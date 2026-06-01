مدير المواقع الأثرية في جنوب لبنان: ما تقوم به إسرائيل حرب إزالة الهوية

كشف مدير المواقع الأثرية في الجنوب اللبناني، الدكتور علي بدوي، أن "معظم التراث التاريخي لجبل عامل أو جنوب لبنان قد تضرر بفعل القصف الإسرائيلي".

وقال بدوي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هناك عدد كبير من هذه المواقع مثل قلعة "شمع" قد دمرت بشكل كبير وكثيف وجُرف المقام فيها، بالإضافة لتضرر قلعتي "تبنين" و"الشقيف"، وقد أجرى وزير الثقافة اتصالات دولية في هذا الصدد". وبحسب بدوي: "فعّلت وزارة الثقافة كل الأدوات الدولية، والدولة اللبنانية تقوم حاليا بتحضير ملف لتتقدم به استنادا إلى كل هذه الإجراءات ولحقها القانوني بهذه الجرائم التي هي جرائم حرب، كما تعمل الوزارة على إعداد داتا كاملة حول هذه المواقع ومتابعتها يوميا، لكن المشكلة أن بعض هذه المواقع أصبحت تحت الاحتلال، وحتى الأقمار الصناعية لا تعطينا البيانات".

