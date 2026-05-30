سلام: المفاوضات الخيار الأنسب لحماية لبنان.. وليست استسلاما رغم أنها غير مضمونة النتائج

سبوتنيك عربي

صرح رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، بأن الحكومة اختارت المفاوضات باعتبارها "الخيار الأنسب" لحماية لبنان واللبنانيين في ظل التصعيد الإسرائيلي...

2026-05-30T16:35+0000

وقال سلام، في كلمة من السرايا الحكومية عقب اجتماع مع رئيس الجمهورية لتقييم التطورات، إن لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق يستدعي تكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية للوصول إلى وقف سريع وفعلي ودائم لإطلاق النار، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية. وأوضح أن الهدف الأساسي للمفاوضات يتمثل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، يليه تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن الأسرى وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى منازلهم وإعادة الإعمار. وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية لم تعد تقتصر على استهداف مواقع محددة، بل تحولت إلى سياسة تدمير واسعة تطال المدن والبلدات والبنى التحتية ومقومات الحياة، فضلا عن المواقع الأثرية والتراثية التي تمثل جزءا من ذاكرة لبنان وهويته الحضارية.وأضاف أن مشاهد التهجير والدمار التي يعيشها اللبنانيون، ولا سيما في الجنوب، تمثل مأساة إنسانية تتطلب تحركاً عاجلاً، مؤكداً أن الدولة لن تدخر جهداً لوقف الحرب وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وضمان عودة الأهالي إلى منازلهم بأمان وكرامة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 نيسان/أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.

