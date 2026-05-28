خبير: روسيا تواجه الهجمة الغربية عليها في آسيا الوسطى عبر توطيد علاقاتها مع دول الجوار

أفاد أستاذ القانون الدولي والخبير في الشأن الروسي، الدكتور سعيد طانيوس، بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى كازاخستان تأتي في إطار مواجهة روسيا للهجمة...

وأشار طانيوس، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الرئيس بوتين يسعى إلى توطيد العلاقات مع دول الجوار ورابطة الدول المستقلة، وأن زيارته إلى كازاخستان تأتي في إطار العلاقات المتينة بين الدولتين والشراكة الاستراتيجية في أوراسيا، ومن مصلحة البلدين الحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها، خصوصاً على صعيد التعاون الاقتصادي والإلكتروني والرقمي". وأكد الخبير في الشأن الدولي أن "روسيا تُعد أكبر ضامن للأمن الدولي، ولا تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية إلا بعد استنفاد كل السبل الدبلوماسية"، وشدد على "ضرورة عقد مؤتمر دولي لوقف إرهاب الدول قبل إرهاب الجماعات، وهو ما حذر منه الرئيس بوتين".. ويقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى كازاخستان في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مايو/أيار، وأجرى الرئيس الروسي، في وقت سابق من اليوم الخميس، محادثات مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وبعد انتهاء المباحثات مع توكاييف واختتام برنامج الزيارة الرسمية، توجّه بوتين إلى المنتدى الاقتصادي الأوراسي.بوتين: تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب طاقة هائلة ولدى روسيا ميزة تنافسية في هذا المجالبوتين: روسيا تشارك في ضمان الاستقرار العالمي

