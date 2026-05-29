"اليونيسيف": مقتل وإصابة 11 طفلا يوميا في لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260529/اليونيسيف-مقتل-وإصابة-11-طفلا-يوميا-في-لبنان-1113849594.html
"اليونيسيف": مقتل وإصابة 11 طفلا يوميا في لبنان
"اليونيسيف": مقتل وإصابة 11 طفلا يوميا في لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الجمعة، ارتفاع معدلات مقتل وإصابة الأطفال في لبنان، وسط الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان. 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T10:53+0000
2026-05-29T10:53+0000
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/1b/1087437777_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b524049aa18687c8e5e31e2f56ce9f33.jpg
وأوضحت المنظمة، مساء اليوم الجمعة، أن "لبنان يشهد مقتل وإصابة 11 طفلًا في المتوسط ​كل 24 ساعة، خلال الأسبوع الماضي".وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يكثف ضرباته على لبنان، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف منذ بدء الحرب على لبنان في الثاني من شهر آذار/مارس الماضي، فضلًا عن نزوح مئات الآلاف من السكان بناء على أوامر إسرائيلية.وفي سياق متصل وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنذارًا عاجلًا إلى سكان ست بلدات وقرى في جنوب لبنان، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم فورًا، تمهيدًا لشن غارات على تلك المناطق.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الإنذار يشمل بلدات وقرى: أنصارية، الخرايب، شبريحا، صرفند، عدلون، وبيسارية، مطالبًا السكان بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني.وأضاف البيان: "في ضوء قيام حزب الله اللبناني بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش الإسرائيلي للعمل ضده بقوة"، مشيرًا إلى أن الجيش "لا ينوي المساس بالمدنيين"، بحسب البيان.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 نيسان/أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.
https://sarabic.ae/20260528/مقتل-56-شخصا-في-غارات-إسرائيلية-على-لبنان-خلال-24-ساعة-1113803972.html
https://sarabic.ae/20260528/نتنياهو-الجيش-الإسرائيلي-تجاوز-نهر-الليطاني-جنوب-لبنان--1113825933.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/1b/1087437777_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7044cb02caa1fc22d46f4d836f4469e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

"اليونيسيف": مقتل وإصابة 11 طفلا يوميا في لبنان

10:53 GMT 29.05.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albayعدسة "سبوتنيك" ترصد أثار الغارة الإسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة الهبارية جنوبي لبنان
عدسة سبوتنيك ترصد أثار الغارة الإسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة الهبارية جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الجمعة، ارتفاع معدلات مقتل وإصابة الأطفال في لبنان، وسط الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان.
وأوضحت المنظمة، مساء اليوم الجمعة، أن "لبنان يشهد مقتل وإصابة 11 طفلًا في المتوسط ​كل 24 ساعة، خلال الأسبوع الماضي".
الدخان يتصاعد عقب الغارات الإسرائيلية في النبطية، جنوب لبنان، 19 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
مقتل 56 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان خلال 24 ساعة
أمس, 01:09 GMT
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يكثف ضرباته على لبنان، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف منذ بدء الحرب على لبنان في الثاني من شهر آذار/مارس الماضي، فضلًا عن نزوح مئات الآلاف من السكان بناء على أوامر إسرائيلية.
وفي سياق متصل وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنذارًا عاجلًا إلى سكان ست بلدات وقرى في جنوب لبنان، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم فورًا، تمهيدًا لشن غارات على تلك المناطق.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الإنذار يشمل بلدات وقرى: أنصارية، الخرايب، شبريحا، صرفند، عدلون، وبيسارية، مطالبًا السكان بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني.
وأضاف البيان: "في ضوء قيام حزب الله اللبناني بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش الإسرائيلي للعمل ضده بقوة"، مشيرًا إلى أن الجيش "لا ينوي المساس بالمدنيين"، بحسب البيان.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 نيسان/أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي تجاوز نهر الليطاني جنوب لبنان
أمس, 13:09 GMT
وفي 23 نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала