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https://sarabic.ae/20260605/لافروف-اهتمام-كوشنر-وويتكوف-بتطبيع-العلاقات-مع-روسيا-لم-يتبلور-بعد-1114071038.html
لافروف: اهتمام كوشنر وويتكوف بتطبيع العلاقات مع روسيا لم يتبلور بعد
لافروف: اهتمام كوشنر وويتكوف بتطبيع العلاقات مع روسيا لم يتبلور بعد
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، بأن اهتمام المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، بتطبيع العلاقات بين... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T03:20+0000
2026-06-05T03:20+0000
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وقال لافروف في تصريحات لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "نحن نقدر حقيقة أن المفاوضَين، السيد ويتكوف والسيد كوشنر، يحملان مشاعر طيبة للغاية تجاه بلدنا. وبقدر ما يمكننا الحكم من خلال تصريحاتهما، فهما مهتمان بصدق بتطبيع هذه العلاقات، لكن هذا الاهتمام لم يتحقق بعد".وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أفاد في وقت سابق بأن ويتكوف وكوشنر قد يزوران روسيا في الأسابيع المقبلة.ولاحقًا، صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة غير مهتمة بخوض لقاءات لا نهاية لها بشأن التسوية في أوكرانيا دون أن تؤدي إلى أي نتيجة.ولفت روبيو، في الوقت نفسه، إلى أن واشنطن مستعدة لمواصلة أداء دور في التسوية الأوكرانية، غير أنه لا توجد مفاوضات تُجرى حاليًا.
https://sarabic.ae/20260122/الكرملين-انطلاق-المباحثات-بين-بوتين-وويتكوف-وكوشنير---عاجل-1109538906.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

لافروف: اهتمام كوشنر وويتكوف بتطبيع العلاقات مع روسيا لم يتبلور بعد

03:20 GMT 05.06.2026
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© Sputnik . Alexey Filippov
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، بأن اهتمام المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، بتطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا "لم يتحقق حتى الآن".
وقال لافروف في تصريحات لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "نحن نقدر حقيقة أن المفاوضَين، السيد ويتكوف والسيد كوشنر، يحملان مشاعر طيبة للغاية تجاه بلدنا. وبقدر ما يمكننا الحكم من خلال تصريحاتهما، فهما مهتمان بصدق بتطبيع هذه العلاقات، لكن هذا الاهتمام لم يتحقق بعد".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
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وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أفاد في وقت سابق بأن ويتكوف وكوشنر قد يزوران روسيا في الأسابيع المقبلة.
ولاحقًا، صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة غير مهتمة بخوض لقاءات لا نهاية لها بشأن التسوية في أوكرانيا دون أن تؤدي إلى أي نتيجة.
ولفت روبيو، في الوقت نفسه، إلى أن واشنطن مستعدة لمواصلة أداء دور في التسوية الأوكرانية، غير أنه لا توجد مفاوضات تُجرى حاليًا.
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