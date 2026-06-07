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https://sarabic.ae/20260607/الجيش-الروسي-يستهدف-مرافق-البنية-التحتية-للطاقة-والنقل-الداعمة-للقوات-الأوكرانية---وزراة-الدفاع-1114136525.html
الجيش الروسي يستهدف مرافق البنى التحتية للطاقة والنقل الداعمة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
الجيش الروسي يستهدف مرافق البنى التحتية للطاقة والنقل الداعمة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، بأن القوات الروسية استهدفت مرافق البنية التحتية للطاقة والنقل الداعمة لقوات نظام كييف. 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T09:12+0000
2026-06-07T09:55+0000
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وجاء في البيان: "تم تدمير زوارق دورية ومستودعات وقود ومرافق النقل والطاقة والبنية التحتية للمواني التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تجميع وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، فضلًا عن نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 141 منطقة".وأوضح أن "قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 قنبلة جوية موجهة، وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع متعدد الإطلاق، و500 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين".وأضاف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، حيث تمكنت من دحر أفراد ومعدات لواءين هجوميين، و4 ألوية هجومية محمولة جوًا، ولواء أنظمة غير مأهولة، و5 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأكد البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 450 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و7 مركبات، ومدفعًا".وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تمكنت من دحر وحدات من لواءين ميكانيكيين ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات كيروفو وغريغوروفكا وأوريخوف ويوركوفكا وديميتروفو في مقاطعة زابوروجيه". وأضاف: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديًا وتدمير 16 مركبة للقوات الأوكرانية".وفي مقاطعة خاركوف، هُزمت 4 كتائب ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء للحرس الوطني في بلدات بارانيفكا وأودي وإزبيتسكوي وأودنوروبيفكا وأوكراينسكوي وليبتسي.ووقعت خسائر قوات نظام كييف في كل من مناطق ستيتسكيفكا وموناتشينيفكا وسامبوريفكا وغوسينكا في مقاطعة خاركوف، وشتشوروفو وروبتسي وبريشيبا وياتسكيفكا ولوزوف في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 190 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و27 مركبة، ومدفعين ميدانيين، أحدهما مدفع "هاوتزر" أمريكي الصنع من طراز "M777" عيار 155 ملم، ومحطتي حرب إلكترونية، ورادار مضاد للبطاريات أمريكي الصنع من طراز"AN/TPQ-50".ووقعت خسائر قوات نظام كييف في بلدات مالينوفكا وكراماتورسك ونيكولايفكا وراي- ألكساندروفكا ودروجكوفكا وكونستانتينوفكا ونوفوسيلفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف بيان الدفاع الروسية: "خسر العدو أكثر من 120 جنديًا، ودبابتين و4 مركبات قتالية مدرعة و17 مركبة و3 قطع مدفعية ميدانية".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية، قال البيان: "عززت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وألحقت خسائر بشرية بأفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء من قوات المشاة الآلية ولواء مظلي ولواء محمول جوًا ولواء هجومي مزود بأنظمة جوية غير مأهولة، وفوج هجومي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، ولواء "آزوف" للقوات الخاصة، و5 ألوية من الحرس الوطني".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 310 جنود، ومركبة مدرعة من طراز "كازاك"، و14 مركبة ووحدتين مدفعيتين ذاتيتي الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر دبابة سويدية تابعة لقوات نظام كييف في مقاطعة خاركوفالدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيه
https://sarabic.ae/20260607/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-95-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-عدة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114133649.html
https://sarabic.ae/20260606/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشينكو-في-مقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع--1114112354.html
https://sarabic.ae/20260605/القوات-الروسية-تنفذ-7-ضربات-جماعية-على-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني---وزارة-الدفاع--1114076930.html
https://sarabic.ae/20260604/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-بلدة-كومسومولسكويه-في-مقاطعة-زابوروجيه-1114046317.html
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الجيش الروسي يستهدف مرافق البنى التحتية للطاقة والنقل الداعمة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع

09:12 GMT 07.06.2026 (تم التحديث: 09:55 GMT 07.06.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورقناص في وحدة القوات الخاصة التابعة لقوات "المركز" الروسية
قناص في وحدة القوات الخاصة التابعة لقوات المركز الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، بأن القوات الروسية استهدفت مرافق البنية التحتية للطاقة والنقل الداعمة لقوات نظام كييف.
وجاء في البيان: "تم تدمير زوارق دورية ومستودعات وقود ومرافق النقل والطاقة والبنية التحتية للمواني التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تجميع وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، فضلًا عن نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 141 منطقة".

ووفقًا للبيان، تمكنت القوات الروسية من دحر العدو باستخدام الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات الهجومية المسيرة، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية.

وأوضح أن "قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 قنبلة جوية موجهة، وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع متعدد الإطلاق، و500 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين".
وأضاف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، حيث تمكنت من دحر أفراد ومعدات لواءين هجوميين، و4 ألوية هجومية محمولة جوًا، ولواء أنظمة غير مأهولة، و5 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع: "وجاءت تلك الخسائر في مناطق نوفوسيلفكا وترودوف وتشيرفونا كرينيتسيا وأوميلنيك وكوباني في مقاطعة زابوروجيه، وزاريتشني وكولوميتسي وفيليكوميخايليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وأكد البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 450 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و7 مركبات، ومدفعًا".
إس-300 (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
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وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تمكنت من دحر وحدات من لواءين ميكانيكيين ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات كيروفو وغريغوروفكا وأوريخوف ويوركوفكا وديميتروفو في مقاطعة زابوروجيه".
وأضاف: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديًا وتدمير 16 مركبة للقوات الأوكرانية".

وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أوضح البيان بتعرض القوى البشرية والمعدات التابعة لـ4 ألوية ميكانيكية ولواء هجوم محمول جوًا، و4 ألوية دفاع إقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، لأضرار قرب بلدات فوروجبا وبيغاريفكا وباتشيفسك وأوسوييفكا وخوتين وميرلوجي في مقاطعة سومي.

وفي مقاطعة خاركوف، هُزمت 4 كتائب ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء للحرس الوطني في بلدات بارانيفكا وأودي وإزبيتسكوي وأودنوروبيفكا وأوكراينسكوي وليبتسي.
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
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أمس, 09:13 GMT

وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع إستراتيجية متقدمة، وهزمت قوى بشرية ومعدات تابعة لـ5 ألوية ميكانيكية ولواء هجومي ولواء أنظمة غير مأهولة من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، ولواء دفاع إقليمي".

ووقعت خسائر قوات نظام كييف في كل من مناطق ستيتسكيفكا وموناتشينيفكا وسامبوريفكا وغوسينكا في مقاطعة خاركوف، وشتشوروفو وروبتسي وبريشيبا وياتسكيفكا ولوزوف في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 190 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و27 مركبة، ومدفعين ميدانيين، أحدهما مدفع "هاوتزر" أمريكي الصنع من طراز "M777" عيار 155 ملم، ومحطتي حرب إلكترونية، ورادار مضاد للبطاريات أمريكي الصنع من طراز"AN/TPQ-50".

وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، وتمكنّت من دحر تشكيلات من 5 ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تشمل ألوية ميكانيكية، ومدفعية ومشاة آلية ووحدات محمولة جوًا وألوية هجوم جبلي".

ووقعت خسائر قوات نظام كييف في بلدات مالينوفكا وكراماتورسك ونيكولايفكا وراي- ألكساندروفكا ودروجكوفكا وكونستانتينوفكا ونوفوسيلفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأردف بيان الدفاع الروسية: "خسر العدو أكثر من 120 جنديًا، ودبابتين و4 مركبات قتالية مدرعة و17 مركبة و3 قطع مدفعية ميدانية".
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
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5 يونيو, 09:31 GMT
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية، قال البيان: "عززت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وألحقت خسائر بشرية بأفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء من قوات المشاة الآلية ولواء مظلي ولواء محمول جوًا ولواء هجومي مزود بأنظمة جوية غير مأهولة، وفوج هجومي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، ولواء "آزوف" للقوات الخاصة، و5 ألوية من الحرس الوطني".

وأوضح أن "الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية وقعت في بلدات رايسكوي وفوديانسكوي وسفيتلوي وشيفتشينكو وكوتشيروف يار وكراسنويارسكوي ودوبروبولي وزولوتوي كولوديز وسيرغييفكا وغروزسكوي ونوفو ألكساندروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 310 جنود، ومركبة مدرعة من طراز "كازاك"، و14 مركبة ووحدتين مدفعيتين ذاتيتي الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيه
4 يونيو, 11:21 GMT
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تدمر دبابة سويدية تابعة لقوات نظام كييف في مقاطعة خاركوف
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيه
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