https://sarabic.ae/20260610/نظام-كييف-يستجدي-الدول-الراعية-لبيعه-صواريخ-متهالكة-فشل-يودي-بحياة-المدنيين-1114230856.html

نظام كييف يستجدي الدول الراعية لبيعه صواريخ متهالكة... فشل يودي بحياة المدنيين

نظام كييف يستجدي الدول الراعية لبيعه صواريخ متهالكة... فشل يودي بحياة المدنيين

سبوتنيك عربي

أعلن ممثل وزارة الخارجية الأوكرانية، غيورغي تيخي، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تجري مفاوضات مع الشركاء لشراء صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي الموشكة على الخروج من... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T13:02+0000

2026-06-10T13:02+0000

2026-06-10T13:02+0000

رصد عسكري

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وقال تيخي، خلال إفادة صحفية في وزارة الخارجية الأوكرانية، ونشر تسجيل لتصريحه على قناة "تي إس إن" الأوكرانية في تطبيق "تلغرام": "تمكن الجانب الأوكراني من العثور على عدد من الصواريخ الاعتراضية التي ستنتهي صلاحيتها بعد فترة معينة، نجري حالياً مفاوضات نشطة للحصول عليها. بعد انتهاء صلاحية الصواريخ، يجب إما إعادتها إلى الشركة المصنعة أو التخلص منها، ونحن نقترح تسليمها إلى أوكرانيا".وتُهدد الصواريخ المنتهية الصلاحية حياة المدنيين بشكل مباشر وكبير عند إطلاقها، حيث تتحول من سلاح موجه إلى مقذوفات عشوائية وغير متوقعة السلوك.1. انحراف المسار والسقوط العشوائي2. تدهور الوقود الدافع واحتراقه غير المنتظم3. مخاطر الشظايا والذخائر غير المنفجرة4. التلوث الكيميائي والغازات السامةوكان زيلينسكي، قد وجه في وقت سابق، رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والكونغرس الأمريكي يطلب فيها زيادة إمدادات أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الخاصة بها بسبب النقص المتزايد في الذخائر في القوات المسلحة الأوكرانية. وبعد ذلك أعلن زيلينسكي أن الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض لم يردا على رسالته.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلام

https://sarabic.ae/20260610/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-بلغت-نحو-1380-عسكريا-و766-طائرة-مسيرة-1114226089.html

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