بوتين: روسيا وكازاخستان لا تخططان لبناء محطة طاقة نووية فحسب بل تؤسسان صناعة نووية
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا وكازاخستان لا تعتزمان بناء محطة طاقة نووية فحسب بل تعملان على إنشاء صناعة نووية متكاملة. 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T16:53+0000
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لكازاخستان: "نحن لا نبني شيئًا بالقروض فحسب، بل نُنشئ صناعة نووية. نحن نبدأ بتدريب المتخصصين، ونستقطب الكفاءات المحلية للعمل معًا". وأضاف الرئيس بوتين أن"هذه ممارسة دولية قياسية ومعمول بها عالميا".ويقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى كازاخستان في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مايو/أيار، وأجرى الرئيس الروسي، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، محادثات مع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، وبعد انتهاء المباحثات مع توكاييف واختتام برنامج الزيارة الرسمية، توجّه بوتين إلى المنتدى الاقتصادي الأوراسي.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل بوتين إلى قصر "الاستقلال" في أستانا للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، حيث يُعقد الاجتماع بصيغتين: مغلقة وموسعة، ومن المتوقع أن يناقش المشاركون خطط أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في جلسة مغلقة.
ووُقّعت اتفاقية بشأن المبادئ الأساسية وشروط التعاون في مشروع بناء محطة الطاقة النووية في كازاخستان، يوم أمس الخميس، في أستانا خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس بوتين إلى كازاخستان.
ويقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى كازاخستان
في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مايو/أيار، وأجرى الرئيس الروسي، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، محادثات مع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، وبعد انتهاء المباحثات مع توكاييف واختتام برنامج الزيارة الرسمية، توجّه بوتين إلى المنتدى الاقتصادي الأوراسي.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل بوتين إلى قصر "الاستقلال" في أستانا للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى
، حيث يُعقد الاجتماع بصيغتين: مغلقة وموسعة، ومن المتوقع أن يناقش المشاركون خطط أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في جلسة مغلقة.