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بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الدولي 2026
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260605/كييف-تخرق-وقف-إطلاق-النار-باستهداف-فريق-إزالة-ألغام-قرب-محطة-زابوروجيه-النووية--1114086664.html
كييف تخرق وقف إطلاق النار باستهداف فريق إزالة ألغام قرب محطة زابوروجيه النووية
كييف تخرق وقف إطلاق النار باستهداف فريق إزالة ألغام قرب محطة زابوروجيه النووية
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار المعلن في منطقة المحطة، بعدما قامت طائرة مسيّرة أوكرانية... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T12:38+0000
2026-06-05T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان صادر عن إدارة المحطة أن الهجوم أسفر عن إصابة 5 عسكريين، حيث تلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة.وشدد البيان أن ما جرى يمثل "انتهاكا صارخا للضمانات التي قدمها الجانب الأوكراني".وفي وقت سابق، حمّلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الدول الغربية المسؤولية الأساسية عن الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرة إلى أن استمرار الغرب في إمداد كييف بشحنات الأسلحة يغذي هذه الاستهدافات الخطيرة.وتعد محطة زابوروجيه الأكبر من نوعها في أوروبا، وتضم ستة مفاعلات متوقفة عن إنتاج الطاقة وفي وضع "الإغلاق البارد" منذ أيلول/سبتمبر 2022. وتخضع المحطة حاليًا لإدارة وتشغيل شركات تابعة لـ "روساتوم" الروسية، وتتعرض ومحيطها بمدينة إينيرغودار لضربات مكثفة تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.الخارجية الروسية: الغرب يتحمل المسؤولية الأساسية بشأن ضربات كييف على محطة زابوروجيه النووية
https://sarabic.ae/20260601/الخارجية-الروسية-الغرب-يتحمل-المسؤولية-الأساسية-بشأن-ضربات-كييف-على-محطة-زابوروجيه-النووية-1113945244.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

كييف تخرق وقف إطلاق النار باستهداف فريق إزالة ألغام قرب محطة زابوروجيه النووية

12:38 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 12:56 GMT 05.06.2026)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية
منظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
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أعلنت إدارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار المعلن في منطقة المحطة، بعدما قامت طائرة مسيّرة أوكرانية بإسقاط ذخيرة على أفراد مجموعة إزالة الألغام تابعة لوزارة الدفاع الروسية.
وجاء في بيان صادر عن إدارة المحطة أن الهجوم أسفر عن إصابة 5 عسكريين، حيث تلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة.

وأفاد البيان بأن "هذا الحادث وقع خلال الساعات الأولى من وقف إطلاق النار المفروض للسماح بأعمال الصيانة على خط دنيبروفسكا ذي الجهد العالي (750 كيلوفولت)، وهو خط حيوي لضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية".

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2026
الخارجية الروسية: الغرب يتحمل المسؤولية الأساسية بشأن ضربات كييف على محطة زابوروجيه النووية
1 يونيو, 16:37 GMT
وشدد البيان أن ما جرى يمثل "انتهاكا صارخا للضمانات التي قدمها الجانب الأوكراني".
وفي وقت سابق، حمّلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الدول الغربية المسؤولية الأساسية عن الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرة إلى أن استمرار الغرب في إمداد كييف بشحنات الأسلحة يغذي هذه الاستهدافات الخطيرة.

وقالت زاخاروفا في تعليقها المنشور على موقع الوزارة بشأن الهجمات على المحطة خلال يومي 30 و31 أيار/مايو: "إن المسؤولية الأساسية عما يحدث تقع عاتق رعاة أوكرانيا الغربيين، الذين يواصلون ضخ المزيد والمزيد من شحنات الأسلحة وأنواع الترسانات العسكرية إلى كييف".

وتعد محطة زابوروجيه الأكبر من نوعها في أوروبا، وتضم ستة مفاعلات متوقفة عن إنتاج الطاقة وفي وضع "الإغلاق البارد" منذ أيلول/سبتمبر 2022. وتخضع المحطة حاليًا لإدارة وتشغيل شركات تابعة لـ "روساتوم" الروسية، وتتعرض ومحيطها بمدينة إينيرغودار لضربات مكثفة تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.
الخارجية الروسية: الغرب يتحمل المسؤولية الأساسية بشأن ضربات كييف على محطة زابوروجيه النووية
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