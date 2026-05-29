"اليونيسيف": مقتل وإصابة 11 طفلا يوميا في لبنان

سبوتنيك عربي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الجمعة، ارتفاع معدلات مقتل وإصابة الأطفال في لبنان، وسط الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان. 29.05.2026, سبوتنيك عربي

وأوضحت المنظمة، مساء اليوم الجمعة، أن "لبنان يشهد مقتل وإصابة 11 طفلًا في المتوسط ​كل 24 ساعة، خلال الأسبوع الماضي".وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يكثف ضرباته على لبنان، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف منذ بدء الحرب على لبنان في الثاني من شهر آذار/مارس الماضي، فضلًا عن نزوح مئات الآلاف من السكان بناء على أوامر إسرائيلية.وفي سياق متصل وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنذارًا عاجلًا إلى سكان ست بلدات وقرى في جنوب لبنان، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم فورًا، تمهيدًا لشن غارات على تلك المناطق.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الإنذار يشمل بلدات وقرى: أنصارية، الخرايب، شبريحا، صرفند، عدلون، وبيسارية، مطالبًا السكان بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني.وأضاف البيان: "في ضوء قيام حزب الله اللبناني بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش الإسرائيلي للعمل ضده بقوة"، مشيرًا إلى أن الجيش "لا ينوي المساس بالمدنيين"، بحسب البيان.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 نيسان/أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.

