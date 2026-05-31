بعد إعلان السيطرة الإسرائيلية عليها... ما أهمية قلعة "الشقيف" في المعارك جنوبي لبنان؟

31.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن القوات الإسرائيلية ستبقى متمركزة في القلعة، ضمن ما وصفها بالمنطقة الأمنية الجديدة جنوبي لبنان، معتبرًا أن استعادة الموقع تمثل رسالة واضحة إلى خصوم إسرائيل بشأن فقدان المواقع الإستراتيجية تباعا، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وتقع قلعة الشقيف على ارتفاع يزيد على 700 متر فوق سطح البحر، ما يمنحها قدرة واسعة على الإشراف والرصد تمتد من جنوب لبنان إلى شمال إسرائيل، كما تطل مباشرة على نهر الليطاني ومحور النبطية - مرجعيون، إضافة إلى عدد من البلدات الجنوبية الحساسة، الأمر الذي يجعلها نقطة مهمة للتحكم بخطوط الحركة والإمداد ورصد التحركات العسكرية. وتحظى قلعة الشقيف بمكانة خاصة في تاريخ الصراع اللبناني الإسرائيلي، إذ شهدت عام 1982 واحدة من أعنف معارك الاجتياح الإسرائيلي للبنان، عندما صمد عشرات المقاتلين الفلسطينيين داخل القلعة لأيام في مواجهة قوة إسرائيلية كبيرة مدعومة بالدبابات والطيران، قبل أن تتحول لاحقاً إلى موقع عسكري متقدم للجيش الإسرائيلي. كما ارتبط الموقع بما عرف داخل إسرائيل بـ"الطريق الدامي" نتيجة الهجمات المتكررة التي استهدفت القوات الإسرائيلية المتجهة إليه، قبل أن يتم إخلاؤه وتفجيره خلال الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000. ويرى مراقبون أن عودة قلعة الشقيف إلى واجهة الأحداث العسكرية تعكس استمرار أهميتها الميدانية، نظراً لما توفره من قدرات إشراف ورصد واسعة، تجعلها إحدى أكثر النقاط الإستراتيجية تأثيراً في معادلة السيطرة جنوبي لبنان.

