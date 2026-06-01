مدير المواقع الأثرية في جنوب لبنان: ما تقوم به إسرائيل حرب إزالة الهوية
سبوتنيك عربي
كشف مدير المواقع الأثرية في الجنوب اللبناني، الدكتور علي بدوي، أن "معظم التراث التاريخي لجبل عامل أو جنوب لبنان قد تضرر بفعل القصف الإسرائيلي".
2026-06-01T13:55+0000
وقال بدوي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هناك عدد كبير من هذه المواقع مثل قلعة "شمع" قد دمرت بشكل كبير وكثيف وجُرف المقام فيها، بالإضافة لتضرر قلعتي "تبنين" و"الشقيف"، وقد أجرى وزير الثقافة اتصالات دولية في هذا الصدد". وبحسب بدوي: "فعّلت وزارة الثقافة كل الأدوات الدولية، والدولة اللبنانية تقوم حاليا بتحضير ملف لتتقدم به استنادا إلى كل هذه الإجراءات ولحقها القانوني بهذه الجرائم التي هي جرائم حرب، كما تعمل الوزارة على إعداد داتا كاملة حول هذه المواقع ومتابعتها يوميا، لكن المشكلة أن بعض هذه المواقع أصبحت تحت الاحتلال، وحتى الأقمار الصناعية لا تعطينا البيانات".
وأكد بدوي أن "ما تقوم به إسرائيل هي حرب إزالة هوية للسكان الموجودين جنوبي لبنان، وربما يحصل ضرر في صور وقلعة "الشقيف"، لكنهما موقعين كبيرين ولهما بعدا عالميا دوليا، ومن المستبعد أن تقوم إسرائيل بإزالتهما".
وأضاف ضيف "سبوتنيك": "هذه الحرب تجري لأهداف معينة للسيطرة على الأرض، لكن هناك حرب حول الشرعية التاريخية لمن له الحق بإشغال هذه الأرض".
