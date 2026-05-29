بوتين: خروج أرمينيا من الاتحاد الأوراسي قد يكلفها خسارة 14% من ناتجها المحلي

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن ارتفاع أسعار الطاقة الروسية في حال خروج أرمينيا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيكلفها 14% من ناتجها المحلي... 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T17:40+0000

وقال بوتين في تصريحات للصحفيين: "وبالطبع، هذا يعني ارتفاع أسعار الطاقة. لن تكون هناك بالتأكيد نفس المزايا التي كانت متاحة اليوم. وفقًا لتقديراتنا الأولية، بل وحتى على مستوى الخبراء، يعتقد العديد من الخبراء أن هذا سيؤدي إلى خسارة لا تقل عن 14% من الناتج المحلي الإجمالي لأرمينيا".وأضاف: "إن إنهاء الاعتراف بالوثائق يقتصر تحديدًا على اللوائح الفنية ومعايير الصحة النباتية. لكن المنتجات الزراعية تدخل سوقنا، عندها سنتوقف عن الاعتراف بهذه المعايير. سنضطر إلى إعادة النظر في هذا الأمر. ربما نعترف بها ونرضى بها، وربما لا. علينا أن نرى إلى أين ستتجه هذه المنتجات. على سبيل المثال، النبيذ. إلى إسبانيا؟ إلى فرنسا؟ إلى إيطاليا؟ إلى البرتغال؟ إلى أين؟ بصراحة، يجب التفكير في الأمر مليا".وأردف: "سنضطر، ليس فقط في بعض الجوانب، بل بشكل عام، إلى تقليص جميع أعمالنا تقريبا، في هذه الحالة مع أرمينيا، في المجال الاقتصادي المتعلق بعمليات التكامل اذا انسحبت أرمينيا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".وبين الرئيس بوتين بأن أرمينيا ستفقد إمكانية الوصول إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تبناها التكتل، في حال قررت الانسحاب من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.وأضاف بوتين: "سيتعين علينا العمل على إعادة العمل بنظام التراخيص لشركات النقل البري الأرمينية، هذا أمر لا مفر منه. هذا مجال تعاون منفصل ومعقد للغاية. وبالطبع، سيتعين علينا العمل على رفع رسوم النقل بالسكك الحديدية من الرسوم الروسية المحلية - وهي الرسوم السارية حاليا - إلى مستوى دول رابطة الدول المستقلة".وكانت أرمينيا قد أقرت في ربيع عام 2025 ، تشريعًا بشأن نيتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن التكتل لم يعرض عليها العضوية رسميًا.وكان بوتين قد دعا السلطات الأرمينية إلى حسم خيارها بين الاتحادين في أقرب وقت، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الطريق أمام "انفصال سلس ومتحضر".بوتين: تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب طاقة هائلة ولدى روسيا ميزة تنافسية في هذا المجالبوتين: روسيا تشارك في ضمان الاستقرار العالمي

