الكرملين: انطلاق المباحثات بين بوتين وويتكوف وكوشنر... فيديو
الكرملين: انطلاق المباحثات بين بوتين وويتكوف وكوشنر... فيديو
أعلن الكرملين، اليوم الخميس، بدء المحادثات في مقره الرئيسي، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف، وصهر الرئيس... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
أعلن الكرملين، اليوم الخميس، بدء المحادثات في مقره الرئيسي، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.
وأفاد بيان نشر على موقع الكرملين الإلكتروني، أن "رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يشاركان في محادثات بوتين مع ويتكوف وكوشنر".
وجاء في البيان: "شارك من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي".
كما أعلن الكرملين، أن جوش غرينباوم، مفوض دائرة المشتريات الفيدرالية التابعة لإدارة الخدمات العامة الأمريكية، يشارك في اجتماع بين ممثلين عن الولايات المتحدة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، عن سعادته بلقائه مجدداً.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوصول موكب سيارات، يقل المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى الكرملين.
ودخل الموكب الكرملين عبر برج بوروفيتسكايا، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وأفادت بيانات موقع "فلايت رادار 24" لتتبع حركة الطيران الدولية، بأن الطائرة التي يُرجح أنها تقل المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، هبطت في مطار فنوكوفو الدولي بموسكو.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، سيصلان إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، مساء اليوم.
وكان ويتكوف قد أعلن، يوم الأربعاء، أنه سيتوجه برفقة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، إلى موسكو يوم الخميس، حيث يعتزمان لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن اللقاء مدرج على جدول أعمال الرئيس بوتين.