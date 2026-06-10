https://sarabic.ae/20260610/الخارجية-الروسية-تطالب-المنظمات-الدولية-بتقييم-قانوني-للقصف-الأوكراني-لمتحف-سيفاستوبول-1114233017.html
الخارجية الروسية تطالب المنظمات الدولية بتقييم قانوني للقصف الأوكراني لمتحف سيفاستوبول
الخارجية الروسية تطالب المنظمات الدولية بتقييم قانوني للقصف الأوكراني لمتحف سيفاستوبول
سبوتنيك عربي
دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، المنظمات الدولية إلى تقديم تقييم قانوني للهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T14:11+0000
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وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي :"نحث مجدداً المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة اليونسكو والهياكل المتخصصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، على التوقف عن التظاهر بأن شيئًا لم يحدث، وتقديم تقييم قانوني للجريمة المرتكبة، والمطالبة بمحاسبة جميع المتورطين في تدمير التراث الثقافي والتاريخي".وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على الاستهداف الإرهابي للمتحف التاريخي: "نرى أن نظام كييف بدأ باستهداف التاريخ، لكن التاريخ لا يُقهر، كما أنه لا يُنسى".أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن متحف البانوراما "دفاع سيفاستوبول" سيعاد ترميمه بعد ضربة القوات المسلحة الأوكرانية، وسيصبح أجمل مما كان عليه.وشنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا على المتحف ليلاً، وأفاد حاكم المدينة، ميخائيل رازفوزاييف، في وقت سابق بأن الحريق وصل إلى الدرجة الرابعة من حيث الخطورة، والوضع صعب للغاية، ولم يسفر الهجوم عن سقوط قتلى أو جرحى. وأبلغ مدير المتحف ميخائيل سمورودكين الصحفيين عن تضرر متحف "الدفاع عن سيفاستوبول" بشكل كبير.
https://sarabic.ae/20260610/موسكو-هجوم-كييف-على-بانوراما-سيفاستوبول-عمل-همجي-وسيحاسب-منفذوه-على-جريمتهم-1114222488.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية تطالب المنظمات الدولية بتقييم قانوني للقصف الأوكراني لمتحف سيفاستوبول
دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، المنظمات الدولية إلى تقديم تقييم قانوني للهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على متحف بانوراما "دفاع سيفاستوبول 1854 – 1855".
وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي :"نحث مجدداً المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة اليونسكو والهياكل المتخصصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، على التوقف عن التظاهر بأن شيئًا لم يحدث، وتقديم تقييم قانوني للجريمة المرتكبة، والمطالبة بمحاسبة جميع المتورطين في تدمير التراث الثقافي والتاريخي".
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على متحف بانوراما "الدفاع عن سيفاستوبول" يعكس لجوء نظام كييف لاستهداف التاريخ، ولكن التاريخ لا يمكن قهره.
وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على الاستهداف الإرهابي للمتحف التاريخي: "نرى أن نظام كييف بدأ باستهداف التاريخ، لكن التاريخ لا يُقهر، كما أنه لا يُنسى".
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن متحف البانوراما "دفاع سيفاستوبول" سيعاد ترميمه بعد ضربة القوات المسلحة الأوكرانية، وسيصبح أجمل مما كان عليه.
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على مسألة إعادة بناء المتحف بعد ضربة نظام كييف: "هذا أمر مهم من حيث الرمزية والأهمية التاريخية، سيتم ترميمه (المتحف) وسيكون أجمل مما كان عليه".
وشنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا على المتحف ليلاً، وأفاد حاكم المدينة، ميخائيل رازفوزاييف، في وقت سابق بأن الحريق وصل إلى الدرجة الرابعة من حيث الخطورة، والوضع صعب للغاية، ولم يسفر الهجوم عن سقوط قتلى أو جرحى. وأبلغ مدير المتحف ميخائيل سمورودكين الصحفيين عن تضرر متحف "الدفاع عن سيفاستوبول" بشكل كبير.