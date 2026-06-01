باحث: استهداف زابوروجيه محاولة لتوريط المجتمع الدولي مجددا في مواجهة بالوكالة مع روسيا
رأى الباحث في العلاقات الدولية، محمد عثمان، من القاهرة، أن "النظام الأوكراني، من خلال استهداف محطة زابوروجيه يسعى إلى ابتزاز المجتمع الدولي ومحاولة توريطه... 01.06.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح عثمان، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "التسويات المطروحة عبر الوساطة الأمريكية لا تروق لزيلينسكي وبروكسل"، وأن "بروكسل تريد أن تكون جزءًا من هذه المحادثات من دون التقيد بالإطار العام المفترض لمسار التسوية، ولم تدرك حتى اللحظة أنه إذا أرادت أن تكون جزءًا من الحل في أوكرانيا، فعليها أن تجنح إلى مسار التهدئة الذي رسمته الولايات المتحدة وروسيا".ولفت الباحث في العلاقات الدولية إلى "العجز الأمريكي في إدارة المفاوضات وعدم القدرة على حسم الصراع في أوكرانيا وإنهائه، نتيجة خضوع الإدارة الأمريكية لتأثير لوبيات قوية داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى وجود شخصيات قيادية داخل الإدارة الأمريكية لا تزال تنظر إلى روسيا باعتبارها عدوا، وترفض ممارسة ضغوط على الجانب الأوكراني لتقديم تنازلات وفق ما يفرضه الواقع الميداني".وأشار في ختام حديثه إلى "وجود خطوات أوروبية خلف الكواليس لإعادة تفعيل قنوات الحوار مع روسيا، بالتوازي مع تنامي الأصوات التي ترى أن أوروبا لا ينبغي أن تخاطر بعلاقاتها مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية".
رأى الباحث في العلاقات الدولية، محمد عثمان، من القاهرة، أن "النظام الأوكراني، من خلال استهداف محطة زابوروجيه يسعى إلى ابتزاز المجتمع الدولي ومحاولة توريطه مجددا في مواجهة بالوكالة مع روسيا".
وأوضح عثمان، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "التسويات المطروحة عبر الوساطة الأمريكية لا تروق لزيلينسكي وبروكسل"، وأن "بروكسل تريد أن تكون جزءًا من هذه المحادثات من دون التقيد بالإطار العام المفترض لمسار التسوية، ولم تدرك حتى اللحظة أنه إذا أرادت أن تكون جزءًا من الحل في أوكرانيا، فعليها أن تجنح إلى مسار التهدئة الذي رسمته الولايات المتحدة وروسيا".
وأضاف أن "الانطلاق من أرضية غير واقعية سيؤدي إلى تراجع الدور الأوروبي الفاعل والمؤثر"، وأن "رد الفعل الأوروبي، من خلال تحفيز الجانب الأوكراني على الإرهاب النووي ودفعه ليكون أكثر تعنتا في المفاوضات وأكثر انفصالا عن الواقع الذي تفرضه الحقائق الميدانية، ستكون له نتائج عكسية على الطرفين، وسيقود إلى مزيد من التصعيد، لأن موازين القوى هي التي ستحدد في نهاية المطاف ما سيؤول إليه هذا الصراع".
ولفت الباحث في العلاقات الدولية إلى "العجز الأمريكي في إدارة المفاوضات وعدم القدرة على حسم الصراع في أوكرانيا وإنهائه، نتيجة خضوع الإدارة الأمريكية لتأثير لوبيات قوية داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى وجود شخصيات قيادية داخل الإدارة الأمريكية لا تزال تنظر إلى روسيا باعتبارها عدوا، وترفض ممارسة ضغوط على الجانب الأوكراني لتقديم تنازلات وفق ما يفرضه الواقع الميداني".
وأضاف أن "الرأي العام الأمريكي يعارض استمرار دعم أوكرانيا، حتى لو تغيرت الإدارة، وأن دعوة وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيت، أوكرانيا إلى الاعتماد على نفسها تعكس غياب التعاطف الأمريكي مع كييف بالتزامن مع تقليص المساعدات، لكنها لا تعني تخلي واشنطن عن اعتبار روسيا تهديدًا استراتيجيًا، إذ ستسعى إلى احتواء نفوذها في أوروبا مهما تبدل الخطاب السياسي".
وأشار في ختام حديثه إلى "وجود خطوات أوروبية خلف الكواليس لإعادة تفعيل قنوات الحوار مع روسيا، بالتوازي مع تنامي الأصوات التي ترى أن أوروبا لا ينبغي أن تخاطر بعلاقاتها مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية".