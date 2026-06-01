https://sarabic.ae/20260601/الخارجية-الروسية-الغرب-يتحمل-المسؤولية-الأساسية-بشأن-ضربات-كييف-على-محطة-زابوروجيه-النووية-1113945244.html
الخارجية الروسية: الغرب يتحمل المسؤولية الأساسية بشأن ضربات كييف على محطة زابوروجيه النووية
الخارجية الروسية: الغرب يتحمل المسؤولية الأساسية بشأن ضربات كييف على محطة زابوروجيه النووية
سبوتنيك عربي
حمّلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الدول الغربية المسؤولية الأساسية عن الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة... 01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T16:37+0000
2026-06-01T16:37+0000
2026-06-01T16:37+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وقالت زاخاروفا في تعليقها المنشور على موقع الوزارة بشأن الهجمات على المحطة خلال يومي 30 و31 أيار/مايو: "إن المسؤولية الأساسية عما يحدث تقع عاتق رعاة أوكرانيا الغربيين، الذين يواصلون ضخ المزيد والمزيد من شحنات الأسلحة وأنواع الترسانات العسكرية إلى كييف".وأشارت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "تُظهر هذه الأعمال المتهورة مرة أخرى بوضوح أن القوات المسلحة الأوكرانية مستعدة لاتخاذ أشد الإجراءات يأسًا، بما في ذلك تلك، التي تستهدف تقويض السلامة والأمن النووي لأكبر محطة طاقة كهرذرية في أوروبا".اتهم المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الاثنين، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبني "صوابية سياسية مفرطة" تمنعها من تسمية الطرف المسؤول عن قصف محطة زابوروجيه، محذراً من أن هذا الموقف يمنح القوات الأوكرانية ضوءاً أخضر للاقتراب من حافة كارثة نووية.وقال ليخاتشيوف، في مقابلة مع "القناة الأولى" الروسية: "لسوء الحظ، تشتمل مبادئ عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صوابية سياسية خاطئة، أو ما أعتبره فهماً غير دقيق للمهنية. إنهم لا يحددون الأسباب الجذرية للضربات، ولا يتحدثون علناً عن الطرف الذي من الواضح أنه شن هذا الهجوم".وتعد محطة زابوروجيه الأكبر من نوعها في أوروبا، وتضم ستة مفاعلات متوقفة عن إنتاج الطاقة وفي وضع "الإغلاق البارد" منذ أيلول/سبتمبر 2022. وتخضع المحطة حالياً لإدارة وتشغيل شركات تابعة لـ "روساتوم" الروسية، وتتعرض ومحيطها بمدينة إينيرغودار لضربات مكثفة تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.
https://sarabic.ae/20260601/باحث-استهداف-زابوروجيه-محاولة-لتوريط-المجتمع-الدولي-مجددا-في-مواجهة-بالوكالة-مع-روسيا-1113940775.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الخارجية الروسية: الغرب يتحمل المسؤولية الأساسية بشأن ضربات كييف على محطة زابوروجيه النووية
حمّلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الدول الغربية المسؤولية الأساسية عن الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرة إلى أن استمرار الغرب في إمداد كييف بشحنات الأسلحة يغذي هذه الاستهدافات الخطيرة.
وقالت زاخاروفا في تعليقها المنشور على موقع الوزارة بشأن الهجمات على المحطة خلال يومي 30 و31 أيار/مايو: "إن المسؤولية الأساسية عما يحدث تقع عاتق رعاة أوكرانيا الغربيين، الذين يواصلون ضخ المزيد والمزيد من شحنات الأسلحة وأنواع الترسانات العسكرية إلى كييف".
وأفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة على محطة زابوروجيه الكهرذرية يومي 30 و31 أيار/مايو، أظهرت استعداد القوات الأوكرانية للإقدام على أكثر الخطوات خطورة ويأساً.
وأشارت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "تُظهر هذه الأعمال المتهورة مرة أخرى بوضوح أن القوات المسلحة الأوكرانية مستعدة لاتخاذ أشد الإجراءات يأسًا، بما في ذلك تلك، التي تستهدف تقويض السلامة والأمن النووي لأكبر محطة طاقة كهرذرية في أوروبا".
اتهم المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الاثنين، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبني "صوابية سياسية مفرطة" تمنعها من تسمية الطرف المسؤول عن قصف محطة زابوروجيه، محذراً من أن هذا الموقف يمنح القوات الأوكرانية ضوءاً أخضر للاقتراب من حافة كارثة نووية.
وقال ليخاتشيوف، في مقابلة مع "القناة الأولى" الروسية: "لسوء الحظ، تشتمل مبادئ عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صوابية سياسية خاطئة، أو ما أعتبره فهماً غير دقيق للمهنية. إنهم لا يحددون الأسباب الجذرية للضربات، ولا يتحدثون علناً عن الطرف الذي من الواضح أنه شن هذا الهجوم".
وتأتي هذه التصريحات عقب استهداف طائرة مسيرة أوكرانية يوم 30 أيار/مايو للجزء الخارجي من مبنى قاعة المحركات في المحطة، والتي مرت من دون وقوع إصابات أو تسريب إشعاعي.
وتعد محطة زابوروجيه الأكبر من نوعها في أوروبا، وتضم ستة مفاعلات متوقفة عن إنتاج الطاقة وفي وضع "الإغلاق البارد" منذ أيلول/سبتمبر 2022. وتخضع المحطة حالياً لإدارة وتشغيل شركات تابعة لـ "روساتوم" الروسية، وتتعرض ومحيطها بمدينة إينيرغودار لضربات مكثفة تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.