نظام كييف يستجدي الدول الراعية لبيعه صواريخ متهالكة... فشل يودي بحياة المدنيين
© Sputnikمسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز "تي-72" في دونيتسك
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أعلن ممثل وزارة الخارجية الأوكرانية، غيورغي تيخي، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تجري مفاوضات مع الشركاء لشراء صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي الموشكة على الخروج من الخدمة، بدلاً من إرسالها للتخلص منها، فيما يؤكد خبراء أن هذه الصواريخ ستودي في النهاية بحياة المدنيين لأنه من المرجح أن تفشل عند تنفذ المهام، وتتسبب بأخطار جسيمة.
وقال تيخي، خلال إفادة صحفية في وزارة الخارجية الأوكرانية، ونشر تسجيل لتصريحه على قناة "تي إس إن" الأوكرانية في تطبيق "تلغرام": "تمكن الجانب الأوكراني من العثور على عدد من الصواريخ الاعتراضية التي ستنتهي صلاحيتها بعد فترة معينة، نجري حالياً مفاوضات نشطة للحصول عليها. بعد انتهاء صلاحية الصواريخ، يجب إما إعادتها إلى الشركة المصنعة أو التخلص منها، ونحن نقترح تسليمها إلى أوكرانيا".
وأضاف الدبلوماسي، أن الأمر يتعلق بصواريخ لأنظمة "باتريوت باك-2" و "باك-3"، بالإضافة إلى ذخائر لعدد من الأنظمة الأخرى. وفي الوقت نفسه، أعلن أن أوكرانيا لا تزال تبحث عن مصادر تمويل لشراء الصواريخ التي تنتهي صلاحيتها وكذلك للذخائر "الأحدث" التي تم الاتفاق بالفعل على توريدها.
وتُهدد الصواريخ المنتهية الصلاحية حياة المدنيين بشكل مباشر وكبير عند إطلاقها، حيث تتحول من سلاح موجه إلى مقذوفات عشوائية وغير متوقعة السلوك.
1. انحراف المسار والسقوط العشوائي
فشل أنظمة التوجيه: تتقادم المكونات الإلكترونية، والدوائر الرقمية، وأجهزة الاستشعار بمرور الوقت، مما يؤدي إلى فقدان الصاروخ للقدرة على تتبع الإحداثيات الصحيحة والخطأ في التوجيه.
السقوط في مناطق مدنية: بدلاً من إصابة الأهداف العسكرية المحددة، ينتهي الأمر بهذه الصواريخ بالسقوط العشوائي فوق التجمعات السكنية والمناطق المأهولة.
2. تدهور الوقود الدافع واحتراقه غير المنتظم
تشقق الوقود الصلب: مع مرور السنين، يصبح الوقود الصلب داخل محرك الصاروخ هشاً وتظهر فيه تشققات.
الانفجار الجوي أو الفشل عند الإطلاق: يؤدي الاحتراق غير المنتظم للوقود المتشقق إلى ارتفاع مفاجئ في الضغط داخل المحرك، ما يتسبب في انفجار الصاروخ في الجو وتناثر شظاياه، أو سقوطه مباشرة بعد الإطلاق فوق منصات الإطلاق والمناطق المحيطة بها.
3. مخاطر الشظايا والذخائر غير المنفجرة
شظايا ملتهبة وحادة: عند انفجار الصاروخ نتيجة الخلل التقني، تتناثر آلاف الشظايا المعدنية الحادة ذات الحرارة العالية بسرعة فائقة، مسببة إصابات قاتلة للمدنيين وتدميراً للمباني.
القنابل الموقوتة: قد يفشل الرأس الحربي أو الصمام (الفيوز) في الانفجار عند الارتطام بسبب التقادم، مما يترك الصاروخ أو أجزاء منه على الأرض كذخيرة غير منفجرة تهدد حياة السكان في حال العبث بها أو الاقتراب منها.
4. التلوث الكيميائي والغازات السامة
تسرب المواد الكيميائية: تحتوي الصواريخ القديمة على وقود كيميائي ومركبات سامة تتسرب عند تحطم الصاروخ.
أضرار صحية حادة: استنشاق الغازات المنبعثة أو ملامسة بقايا الحطام يتسبب في حروق كيميائية حادة، تسمم تنفسي، وأضرار طويلة المدى على أعضاء الجسم الحيوية مثل الرئتين والكبد
وكان زيلينسكي، قد وجه في وقت سابق، رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والكونغرس الأمريكي يطلب فيها زيادة إمدادات أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الخاصة بها بسبب النقص المتزايد في الذخائر في القوات المسلحة الأوكرانية. وبعد ذلك أعلن زيلينسكي أن الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض لم يردا على رسالته.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.