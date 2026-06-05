https://sarabic.ae/20260605/كييف-تخرق-وقف-إطلاق-النار-باستهداف-فريق-إزالة-ألغام-قرب-محطة-زابوروجيه-النووية--1114086664.html
كييف تخرق وقف إطلاق النار باستهداف فريق إزالة ألغام قرب محطة زابوروجيه النووية
كييف تخرق وقف إطلاق النار باستهداف فريق إزالة ألغام قرب محطة زابوروجيه النووية
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار المعلن في منطقة المحطة، بعدما قامت طائرة مسيّرة أوكرانية... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T12:38+0000
2026-06-05T12:38+0000
2026-06-05T12:56+0000
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وجاء في بيان صادر عن إدارة المحطة أن الهجوم أسفر عن إصابة 5 عسكريين، حيث تلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة.وشدد البيان أن ما جرى يمثل "انتهاكا صارخا للضمانات التي قدمها الجانب الأوكراني".وفي وقت سابق، حمّلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الدول الغربية المسؤولية الأساسية عن الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرة إلى أن استمرار الغرب في إمداد كييف بشحنات الأسلحة يغذي هذه الاستهدافات الخطيرة.وتعد محطة زابوروجيه الأكبر من نوعها في أوروبا، وتضم ستة مفاعلات متوقفة عن إنتاج الطاقة وفي وضع "الإغلاق البارد" منذ أيلول/سبتمبر 2022. وتخضع المحطة حاليًا لإدارة وتشغيل شركات تابعة لـ "روساتوم" الروسية، وتتعرض ومحيطها بمدينة إينيرغودار لضربات مكثفة تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.الخارجية الروسية: الغرب يتحمل المسؤولية الأساسية بشأن ضربات كييف على محطة زابوروجيه النووية
https://sarabic.ae/20260601/الخارجية-الروسية-الغرب-يتحمل-المسؤولية-الأساسية-بشأن-ضربات-كييف-على-محطة-زابوروجيه-النووية-1113945244.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
كييف تخرق وقف إطلاق النار باستهداف فريق إزالة ألغام قرب محطة زابوروجيه النووية
12:38 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 12:56 GMT 05.06.2026)
أعلنت إدارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار المعلن في منطقة المحطة، بعدما قامت طائرة مسيّرة أوكرانية بإسقاط ذخيرة على أفراد مجموعة إزالة الألغام تابعة لوزارة الدفاع الروسية.
وجاء في بيان صادر عن إدارة المحطة أن الهجوم أسفر عن إصابة 5 عسكريين، حيث تلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة.
وأفاد البيان بأن "هذا الحادث وقع خلال الساعات الأولى من وقف إطلاق النار المفروض للسماح بأعمال الصيانة على خط دنيبروفسكا ذي الجهد العالي (750 كيلوفولت)، وهو خط حيوي لضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وشدد البيان أن ما جرى يمثل "انتهاكا صارخا للضمانات التي قدمها الجانب الأوكراني".
وفي وقت سابق، حمّلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الدول الغربية المسؤولية الأساسية عن الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرة إلى أن استمرار الغرب في إمداد كييف بشحنات الأسلحة يغذي هذه الاستهدافات الخطيرة.
وقالت زاخاروفا في تعليقها المنشور على موقع الوزارة بشأن الهجمات على المحطة خلال يومي 30 و31 أيار/مايو: "إن المسؤولية الأساسية عما يحدث تقع عاتق رعاة أوكرانيا الغربيين، الذين يواصلون ضخ المزيد والمزيد من شحنات الأسلحة وأنواع الترسانات العسكرية إلى كييف".
وتعد محطة زابوروجيه الأكبر من نوعها في أوروبا، وتضم ستة مفاعلات متوقفة عن إنتاج الطاقة وفي وضع "الإغلاق البارد" منذ أيلول/سبتمبر 2022. وتخضع المحطة حاليًا لإدارة وتشغيل شركات تابعة لـ "روساتوم" الروسية، وتتعرض ومحيطها بمدينة إينيرغودار لضربات مكثفة تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.