مدير المواقع الأثرية في جنوب لبنان: ما تقوم به إسرائيل حرب إزالة الهوية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
مجلس السلام يعقد مشاورات مع حماس.. واشنطن تؤكد على نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
16:31 GMT
29 د
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدير المواقع الأثرية في جنوب لبنان: ما تقوم به إسرائيل حرب إزالة الهوية
سبوتنيك عربي
كشف مدير المواقع الأثرية في الجنوب اللبناني، الدكتور علي بدوي، أن "معظم التراث التاريخي لجبل عامل أو جنوب لبنان قد تضرر بفعل القصف الإسرائيلي".
وقال بدوي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هناك عدد كبير من هذه المواقع مثل قلعة "شمع" قد دمرت بشكل كبير وكثيف وجُرف المقام فيها، بالإضافة لتضرر قلعتي "تبنين" و"الشقيف"، وقد أجرى وزير الثقافة اتصالات دولية في هذا الصدد". وبحسب بدوي: "فعّلت وزارة الثقافة كل الأدوات الدولية، والدولة اللبنانية تقوم حاليا بتحضير ملف لتتقدم به استنادا إلى كل هذه الإجراءات ولحقها القانوني بهذه الجرائم التي هي جرائم حرب، كما تعمل الوزارة على إعداد داتا كاملة حول هذه المواقع ومتابعتها يوميا، لكن المشكلة أن بعض هذه المواقع أصبحت تحت الاحتلال، وحتى الأقمار الصناعية لا تعطينا البيانات".
© Sputnik . Ekaterina Chesnokovaالطرق الرومانية المعبدة وقوس النصر في المدينة الفينيقية القديمة من مدينة صور، لبنان
الطرق الرومانية المعبدة وقوس النصر في المدينة الفينيقية القديمة من مدينة صور، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2026
حصري
كشف مدير المواقع الأثرية في الجنوب اللبناني، الدكتور علي بدوي، أن "معظم التراث التاريخي لجبل عامل أو جنوب لبنان قد تضرر بفعل القصف الإسرائيلي".
وقال بدوي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هناك عدد كبير من هذه المواقع مثل قلعة "شمع" قد دمرت بشكل كبير وكثيف وجُرف المقام فيها، بالإضافة لتضرر قلعتي "تبنين" و"الشقيف"، وقد أجرى وزير الثقافة اتصالات دولية في هذا الصدد".

وأكد بدوي أن "ما تقوم به إسرائيل هي حرب إزالة هوية للسكان الموجودين جنوبي لبنان، وربما يحصل ضرر في صور وقلعة "الشقيف"، لكنهما موقعين كبيرين ولهما بعدا عالميا دوليا، ومن المستبعد أن تقوم إسرائيل بإزالتهما".

بعد إعلان السيطرة الإسرائيلية عليها... ما أهمية قلعة "الشقيف" في المعارك جنوبي لبنان؟
أمس, 10:06 GMT

وأضاف ضيف "سبوتنيك": "هذه الحرب تجري لأهداف معينة للسيطرة على الأرض، لكن هناك حرب حول الشرعية التاريخية لمن له الحق بإشغال هذه الأرض".

وبحسب بدوي: "فعّلت وزارة الثقافة كل الأدوات الدولية، والدولة اللبنانية تقوم حاليا بتحضير ملف لتتقدم به استنادا إلى كل هذه الإجراءات ولحقها القانوني بهذه الجرائم التي هي جرائم حرب، كما تعمل الوزارة على إعداد داتا كاملة حول هذه المواقع ومتابعتها يوميا، لكن المشكلة أن بعض هذه المواقع أصبحت تحت الاحتلال، وحتى الأقمار الصناعية لا تعطينا البيانات".
