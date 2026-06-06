https://sarabic.ae/20260606/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشينكو-في-مقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع--1114112354.html

القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشينكو في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشينكو في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة شيفتشينكو في مقاطعة خاركوف. 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T09:13+0000

2026-06-06T09:13+0000

2026-06-06T09:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تم السيطرة على بلدة شيفتشينكو في مقاطعة خاركوف". وأكد: "تكبد العدو خسائر بلغت 385 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 مركبات، ومدفعًا".وأشار إلى أن العدو تكبّد خسائر تجاوزت 175 جنديًا، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع، و17 مركبة، و4 قطع مدفعية ميدانية.وأضاف أن قوات "دنيبر" الروسية هزمت وحدات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي، ولواء أنظمة جوية دون طيار، ولواء دفاع إقليمي بالقرب في بلدات عدة في مقاطعة زابوروجيه، ومقاطعة خيرسون.وأكد أن "قوات الدفاع الجوي اعترضت 13 قنبلة جوية موجهة، و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و911 طائرة مسيرة ثابتة الجناح".وأشار إلى تضرر أفراد ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ووحدة حدودية تابعة لحرس الحدود الأوكراني، في مقاطعة خاركوف.ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية حسّنت مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وتمكنّت من دحر أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ووحدة "ياغر"، ووحدة محمولة جوًا، ولواء هجومي، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية بحرية، و5 ألوية من الحرس الوطني، في مناطق عدة، من جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبتروفسك".وأشار إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 280 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة، و10 سيارات، ومدفعين ميدانيين، أحدهما مدفع ذاتي الحركة من طراز "بالادين" عيار 155 ملم، أمريكي الصنع.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 180 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و24 مركبة، وقطعتين من المدفعية الميدانية.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.إحباط هجوم أوكراني وتحييد 3 مجموعات اقتحام في مقاطعة خاركوف- الأمن الروسيكييف تخرق وقف إطلاق النار باستهداف فريق إزالة ألغام قرب محطة زابوروجيه النووية

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