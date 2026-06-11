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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260611/القوات-الروسية-تتصدى-لـ330-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114247085.html
القوات الروسية تتصدى لـ330 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تتصدى لـ330 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية تصدت خلال الليل لـ330 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T04:40+0000
2026-06-11T05:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في البيان: "خلال ليلة 10 يونيو/حزيران، من الساعة 8:00 مساء إلى الساعة 7:00 صباحًا من يوم 11 يونيو من هذا العام، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت 330 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق مناطق بريانسك، وكورسك، وبيلغورود، وأوريول، وسمولينسك، وكالوغا، وتولا، وتفير، وفلاديمير، وإقليم كراسنودار، ومنطقة موسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف". ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الخارجية الروسية تطالب المنظمات الدولية بتقييم قانوني للقصف الأوكراني لمتحف سيفاستوبولمصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تكبد قوات نظام كييف خسائر بشرية فادحة في مقاطعة سومي
https://sarabic.ae/20260610/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-بلغت-نحو-1380-عسكريا-و766-طائرة-مسيرة-1114226089.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

القوات الروسية تتصدى لـ330 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

04:40 GMT 11.06.2026 (تم التحديث: 05:07 GMT 11.06.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من قوات الغرب يستخدم مدفع "زو-23" الروسي المضاد للطائرات
جندي من قوات الغرب يستخدم مدفع زو-23 الروسي المضاد للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية تصدت خلال الليل لـ330 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.
وجاء في البيان: "خلال ليلة 10 يونيو/حزيران، من الساعة 8:00 مساء إلى الساعة 7:00 صباحًا من يوم 11 يونيو من هذا العام، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت 330 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق مناطق بريانسك، وكورسك، وبيلغورود، وأوريول، وسمولينسك، وكالوغا، وتولا، وتفير، وفلاديمير، وإقليم كراسنودار، ومنطقة موسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

أعمال قتالية لطاقم مدفعية مدفع ذاتي الحركة 2S7M مالكا من مجموعة قوات المركز في اتجاه كراسنوارميسك بالمنطقة العسكرية الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر قاعدة بحرية وتحيد نحو 1380 عسكريا أوكرانيا- وزارة الدفاع
أمس, 09:31 GMT
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الخارجية الروسية تطالب المنظمات الدولية بتقييم قانوني للقصف الأوكراني لمتحف سيفاستوبول
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تكبد قوات نظام كييف خسائر بشرية فادحة في مقاطعة سومي
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