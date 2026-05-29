بوتين: خروج أرمينيا من الاتحاد الأوراسي قد يكلفها خسارة 14% من ناتجها المحلي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260529/بوتين-خروج-أرمينيا-من-الاتحاد-الأوراسي-قد-يكلفها-خسارة-14-من-ناتجها-المحلي-1113872222.html
بوتين: خروج أرمينيا من الاتحاد الأوراسي قد يكلفها خسارة 14% من ناتجها المحلي
بوتين: خروج أرمينيا من الاتحاد الأوراسي قد يكلفها خسارة 14% من ناتجها المحلي
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن ارتفاع أسعار الطاقة الروسية في حال خروج أرمينيا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيكلفها 14% من ناتجها المحلي... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T17:40+0000
2026-05-29T17:40+0000
فلاديمير بوتين
أرمينيا
العالم
الاتحاد الأوراسي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1d/1113871462_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53e46b2a6b0438b679341b5fc263205b.jpg
وقال بوتين في تصريحات للصحفيين: "وبالطبع، هذا يعني ارتفاع أسعار الطاقة. لن تكون هناك بالتأكيد نفس المزايا التي كانت متاحة اليوم. وفقًا لتقديراتنا الأولية، بل وحتى على مستوى الخبراء، يعتقد العديد من الخبراء أن هذا سيؤدي إلى خسارة لا تقل عن 14% من الناتج المحلي الإجمالي لأرمينيا".وأضاف: "إن إنهاء الاعتراف بالوثائق يقتصر تحديدًا على اللوائح الفنية ومعايير الصحة النباتية. لكن المنتجات الزراعية تدخل سوقنا، عندها سنتوقف عن الاعتراف بهذه المعايير. سنضطر إلى إعادة النظر في هذا الأمر. ربما نعترف بها ونرضى بها، وربما لا. علينا أن نرى إلى أين ستتجه هذه المنتجات. على سبيل المثال، النبيذ. إلى إسبانيا؟ إلى فرنسا؟ إلى إيطاليا؟ إلى البرتغال؟ إلى أين؟ بصراحة، يجب التفكير في الأمر مليا".وأردف: "سنضطر، ليس فقط في بعض الجوانب، بل بشكل عام، إلى تقليص جميع أعمالنا تقريبا، في هذه الحالة مع أرمينيا، في المجال الاقتصادي المتعلق بعمليات التكامل اذا انسحبت أرمينيا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".وبين الرئيس بوتين بأن أرمينيا ستفقد إمكانية الوصول إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تبناها التكتل، في حال قررت الانسحاب من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.وأضاف بوتين: "سيتعين علينا العمل على إعادة العمل بنظام التراخيص لشركات النقل البري الأرمينية، هذا أمر لا مفر منه. هذا مجال تعاون منفصل ومعقد للغاية. وبالطبع، سيتعين علينا العمل على رفع رسوم النقل بالسكك الحديدية من الرسوم الروسية المحلية - وهي الرسوم السارية حاليا - إلى مستوى دول رابطة الدول المستقلة".وكانت أرمينيا قد أقرت في ربيع عام 2025 ، تشريعًا بشأن نيتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن التكتل لم يعرض عليها العضوية رسميًا.وكان بوتين قد دعا السلطات الأرمينية إلى حسم خيارها بين الاتحادين في أقرب وقت، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الطريق أمام "انفصال سلس ومتحضر".بوتين: تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب طاقة هائلة ولدى روسيا ميزة تنافسية في هذا المجالبوتين: روسيا تشارك في ضمان الاستقرار العالمي
https://sarabic.ae/20260529/بوتين-روسيا-وكازاخستان-لا-تخططان-لبناء-محطة-طاقة-نووية-فحسب-بل-تؤسسان-صناعة-نووية-1113869379.html
https://sarabic.ae/20260529/بوتين-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-زيارته-إلى-كازاخستان-1113858666.html
https://sarabic.ae/20260529/بوتين-تغطية-وسائل-الإعلام-الأوروبية-للغارة-الجوية-الأوكرانية-على-لوغانسك-عار-وشيء-مرعب-1113869769.html
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1d/1113871462_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_bf73e55487dc39ce38f5b9bb5aab2ff7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, أرمينيا, العالم, الاتحاد الأوراسي, روسيا
فلاديمير بوتين, أرمينيا, العالم, الاتحاد الأوراسي, روسيا

