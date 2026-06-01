الخارجية الروسية: الغرب يتحمل المسؤولية الأساسية بشأن ضربات كييف على محطة زابوروجيه النووية

سبوتنيك عربي

حمّلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الدول الغربية المسؤولية الأساسية عن الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة... 01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T16:37+0000

وقالت زاخاروفا في تعليقها المنشور على موقع الوزارة بشأن الهجمات على المحطة خلال يومي 30 و31 أيار/مايو: "إن المسؤولية الأساسية عما يحدث تقع عاتق رعاة أوكرانيا الغربيين، الذين يواصلون ضخ المزيد والمزيد من شحنات الأسلحة وأنواع الترسانات العسكرية إلى كييف".وأشارت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "تُظهر هذه الأعمال المتهورة مرة أخرى بوضوح أن القوات المسلحة الأوكرانية مستعدة لاتخاذ أشد الإجراءات يأسًا، بما في ذلك تلك، التي تستهدف تقويض السلامة والأمن النووي لأكبر محطة طاقة كهرذرية في أوروبا".اتهم المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الاثنين، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبني "صوابية سياسية مفرطة" تمنعها من تسمية الطرف المسؤول عن قصف محطة زابوروجيه، محذراً من أن هذا الموقف يمنح القوات الأوكرانية ضوءاً أخضر للاقتراب من حافة كارثة نووية.وقال ليخاتشيوف، في مقابلة مع "القناة الأولى" الروسية: "لسوء الحظ، تشتمل مبادئ عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صوابية سياسية خاطئة، أو ما أعتبره فهماً غير دقيق للمهنية. إنهم لا يحددون الأسباب الجذرية للضربات، ولا يتحدثون علناً عن الطرف الذي من الواضح أنه شن هذا الهجوم".وتعد محطة زابوروجيه الأكبر من نوعها في أوروبا، وتضم ستة مفاعلات متوقفة عن إنتاج الطاقة وفي وضع "الإغلاق البارد" منذ أيلول/سبتمبر 2022. وتخضع المحطة حالياً لإدارة وتشغيل شركات تابعة لـ "روساتوم" الروسية، وتتعرض ومحيطها بمدينة إينيرغودار لضربات مكثفة تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.

