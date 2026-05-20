الخارجية الروسية: قضية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي مجرد شعار شعبوي
سبوتنيك عربي
20.05.2026, سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم الأربعاء، بأن هناك حملة جامحة مناهضة لروسيا تتكشف في أرمينيا تتهم موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية ليريفان.
وقال غالوزين للصحفيين في ختام اجتماع لمجموعة عمل تابعة لمجلس الأمن الروسي: "تتكشف في الفضاء الإعلامي بأرمينيا حملة جامحة تماماً ومناهضة لروسيا، حيث تُتهم روسيا بالتدخل المزعوم في العمليات الداخلية والانتخابية في أرمينيا".
وذكر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، بأن مسألة انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي ليست سوى شعار شعبوي تستخدمه بروكسل، مشيراً إلى أن الأساليب نفسها استُخدمت سابقاً مع أوكرانيا ومولدافيا.
وقال غالوزين للصحفيين في ختام اجتماع للمجموعة الخاصة التابعة لمجلس الأمن الروسي والمعنية بالتعاون مع دول الجوار القريب: "إن مسألة انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي تحديداً، التي يحاولون من خلالها استدراجها إلى المعسكر الغربي، هي مجرد شعار شعبوي".
ووفقاً له، فإن التقنيات نفسها تم تطبيقها "عندما جرى سحب أوكرانيا نحو الغرب في عامي 2013-2014".
وأضاف غالوزين: "التقنيات ذاتها تُطبق اليوم تجاه مولدافيا. ونحن نرى أن هذه الأساليب المذكورة تُستخدم اليوم أيضاً بحق أرمينيا".