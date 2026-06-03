https://sarabic.ae/20260603/قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-354-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل-1113983688.html
قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط 354 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل
قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط 354 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 354 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية، خلال الليل. 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T05:27+0000
2026-06-03T05:27+0000
2026-06-03T05:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية ، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 354 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، ولينينغراد، ونوفغورود، وأوريول، وبسكوف، وروستوف، وسمولينسك، وتفير، وتولا، ومنطقة موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، ومياه بحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.موسكو: المؤسسات الروسية قادرة على إنتاج 15 ألف مسيرة انقضاضية من نوع " إف بي في" يوميا
https://sarabic.ae/20260602/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-تنفيذ-ضربة-انتقامية-ضد-مؤسسات-الصناعة-العسكرية-الأوكرانية-بنجاح-1113955907.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط 354 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 354 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية، خلال الليل.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية ، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 354 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، ولينينغراد، ونوفغورود، وأوريول، وبسكوف، وروستوف، وسمولينسك، وتفير، وتولا، ومنطقة موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، ومياه بحر آزوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.