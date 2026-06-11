https://sarabic.ae/20260611/الجيش-الروسي-يدمر-4-نقاط-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع--1114247767.html
الجيش الروسي يدمر 4 نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في دونيتسك- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يدمر 4 نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في دونيتسك- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت 4 مواقع انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية، تضم ما يقارب 15 فردا من القوات... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T06:06+0000
2026-06-11T06:06+0000
2026-06-11T06:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105603416_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_fbb9fc497d4ccb33269318fe2d00948c.jpg
وقال البيان: " خلال عمليات الاستطلاع الجوي في بلدة كونستانتينوفكا، رصدت كشافة من الفرقة الـ6 للمشاة الآلية، 4 مواقع انتشار مؤقتة تضم ما يصل إلى 15 عنصرًا من العدو. تم إرسال إحداثيات الأهداف إلى المدفعية، التي قامت، باستخدام ضربات دقيقة من مختلف أنواع الأسلحة، بتدمير جميع أهداف العدو وعناصره".وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.نظام كييف يستجدي الدول الراعية لبيعه صواريخ متهالكة... فشل يودي بحياة المدنيينالقوات الروسية تدمر قاعدة بحرية وتحيد نحو 1380 عسكريا أوكرانيا- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260611/القوات-الروسية-تتصدى-لـ330-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114247085.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105603416_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_758049f9db3dc914f2856bf1e1915a75.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الجيش الروسي يدمر 4 نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في دونيتسك- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت 4 مواقع انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية، تضم ما يقارب 15 فردا من القوات الأوكرانية، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال البيان: " خلال عمليات الاستطلاع الجوي في بلدة كونستانتينوفكا، رصدت كشافة من الفرقة الـ6 للمشاة الآلية، 4 مواقع انتشار مؤقتة تضم ما يصل إلى 15 عنصرًا من العدو. تم إرسال إحداثيات الأهداف إلى المدفعية، التي قامت، باستخدام ضربات دقيقة من مختلف أنواع الأسلحة، بتدمير جميع أهداف العدو وعناصره".
وأشار البيان إلى أنه تم تدمير 79 موقع انتشار مؤقت للعدو في اتجاه كونستانتينوفكا منذ بداية يونيو/حزيران الجاري.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.