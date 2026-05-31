بعد إعلان السيطرة الإسرائيلية عليها... ما أهمية قلعة "الشقيف" في المعارك جنوبي لبنان؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
بعد إعلان السيطرة الإسرائيلية عليها... ما أهمية قلعة "الشقيف" في المعارك جنوبي لبنان؟
سبوتنيك عربي
2026-05-31T10:06+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
العالم
أخبار العالم الآن
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن القوات الإسرائيلية ستبقى متمركزة في القلعة، ضمن ما وصفها بالمنطقة الأمنية الجديدة جنوبي لبنان، معتبرًا أن استعادة الموقع تمثل رسالة واضحة إلى خصوم إسرائيل بشأن فقدان المواقع الإستراتيجية تباعا، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وتقع قلعة الشقيف على ارتفاع يزيد على 700 متر فوق سطح البحر، ما يمنحها قدرة واسعة على الإشراف والرصد تمتد من جنوب لبنان إلى شمال إسرائيل، كما تطل مباشرة على نهر الليطاني ومحور النبطية - مرجعيون، إضافة إلى عدد من البلدات الجنوبية الحساسة، الأمر الذي يجعلها نقطة مهمة للتحكم بخطوط الحركة والإمداد ورصد التحركات العسكرية. وتحظى قلعة الشقيف بمكانة خاصة في تاريخ الصراع اللبناني الإسرائيلي، إذ شهدت عام 1982 واحدة من أعنف معارك الاجتياح الإسرائيلي للبنان، عندما صمد عشرات المقاتلين الفلسطينيين داخل القلعة لأيام في مواجهة قوة إسرائيلية كبيرة مدعومة بالدبابات والطيران، قبل أن تتحول لاحقاً إلى موقع عسكري متقدم للجيش الإسرائيلي. كما ارتبط الموقع بما عرف داخل إسرائيل بـ"الطريق الدامي" نتيجة الهجمات المتكررة التي استهدفت القوات الإسرائيلية المتجهة إليه، قبل أن يتم إخلاؤه وتفجيره خلال الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000. ويرى مراقبون أن عودة قلعة الشقيف إلى واجهة الأحداث العسكرية تعكس استمرار أهميتها الميدانية، نظراً لما توفره من قدرات إشراف ورصد واسعة، تجعلها إحدى أكثر النقاط الإستراتيجية تأثيراً في معادلة السيطرة جنوبي لبنان.
10:06 GMT 31.05.2026
© REUTERS Stringerقلعة الشقيف في جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إحكام سيطرته على قلعة الشقيف الإستراتيجية جنوبي لبنان، بعد عمليات عسكرية مدعومة بغطاء جوي وبري مكثف، في خطوة تعكس الأهمية العسكرية الكبيرة للموقع الذي يعد من أبرز النقاط الحاكمة في المنطقة الحدودية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن القوات الإسرائيلية ستبقى متمركزة في القلعة، ضمن ما وصفها بالمنطقة الأمنية الجديدة جنوبي لبنان، معتبرًا أن استعادة الموقع تمثل رسالة واضحة إلى خصوم إسرائيل بشأن فقدان المواقع الإستراتيجية تباعا، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتقع قلعة الشقيف على ارتفاع يزيد على 700 متر فوق سطح البحر، ما يمنحها قدرة واسعة على الإشراف والرصد تمتد من جنوب لبنان إلى شمال إسرائيل، كما تطل مباشرة على نهر الليطاني ومحور النبطية - مرجعيون، إضافة إلى عدد من البلدات الجنوبية الحساسة، الأمر الذي يجعلها نقطة مهمة للتحكم بخطوط الحركة والإمداد ورصد التحركات العسكرية.
جنود إسرائيليون يحملون نعش مغطى بالعلم الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك جنوبي لبنان
05:13 GMT
وتحظى قلعة الشقيف بمكانة خاصة في تاريخ الصراع اللبناني الإسرائيلي، إذ شهدت عام 1982 واحدة من أعنف معارك الاجتياح الإسرائيلي للبنان، عندما صمد عشرات المقاتلين الفلسطينيين داخل القلعة لأيام في مواجهة قوة إسرائيلية كبيرة مدعومة بالدبابات والطيران، قبل أن تتحول لاحقاً إلى موقع عسكري متقدم للجيش الإسرائيلي.
إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ودمار هائل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية واسعة في جنوب لبنان
04:18 GMT
كما ارتبط الموقع بما عرف داخل إسرائيل بـ"الطريق الدامي" نتيجة الهجمات المتكررة التي استهدفت القوات الإسرائيلية المتجهة إليه، قبل أن يتم إخلاؤه وتفجيره خلال الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000.
ويرى مراقبون أن عودة قلعة الشقيف إلى واجهة الأحداث العسكرية تعكس استمرار أهميتها الميدانية، نظراً لما توفره من قدرات إشراف ورصد واسعة، تجعلها إحدى أكثر النقاط الإستراتيجية تأثيراً في معادلة السيطرة جنوبي لبنان.
