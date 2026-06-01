الخارجية الروسية: الغرب يتحمل المسؤولية الأساسية بشأن ضربات كييف على محطة زابوروجيه النووية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: الغرب يتحمل المسؤولية الأساسية بشأن ضربات كييف على محطة زابوروجيه النووية
وقالت زاخاروفا في تعليقها المنشور على موقع الوزارة بشأن الهجمات على المحطة خلال يومي 30 و31 أيار/مايو: "إن المسؤولية الأساسية عما يحدث تقع عاتق رعاة أوكرانيا الغربيين، الذين يواصلون ضخ المزيد والمزيد من شحنات الأسلحة وأنواع الترسانات العسكرية إلى كييف".وأشارت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "تُظهر هذه الأعمال المتهورة مرة أخرى بوضوح أن القوات المسلحة الأوكرانية مستعدة لاتخاذ أشد الإجراءات يأسًا، بما في ذلك تلك، التي تستهدف تقويض السلامة والأمن النووي لأكبر محطة طاقة كهرذرية في أوروبا".اتهم المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الاثنين، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبني "صوابية سياسية مفرطة" تمنعها من تسمية الطرف المسؤول عن قصف محطة زابوروجيه، محذراً من أن هذا الموقف يمنح القوات الأوكرانية ضوءاً أخضر للاقتراب من حافة كارثة نووية.وقال ليخاتشيوف، في مقابلة مع "القناة الأولى" الروسية: "لسوء الحظ، تشتمل مبادئ عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صوابية سياسية خاطئة، أو ما أعتبره فهماً غير دقيق للمهنية. إنهم لا يحددون الأسباب الجذرية للضربات، ولا يتحدثون علناً عن الطرف الذي من الواضح أنه شن هذا الهجوم".وتعد محطة زابوروجيه الأكبر من نوعها في أوروبا، وتضم ستة مفاعلات متوقفة عن إنتاج الطاقة وفي وضع "الإغلاق البارد" منذ أيلول/سبتمبر 2022. وتخضع المحطة حالياً لإدارة وتشغيل شركات تابعة لـ "روساتوم" الروسية، وتتعرض ومحيطها بمدينة إينيرغودار لضربات مكثفة تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.
16:37 GMT 01.06.2026
حمّلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الدول الغربية المسؤولية الأساسية عن الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرة إلى أن استمرار الغرب في إمداد كييف بشحنات الأسلحة يغذي هذه الاستهدافات الخطيرة.
وقالت زاخاروفا في تعليقها المنشور على موقع الوزارة بشأن الهجمات على المحطة خلال يومي 30 و31 أيار/مايو: "إن المسؤولية الأساسية عما يحدث تقع عاتق رعاة أوكرانيا الغربيين، الذين يواصلون ضخ المزيد والمزيد من شحنات الأسلحة وأنواع الترسانات العسكرية إلى كييف".

وأفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة على محطة زابوروجيه الكهرذرية يومي 30 و31 أيار/مايو، أظهرت استعداد القوات الأوكرانية للإقدام على أكثر الخطوات خطورة ويأساً.

وأشارت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "تُظهر هذه الأعمال المتهورة مرة أخرى بوضوح أن القوات المسلحة الأوكرانية مستعدة لاتخاذ أشد الإجراءات يأسًا، بما في ذلك تلك، التي تستهدف تقويض السلامة والأمن النووي لأكبر محطة طاقة كهرذرية في أوروبا".
اتهم المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الاثنين، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبني "صوابية سياسية مفرطة" تمنعها من تسمية الطرف المسؤول عن قصف محطة زابوروجيه، محذراً من أن هذا الموقف يمنح القوات الأوكرانية ضوءاً أخضر للاقتراب من حافة كارثة نووية.
باحث: استهداف زابوروجيه محاولة لتوريط المجتمع الدولي مجددا في مواجهة بالوكالة مع روسيا
وقال ليخاتشيوف، في مقابلة مع "القناة الأولى" الروسية: "لسوء الحظ، تشتمل مبادئ عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صوابية سياسية خاطئة، أو ما أعتبره فهماً غير دقيق للمهنية. إنهم لا يحددون الأسباب الجذرية للضربات، ولا يتحدثون علناً عن الطرف الذي من الواضح أنه شن هذا الهجوم".
وتأتي هذه التصريحات عقب استهداف طائرة مسيرة أوكرانية يوم 30 أيار/مايو للجزء الخارجي من مبنى قاعة المحركات في المحطة، والتي مرت من دون وقوع إصابات أو تسريب إشعاعي.
وتعد محطة زابوروجيه الأكبر من نوعها في أوروبا، وتضم ستة مفاعلات متوقفة عن إنتاج الطاقة وفي وضع "الإغلاق البارد" منذ أيلول/سبتمبر 2022. وتخضع المحطة حالياً لإدارة وتشغيل شركات تابعة لـ "روساتوم" الروسية، وتتعرض ومحيطها بمدينة إينيرغودار لضربات مكثفة تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.
