الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك جنوبي لبنان
© AP Photo / Ohad Zwigenbergجنود إسرائيليون يحملون نعش مغطى بالعلم الإسرائيلي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان.
وقال الجيش، في بيان له، إن "الرقيب أول مايكل تيوكين (21 عاما) من مدينة عسقلان، والذي خدم في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء "غفعاتي"، قُتل أثناء مشاركته في العمليات العسكرية في جنوب لبنان".
ولم يقدم الجيش الإسرائيلي المزيد من التفاصيل بشأن ظروف مقتل الجندي أو ملابسات الاشتباكات التي أسفرت عن ذلك.
מצורפת הודעת דובר צה"ל בנושא שמו של חלל צה"ל אשר הודעה נמסרה למשפחתו: https://t.co/yEZafea2yW— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 31, 2026
באירוע בו נפל סמ"ר מיכאל טיוקין ז"ל, נפצעו ארבעה לוחמים נוספים באורח קל.
מצורף קישור לאתר צה"ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים: https://t.co/gBSQOIk0Wv
يأتي هذا الإعلان، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، "إطلاق عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي جنوبي لبنان، بغية استهداف البنية التحتية لـ"حزب الله" وعناصره المسلحة"، وفق تعبيره.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار معها، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.