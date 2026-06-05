https://sarabic.ae/20260605/الدفاع-الروسية-تعلن-عودة-185-عسكريا-روسيا-من-الأسر-في-أوكرانيا--1114083280.html
الدفاع الروسية تعلن عودة 185 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن عودة 185 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم الإفراج عن 185 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T11:11+0000
2026-06-05T11:11+0000
2026-06-05T11:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الخامس من يونيو/حزيران، أُعيد 185 جنديًا روسيًا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف، وتم تسليم 185 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية في المقابل".واكمل البيان: "بعد تلقيهم الدعم النفسي والطبي اللازم، سيُنقل الجنود الروس إلى روسيا الاتحادية لمتابعة العلاج والتأهيل في المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وأشار البيان إلى أن الإمارات العربية المتحدة، قدمت وساطة إنسانية خلال عودة المقاتلين الروس.وذكرت الوزارة في بيان: "في 15 أيار/مايو، عاد 205 عسكريين روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل نُقل 205 أسرى حرب أوكرانيين إلى الجانب الأوكراني".بيسكوف: رسالة زيلينسكي لإنهاء الصراع وصلت إلى الكرملين وبوتين سيطلع عليها قريبا.بوتين: بسط سيطرة روسيا على دونباس لا يتعارض مع التوصل إلى تسوية بشأن الملف الأوكراني
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن عودة 185 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
11:11 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 11:23 GMT 05.06.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم الإفراج عن 185 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الخامس من يونيو/حزيران، أُعيد 185 جنديًا روسيًا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف، وتم تسليم 185 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية في المقابل".
وأشار البيان إلى أن الجنود الروس العائدين موجودون حاليًا في بيلاروسيا، حيث تعمل معهم مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، يانا لانتراتوفا.
واكمل البيان: "بعد تلقيهم الدعم النفسي والطبي اللازم، سيُنقل الجنود الروس إلى روسيا الاتحادية لمتابعة العلاج والتأهيل في المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وأشار البيان إلى أن الإمارات العربية المتحدة، قدمت وساطة إنسانية خلال عودة المقاتلين الروس.
وفي 15 أيار/مايو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استعادة 205 عسكريين روس كانوا أسرى لدى القوات المسلحة الأوكرانية، مقابل تسليم 205 أسرى من قوات نظام كييف.
وذكرت الوزارة في بيان: "في 15 أيار/مايو، عاد 205 عسكريين روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل نُقل 205 أسرى حرب أوكرانيين إلى الجانب الأوكراني".