القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشينكو في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
09:13 GMT 06.06.2026 (تم التحديث: 09:39 GMT 06.06.2026)
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанкعسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанк
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أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة شيفتشينكو في مقاطعة خاركوف.
وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تم السيطرة على بلدة شيفتشينكو في مقاطعة خاركوف".
وأضاف: "توغلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، في عمق دفاعات العدو، وتمكنّت من دحر القوات المسلحة الأوكرانية من حيث الأفراد والمعدات، بما في ذلك لواءان هجوميان، و4 ألوية هجومية محمولة جوًا، ولواء أنظمة غير مأهولة، و3 أفواج هجومية".
وأكد: "تكبد العدو خسائر بلغت 385 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 مركبات، ومدفعًا".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أوضح: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية مواقعها التكتيكية، وتمكنّت من دحر تشكيلاتٍ من 3 كتائب ميكانيكية، وكتيبة هجوم جبلي، وكتيبة أنظمة غير مأهولة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكتيبتي دفاع إقليمي في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار إلى أن العدو تكبّد خسائر تجاوزت 175 جنديًا، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع، و17 مركبة، و4 قطع مدفعية ميدانية.
وأكد البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير ما يصل إلى 45 جنديًا و17 مركبة و3 محطات حرب إلكترونية، في منطقة سيطرة قوات "دنيبر" الروسية.
وأضاف أن قوات "دنيبر" الروسية هزمت وحدات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي، ولواء أنظمة جوية دون طيار، ولواء دفاع إقليمي بالقرب في بلدات عدة في مقاطعة زابوروجيه، ومقاطعة خيرسون.
وأكد أن "قوات الدفاع الجوي اعترضت 13 قنبلة جوية موجهة، و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و911 طائرة مسيرة ثابتة الجناح".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أوضح: "خسر العدو ما يصل إلى 210 جنديًا، ودبابة، و6 مركبات".
وأشار إلى تضرر أفراد ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ووحدة حدودية تابعة لحرس الحدود الأوكراني، في مقاطعة خاركوف.
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية حسّنت مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وتمكنّت من دحر أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ووحدة "ياغر"، ووحدة محمولة جوًا، ولواء هجومي، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية بحرية، و5 ألوية من الحرس الوطني، في مناطق عدة، من جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأشار إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 280 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة، و10 سيارات، ومدفعين ميدانيين، أحدهما مدفع ذاتي الحركة من طراز "بالادين" عيار 155 ملم، أمريكي الصنع.
وأكد أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية تمكنت من السيطرة على خطوط ومواقع استراتيجية، وهزمت القوات والعتاد لأربعة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء من مشاة البحرية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 180 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و24 مركبة، وقطعتين من المدفعية الميدانية.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.