، فإن التقنيات نفسها تم تطبيقها "عندما جرى سحب أوكرانيا نحو الغرب في عامي 2013-2014".وأضاف غالوزين: "التقنيات ذاتها تُطبق اليوم تجاه مولدافيا. ونحن نرى أن هذه الأساليب المذكورة تُستخدم اليوم أيضاً بحق أرمينيا".
https://sarabic.ae/20260520/خبير-اعتقال-مواطنين-روس-في-أرمينيا-مدفوع-من-جهات-لتشويه-العلاقات-بين-يريفان-وموسكو-1113586646.html
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أرمينيا
روسيا, العالم, أرمينيا

الخارجية الروسية: قضية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي مجرد شعار شعبوي

18:21 GMT 20.05.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم الأربعاء، بأن هناك حملة جامحة مناهضة لروسيا تتكشف في أرمينيا تتهم موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية ليريفان.
وقال غالوزين للصحفيين في ختام اجتماع لمجموعة عمل تابعة لمجلس الأمن الروسي: "تتكشف في الفضاء الإعلامي بأرمينيا حملة جامحة تماماً ومناهضة لروسيا، حيث تُتهم روسيا بالتدخل المزعوم في العمليات الداخلية والانتخابية في أرمينيا".

وذكر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، بأن مسألة انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي ليست سوى شعار شعبوي تستخدمه بروكسل، مشيراً إلى أن الأساليب نفسها استُخدمت سابقاً مع أوكرانيا ومولدافيا.

ضباط شرطة خارج محكمة في يريفان بعد إعلان الحكم على رئيس أساقفة أرمينيا ميكائيل أجباهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
خبير: اعتقال مواطنين روس في أرمينيا مدفوع من جهات لتشويه العلاقات بين يريفان وموسكو
13:59 GMT

وقال غالوزين للصحفيين في ختام اجتماع للمجموعة الخاصة التابعة لمجلس الأمن الروسي والمعنية بالتعاون مع دول الجوار القريب: "إن مسألة انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي تحديداً، التي يحاولون من خلالها استدراجها إلى المعسكر الغربي، هي مجرد شعار شعبوي".

ووفقاً له، فإن التقنيات نفسها تم تطبيقها "عندما جرى سحب أوكرانيا نحو الغرب في عامي 2013-2014".
وأضاف غالوزين: "التقنيات ذاتها تُطبق اليوم تجاه مولدافيا. ونحن نرى أن هذه الأساليب المذكورة تُستخدم اليوم أيضاً بحق أرمينيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала