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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260606/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشينكو-في-مقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع--1114112354.html
القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشينكو في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشينكو في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة شيفتشينكو في مقاطعة خاركوف. 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T09:13+0000
2026-06-06T09:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تم السيطرة على بلدة شيفتشينكو في مقاطعة خاركوف". وأكد: "تكبد العدو خسائر بلغت 385 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 مركبات، ومدفعًا".وأشار إلى أن العدو تكبّد خسائر تجاوزت 175 جنديًا، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع، و17 مركبة، و4 قطع مدفعية ميدانية.وأضاف أن قوات "دنيبر" الروسية هزمت وحدات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي، ولواء أنظمة جوية دون طيار، ولواء دفاع إقليمي بالقرب في بلدات عدة في مقاطعة زابوروجيه، ومقاطعة خيرسون.وأكد أن "قوات الدفاع الجوي اعترضت 13 قنبلة جوية موجهة، و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و911 طائرة مسيرة ثابتة الجناح".وأشار إلى تضرر أفراد ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ووحدة حدودية تابعة لحرس الحدود الأوكراني، في مقاطعة خاركوف.ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية حسّنت مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وتمكنّت من دحر أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ووحدة "ياغر"، ووحدة محمولة جوًا، ولواء هجومي، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية بحرية، و5 ألوية من الحرس الوطني، في مناطق عدة، من جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبتروفسك".وأشار إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 280 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة، و10 سيارات، ومدفعين ميدانيين، أحدهما مدفع ذاتي الحركة من طراز "بالادين" عيار 155 ملم، أمريكي الصنع.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 180 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و24 مركبة، وقطعتين من المدفعية الميدانية.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.إحباط هجوم أوكراني وتحييد 3 مجموعات اقتحام في مقاطعة خاركوف- الأمن الروسيكييف تخرق وقف إطلاق النار باستهداف فريق إزالة ألغام قرب محطة زابوروجيه النووية
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https://sarabic.ae/20260605/الدفاع-الروسية-تعلن-عودة-185-عسكريا-روسيا-من-الأسر-في-أوكرانيا--1114083280.html
https://sarabic.ae/20260604/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-بلدة-كومسومولسكويه-في-مقاطعة-زابوروجيه-1114046317.html
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القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشينكو في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع

09:13 GMT 06.06.2026 (تم التحديث: 09:39 GMT 06.06.2026)
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанкعسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанк
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أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة شيفتشينكو في مقاطعة خاركوف.
وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تم السيطرة على بلدة شيفتشينكو في مقاطعة خاركوف".

وأضاف: "توغلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، في عمق دفاعات العدو، وتمكنّت من دحر القوات المسلحة الأوكرانية من حيث الأفراد والمعدات، بما في ذلك لواءان هجوميان، و4 ألوية هجومية محمولة جوًا، ولواء أنظمة غير مأهولة، و3 أفواج هجومية".

وأكد: "تكبد العدو خسائر بلغت 385 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 مركبات، ومدفعًا".

وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أوضح: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية مواقعها التكتيكية، وتمكنّت من دحر تشكيلاتٍ من 3 كتائب ميكانيكية، وكتيبة هجوم جبلي، وكتيبة أنظمة غير مأهولة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكتيبتي دفاع إقليمي في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار إلى أن العدو تكبّد خسائر تجاوزت 175 جنديًا، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع، و17 مركبة، و4 قطع مدفعية ميدانية.
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
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2 يونيو, 05:59 GMT
وأكد البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير ما يصل إلى 45 جنديًا و17 مركبة و3 محطات حرب إلكترونية، في منطقة سيطرة قوات "دنيبر" الروسية.
وأضاف أن قوات "دنيبر" الروسية هزمت وحدات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي، ولواء أنظمة جوية دون طيار، ولواء دفاع إقليمي بالقرب في بلدات عدة في مقاطعة زابوروجيه، ومقاطعة خيرسون.
وأكد أن "قوات الدفاع الجوي اعترضت 13 قنبلة جوية موجهة، و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و911 طائرة مسيرة ثابتة الجناح".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أوضح: "خسر العدو ما يصل إلى 210 جنديًا، ودبابة، و6 مركبات".
وأشار إلى تضرر أفراد ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ووحدة حدودية تابعة لحرس الحدود الأوكراني، في مقاطعة خاركوف.
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أمس, 11:11 GMT
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية حسّنت مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وتمكنّت من دحر أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ووحدة "ياغر"، ووحدة محمولة جوًا، ولواء هجومي، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية بحرية، و5 ألوية من الحرس الوطني، في مناطق عدة، من جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأشار إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 280 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة، و10 سيارات، ومدفعين ميدانيين، أحدهما مدفع ذاتي الحركة من طراز "بالادين" عيار 155 ملم، أمريكي الصنع.

وأكد أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية تمكنت من السيطرة على خطوط ومواقع استراتيجية، وهزمت القوات والعتاد لأربعة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء من مشاة البحرية".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 180 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و24 مركبة، وقطعتين من المدفعية الميدانية.
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
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الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيه
4 يونيو, 11:21 GMT
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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كييف تخرق وقف إطلاق النار باستهداف فريق إزالة ألغام قرب محطة زابوروجيه النووية
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