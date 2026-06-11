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القوات الروسية تتصدى لـ330 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تتصدى لـ330 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية تصدت خلال الليل لـ330 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T04:40+0000
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وجاء في البيان: "خلال ليلة 10 يونيو/حزيران، من الساعة 8:00 مساء إلى الساعة 7:00 صباحًا من يوم 11 يونيو من هذا العام، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت 330 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق مناطق بريانسك، وكورسك، وبيلغورود، وأوريول، وسمولينسك، وكالوغا، وتولا، وتفير، وفلاديمير، وإقليم كراسنودار، ومنطقة موسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف". ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الخارجية الروسية تطالب المنظمات الدولية بتقييم قانوني للقصف الأوكراني لمتحف سيفاستوبولمصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تكبد قوات نظام كييف خسائر بشرية فادحة في مقاطعة سومي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
القوات الروسية تتصدى لـ330 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
04:40 GMT 11.06.2026 (تم التحديث: 05:07 GMT 11.06.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية تصدت خلال الليل لـ330 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.
وجاء في البيان: "خلال ليلة 10 يونيو/حزيران، من الساعة 8:00 مساء إلى الساعة 7:00 صباحًا من يوم 11 يونيو من هذا العام، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت 330 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق مناطق بريانسك، وكورسك، وبيلغورود، وأوريول، وسمولينسك، وكالوغا، وتولا، وتفير، وفلاديمير، وإقليم كراسنودار، ومنطقة موسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.