بوتين: خروج أرمينيا من الاتحاد الأوراسي قد يكلفها خسارة 14% من ناتجها المحلي

17:40 GMT 29.05.2026
© POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن ارتفاع أسعار الطاقة الروسية في حال خروج أرمينيا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيكلفها 14% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وقال بوتين في تصريحات للصحفيين: "وبالطبع، هذا يعني ارتفاع أسعار الطاقة. لن تكون هناك بالتأكيد نفس المزايا التي كانت متاحة اليوم. وفقًا لتقديراتنا الأولية، بل وحتى على مستوى الخبراء، يعتقد العديد من الخبراء أن هذا سيؤدي إلى خسارة لا تقل عن 14% من الناتج المحلي الإجمالي لأرمينيا".

وأشار الرئيس بوتين إلى أنه على أرمينيا أن تفكر إلى أي أسواق ستُصدّر منتجاتها الزراعية في حال قطع العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
بوتين: روسيا وكازاخستان لا تخططان لبناء محطة طاقة نووية فحسب بل تؤسسان صناعة نووية
16:18 GMT
وأضاف: "إن إنهاء الاعتراف بالوثائق يقتصر تحديدًا على اللوائح الفنية ومعايير الصحة النباتية. لكن المنتجات الزراعية تدخل سوقنا، عندها سنتوقف عن الاعتراف بهذه المعايير. سنضطر إلى إعادة النظر في هذا الأمر. ربما نعترف بها ونرضى بها، وربما لا. علينا أن نرى إلى أين ستتجه هذه المنتجات. على سبيل المثال، النبيذ. إلى إسبانيا؟ إلى فرنسا؟ إلى إيطاليا؟ إلى البرتغال؟ إلى أين؟ بصراحة، يجب التفكير في الأمر مليا".

وأوضح بوتين بأن روسيا ستكون مجبرة على إنهاء كافة الأنشطة المتعلقة بعمليات التكامل الاقتصادي مع أرمينيا، إذا ما قررت أرمينيا الانسحاب من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأردف: "سنضطر، ليس فقط في بعض الجوانب، بل بشكل عام، إلى تقليص جميع أعمالنا تقريبا، في هذه الحالة مع أرمينيا، في المجال الاقتصادي المتعلق بعمليات التكامل اذا انسحبت أرمينيا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
بوتين: روسيا ستجري تحقيقا إذا تم تسليمها بيانات حول الطائرة المسيرة التي سقطت في رومانيا
15:41 GMT
وبين الرئيس بوتين بأن أرمينيا ستفقد إمكانية الوصول إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تبناها التكتل، في حال قررت الانسحاب من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وتابع: "المشاركة في اتفاقيات التجارة الحرة، ستكون مغلقة أمام يريفان"، مشيرا إلى أن أرمينيا، إذا غادرت الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ستواجه متطلبات أكثر صرامة لشركات النقل البري لديها، بالإضافة إلى رسوم أعلى على النقل بالسكك الحديدية داخل الاتحاد.

وأضاف بوتين: "سيتعين علينا العمل على إعادة العمل بنظام التراخيص لشركات النقل البري الأرمينية، هذا أمر لا مفر منه. هذا مجال تعاون منفصل ومعقد للغاية. وبالطبع، سيتعين علينا العمل على رفع رسوم النقل بالسكك الحديدية من الرسوم الروسية المحلية - وهي الرسوم السارية حاليا - إلى مستوى دول رابطة الدول المستقلة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للهجوم الأوكراني على جمهورية لوغانسك عار
16:25 GMT
وكانت أرمينيا قد أقرت في ربيع عام 2025 ، تشريعًا بشأن نيتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن التكتل لم يعرض عليها العضوية رسميًا.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن يريفان تدرك عدم إمكانية الجمع بين عضوية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في آن واحد.

وكان بوتين قد دعا السلطات الأرمينية إلى حسم خيارها بين الاتحادين في أقرب وقت، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الطريق أمام "انفصال سلس ومتحضر".
بوتين: تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب طاقة هائلة ولدى روسيا ميزة تنافسية في هذا المجال
بوتين: روسيا تشارك في ضمان الاستقرار العالمي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала